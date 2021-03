Nowruz – o ‘nuovo giorno’ in inglese – è il capodanno iraniano. Celebrata nel momento esatto dell’equinozio di primavera, è una festa secolare con radici che risalgono a più di 3000 anni fa. È stata plasmata da persone di fede zoroastriana, ritenuta la religione più antica del mondo.

La celebrazione di Nowruz risale almeno all’XI secolo d.C. Nello Shahnameh – o ‘Libro dei Re’ – un testo che risale al I secolo, la storia del re Jamshid è raccontata come parte della storia delle origini di Nowruz.

Il re Jamshid, il quarto re di una dinastia immaginata, viene presentato come il sovrano più gentile ed esperto della Persia, la regione che si estendeva da quella che è la moderna Turchia al Pakistan. Jamshid è menzionato anche nei testi zoroastriani del I secolo.

Lo Shahnameh racconta la storia di un re che era molto sensibile non solo ai suoi sudditi ma anche ai ritmi della Terra. Il re Jamshid notò che durante i lunghi e bui mesi invernali, i suoi sudditi discesero nell’oscurità mentre la Terra lavorava per guarirsi dai raccolti dell’autunno.

Quando finalmente arrivò la primavera e la Terra iniziò a fiorire dopo il periodo di guarigione dell’inverno, il re voleva contrassegnarlo come l’inizio del nuovo anno, un periodo di nuovi inizi per le persone e per la Terra.

Ma il re Jamshid notò anche che durante quei bui mesi invernali, molti dei suoi sudditi avevano iniziato a litigare tra loro e l’ingiustizia minacciava di prendere il sopravvento. Il re decise di segnare l’inizio di Nowruz con una festa chiamata Shab-e-Charshanbeh Souri, che si traduce come ‘Mercoledì scarlatto’ e che viene celebrata pochi giorni prima dell’equinozio.

La festa prevede il salto sopra una serie di fuochi, una tradizione portata dagli Zoroastriani, che adoravano il fuoco come segno di forza e salute eterne. L’idea alla base di Charshanbeh-Souri è saltare i fuochi per purificarsi dai mali – fisici, emotivi e sociali – dell’anno passato. È un modo per prepararsi alla rinascita portata da Nowruz.

Questa celebrazione è ancora sentita da milioni di persone in tutta l’Asia occidentale e centrale come l’inizio di un nuovo anno. È un momento di perdono e un tempo di guarigione.

Quando individui e famiglie saltano sul fuoco, chiedono al fuoco di prendersi la loro malattia e tutta l’infelicità dell’anno passato. Chiedono anche al fuoco di dare loro forza e salute.

La tradizione esorta anche le persone a fare ammenda con coloro che credono abbiano fatto loro del torto in passato. Cercano anche perdono per i propri torti. Questo è simboleggiato dai celebratori che uniscono le mani mentre saltano insieme sul fuoco.

Il giorno dopo Charshanbeh-Souri, le famiglie iniziano a preparare le loro case per Nowruz. Hanno apparecchiato un tavolo chiamato haft che si traduce in ‘sette S’. Al centro del tavolo ci sono sette elementi che iniziano con la lettera S, ciascuno con un significato particolare.

Seeb (mela) è il simbolo della bellezza, seer (aglio) è il simbolo della salute e della medicina, somagh (sommacco) rappresenta l’alba, sabzeh (erba verde) rappresenta la guarigione e la rinascita della Terra, serkeh (aceto) simboleggia la pazienza, senjed (olive) segnala amore e, infine, samanu (pasta frolla) riguarda il potere e la forza del perdono.

Al centro del tavolo, uno specchio è posto per riflettere, fiori per simboleggiare la guarigione della Terra, uova per simboleggiare la vita e un pesce vivo per rappresentare la propria connessione con il mondo animale. Alcune famiglie mettono a tavola un libro religioso, come il Corano, la Bibbia o l’Avista; altri collocano libri di poeti iraniani preferiti come Hafez o Rumi.

I temi della salute, della giustizia e del rispetto per la Terra sembrano essere più rilevanti per il mondo intero quest’anno che mai.

Quando la pandemia si è diffusa in tutto il mondo, ha messo in luce le disuguaglianze. Gli studi hanno scoperto che i neri americani avevano tre volte più probabilità dei bianchi di ottenere il COVID-19, a causa di molte disuguaglianze razziali. Dopo la morte di George Floyd nel maggio 2020, migliaia di americani sono scesi in piazza per protestare contro il razzismo.

Allo stesso tempo, molte notizie hanno notato come la Terra stesse guarendo mentre le persone rimanevano in casa. Il riscaldamento globale ha portato al cambiamento climatico, che a sua volta ha causato cambiamenti catastrofici in molte parti del mondo. Mentre i festeggiamenti saranno sicuramente più sommessi del solito a causa di COVID-19, l’auto-riflessione e il legame interiore con la Terra faranno ancora parte delle celebrazioni di Nowruz quest’anno.

Quest’anno è più che mai importante riflettere su come possiamo essere parte di una rinascita incentrata sulla giustizia di cui il nostro mondo ha così disperatamente bisogno.

Traduzione dell’articolo ‘The story of the Iranian new year, Nowruz, and why its themes of renewal and healing matter’ da ‘The Conversation’