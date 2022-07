Il Presidente iraniano Ebrahim Raisi è a poche settimane dal completamento del suo primo anno in carica, quindi naturalmente gli iraniani saranno desiderosi di valutare la sua prestazione. È probabile che il giudizio sia negativo, se non altroa causa dell’inflazione molto alta e della sua incapacità di porre fine alle sanzioni statunitensi.

Gli intransigenti iraniani, tra cui Raisi, ritengono che i problemi economici dell’Iran siano principalmente il risultato delle politiche neoliberiste perseguite dall’ex Presidente Hassan Rouhani (2013-2021) e che il loro stesso approccio ‘rivoluzionario’ potrebbe dare una svolta all’economia. Ma hanno promesso più di quanto possono offrire.

Il Presidente Raisi si è impegnato a migliorare «il sostentamento delle persone senza legarlo al JCPOA», l’accordo nucleare del 2015 tra Iran e Stati Uniti e altre potenze globali. Stanchi di un governo diviso, molti iraniani hanno accolto con favore l’elezione di un Presidente conservatore che, in collaborazione con conservatori che la pensano allo stesso modo al controllo di altre leve del potere, avrebbe affrontato in modo più efficace i problemi della Nazione, in primo luogo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Le aspettative degli elettori non sono sembrate smorzate dal fatto che i conservatori si fossero opposti con veemenza al JCPOA e ai tentativi di Rouhani di rianimarlo. Un sondaggio condotto dopo la sua elezione nell’agosto 2021 ha mostrato che Raisi è molto popolare tra gli elettori.

Ma se si crede che le sanzioni siano state la principale causa delle difficoltà economiche dell’ultimo decennio, come suggeriscono le prove, è difficile vedere come l’economia potrebbe essere invertita in breve tempo mentre le sanzioni sono attive. Sebbene i colloqui volti a ripristinare il PACG e revocare alcune delle sanzioni più dannose siano stati bloccati per mesi, è ancora possibile raggiungere un accordo perché i suoi benefici, sia per l’Iran che per l’Occidente, sono aumentati a causa della carenza energetica globale che ha seguito l’invasione russa dell’Ucraina.

Il vantaggio per l’Iran è l’accesso a risorse sostanziali per progettare un rapido capovolgimento di un decennio di miseria economica.

Durante l’ultimo decennio, quando l’Iran era per lo più sotto sanzioni, la sua valuta si è deprezzata del 2.700 per cento, i prezzi sono aumentati di 12 volte e il consumo personale medio è tornato al livello di due decenni fa.

Quando le sanzioni legate al nucleare sono state brevemente allentate a seguito dell’adesione degli Stati Uniti al PACG nel periodo 2016-2017, il PIL iraniano è aumentato del 20%.

Oggi, un accordo potrebbe consentire all’Iran di accedere a 100 miliardi di dollari dei suoi beni congelati all’estero ed esportare circa due milioni di barili di petrolio al giorno, il che, a 100 dollari al barile, gli farebbe guadagnare oltre 70 miliardi di dollari all’anno.

A questi potenziali benefici si aggiunge il rischio di fallimento nel dare una svolta all’economia se non si raggiunge un accordo.

L’inflazione, che Raisi ha promesso di ridurre, ha stabilito un nuovo record. Negli 11 mesi in cui Rasi è stato in carica, i prezzi sono aumentati a un tasso annuo del 53 per cento, il più alto mai registrato. Solo il mese scorso, i prezzi sono aumentati di un enorme 12,2 per cento -un tasso annualizzato del 200 per cento- e sono serviti da importante catalizzatore per la diffusa insoddisfazione pubblica, come dimostrano le grandi manifestazioni nelle città del Paese. Questo aumento dei prezzi molto probabilmente si attenuerà presto perché è stato in parte il risultato dell’effetto della guerra in Ucraina sui prezzi alimentari globali, seguito dalla rimozione dei sussidi alimentari a maggio.

Un’altra delle principali promesse elettorali di Raisi è stata quella di creare un milione di nuovi posti di lavoro ogni anno. Un rapporto sull’occupazione poco brillante pubblicato dal governo che copre gli ultimi tre trimestri -cioè più o meno il periodo da quando Rasi è entrato in carica- mostra che l’occupazione è diminuita durante la sua presidenza. Nella primavera del 2022 c’erano 100.000 dipendenti in meno nell’industria rispetto alla primavera del 2021, poco prima che Raisi entrasse in carica. L’agricoltura ha perso la maggior parte dei posti di lavoro, 470.000, ovvero il 10,1% della sua forza lavoro. La maggior parte di questi lavoratori sembra aver trovato un’occupazione a bassa produttività nei servizi, l’unico settore che ha ampliato l’occupazione durante i nove mesi.

La parte più deludente del rapporto sull’occupazione è la perdita di 160.000 posti di lavoro nell’industria. Ciò inverte una debole ma promettente tendenza all’aumento dell’occupazione nell’industria che sembrava indicare che il deprezzamento della valuta avrebbe potuto portare a una ripresa della produzione locale, dopo gli effetti deleteri del boom petrolifero degli anni 2000. Non è ancora disponibile un rapporto più dettagliato che mostri quali settori hanno sofferto di più, ma la perdita di occupazione nei due settori che producono beni scambiati suggerisce che la strategia di sostituzione delle importazioni incoraggiata dal deprezzamento e dalla riduzione dei salari reali potrebbe aver raggiunto i suoi limiti.

Le sanzioni condividono gran parte della colpa per aver limitato l’impatto dell’ammortamento.

Normalmente, il deprezzamento della valuta dovrebbe aumentare le esportazioni e quindi generare crescita della produzione e dell’occupazione. Ma, finché le sanzioni restano in vigore e i produttori iraniani non possono accedere al sistema bancario globale, mancano di vantaggio competitivo. Inoltre, la produzione industriale iraniana dipende fortemente dagli input importati, risultato di decenni di dipendenza dalle entrate petrolifere. Per anni, le entrate petrolifere hanno assecondato il crescente appetito per i beni di consumo stranieri e i viaggi internazionali da parte della classe media in espansione del Paese, così come il bisogno del settore di beni capitali e intermedi. Insieme, gli ultimi due rappresentano i due terzi delle importazioni iraniane.

L’aumento dell’occupazione e una maggiore dipendenza dalle risorse interne sono parti fondamentali della strategia di sviluppo nota come ‘Economia della Resistenza‘ promossa dal Leader Supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. L’economia della Resistenza, come suggerisce il nome, è progettata per rendere l’economia iraniana meno dipendente dal commercio globaledi quanto non lo sia oggi. Esprime la convinzione dei conservatori che, in quanto potenza regionale emergente che sta sfidando l’egemonia statunitense nella regione, la Repubblica islamica non ha altra alternativa che ridurre la sua dipendenza dall’economia globale. In questa prospettiva, Washington usa vari pretesti, come il presunto desiderio di Teheran di costruire armi nucleari o il suo uso di forze per procura contro avversari regionali, per imporre sanzioni all’Iran per impedirgli di diventare economicamente prospero.

Ma l’Economia della Resistenza è un obiettivo che richiederà tempo e una dolorosa ristrutturazione economica per essere raggiunto. Sebbene le sanzioni forniscano lo slancio per la ristrutturazione auspicata da Khamenei e Raisi, in realtà non raggiungono questo obiettivo. Il deprezzamento della valuta e le variazioni dei prezzi relativi contribuiscono notevolmente a ridurre l’appetito del pubblico per le importazioni a basso costo e la preferenza dei produttori industriali per l’assemblaggio di prodotti con input esteri, piuttosto che per lo sviluppo di nuove tecnologie con maggiori input locali. Ma, senza accesso ai mercati globali, è più probabile che i produttori chiudano le loro attività, piuttosto che cerchino nuove tecnologie che riducano la loro dipendenza dalla stessa economia globale.

In breve, affinché la Repubblica islamica raggiunga il suo obiettivo di costruire un’economia di resistenza e perché Raisi mantenga le sue ambiziose promesse elettorali, è essenziale un accordo definitivo con gli Stati Uniti che porti alla revoca delle sanzioni, almeno per il breve e medio termine. Contrariamente alla retorica della campagna elettorale di Raisi, il fatto inevitabile è che i mezzi di sussistenza degli iraniani sono legati al JCPOA e al sollievo delle sanzioni che un accordo renderebbe possibile.

Dal canto loro, gli Stati Uniti, che quattro anni fa hanno abbandonato l’accordo sul nucleare e reimpostato le sanzioni nella speranza che l’economia iraniana crollasse, devono riconoscere che l’aumento della pressione economica, come ha ribadito il Presidente Joe Biden alla vigilia della sua visita al Medio Oriente, è una politica fallita.