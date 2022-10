Iran: la rivolta nazionale non è ‘senza leader’

Più di un mese fa, la ‘polizia morale’ di Teheran ha fermato la 22enne Mahsa Amini per aver malamente sistemato il suo copricapo obbligatorio, l’ha sottoposta a tali abusi fisici che è caduta in coma ed è morta tre giorni dopo. Da allora, i media internazionali hanno attribuito un significato sempre maggiore alle proteste che ne sono seguite, ma sono più volte caduti nella trappola di minare quella percezione con la descrizione delle proteste come ‘senza leader‘.

Quell’etichetta dà chiaramente l’impressione che la rivolta sia anche senza scopo, che non ci sia un’ambizione precisa o unitaria dietro di essa, e che sia principalmente solo un’espressione di indignazione generale per la morte della signora Amini per mano di autorità abusive. In realtà, la rivolta è andata ben oltre le questioni del velo forzato e dell’applicazione violenta del comportamento religioso. La sua enfasi oggi è molto più ampia e il suo messaggio trasmette richieste molto specifiche per un cambiamento sistemico e la cacciata dell’attuale leadership clericale iraniana.

Da quando il round iniziale di proteste è nato dal funerale della signora Amini il 17 settembre, il movimento si è espanso fino a comprendere almeno 190 città in tutte le 31 province. Ha anche visto la partecipazione continua di un’ampia gamma di gruppi etnici e religiosi, professioni, background di classe ed età. All’inizio di ottobre, gli adolescenti sono diventati una forza importante all’interno del movimento, quando gli studenti delle scuole superiori hanno iniziato a protestare e a cantare ‘Morte a Khamenei’, riferendosi al leader supremo del regime, Ali Khamenei.

Più tardi nel mese, il movimento ha acquisito una forte componente economica, con i lavoratori dell’industria petrolifera che hanno organizzato proteste esplicitamente per esprimere solidarietà alla rivolta nazionale. Sul luogo dei loro scioperi, i lavoratori sono stati ascoltati ripetere gli stessi slogan che hanno definito l’attuale rivolta e diversi precedenti movimenti di protesta a livello nazionale. Il principale tra questi è ‘morte al dittatore’, ‘Morte a Khamenei’ e ‘Morte all’oppressore, sia esso lo Scià o il Leader (Khamenei)’.

Inoltre, i manifestanti in tutto il Paese sono stati sentiti abbracciare pubblicamente un messaggio di sacrificio di sé che riflette un conseguente aumento del tasso di scontri diretti tra le forze di sicurezza e i civili.

È difficile immaginare persone in tutto l’Iran che cantano ‘Combatteremo, moriremo, ma reclameremo l’Iran‘, se quelle persone non credono di essere unite dietro un obiettivo specifico con una leadership consolidata e una rete che guida le proteste e i suoi slogan in tutto l’Iran. In effetti, è assurdo suggerire che il messaggio di queste proteste potrebbe rapidamente allinearsi a livello nazionale e rimanere allineato per più di un mese senza una leadership e un’organizzazione significative alle loro spalle. Gli slogan e le azioni che sono state stabilite dalle Unità di Resistenzadel MEK negli ultimi cinque anni.

Sfortunatamente, tali affermazioni sono normali quando si tratta di copertura mediatica internazionale degli affari iraniani. Ancora di più, sfortunatamente, tale copertura ha contribuito alla diffusa percezione all’interno dei circoli politici occidentali che non esiste una valida alternativa alla dittatura teocratica iraniana. Questo, a sua volta, ha incoraggiato una tendenza di lunga data di politiche sbagliate per affrontare il regime iraniano, politiche che probabilmente salgono al livello di placare il regime iraniano mentre emarginano continuamente il popolo iraniano.

A loro merito, i giornalisti e i politici occidentali sono apparsi sempre più aperti all’idea che l’attuale rivolta potrebbe preparare il terreno per una nuova rivoluzione e alla fine portare alla cacciata dei mullah. Ma mentre continuano a venire a patti con quell’idea, gli stessi giornalisti e politici devono compiere sforzi maggiori per capire esattamente dove porterà quella rivoluzione.

Ci sono molti politici occidentali che da tempo hanno acquisito questa comprensione. Alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, sono almeno 260 di loro che hanno approvato una risoluzione che afferma il diritto del popolo iraniano di opporsi alla tirannia ed esprime sostegno al principale gruppo di opposizione pro-democrazia, l’Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano (PMOI/MEK). Il MEK ha svolto un ruolo inconfondibile in questa e in diverse rivolte precedenti che hanno dato voce alle richieste pubbliche di un cambio di regime e di un’alternativa democratica.

Non meno un’autorità del leader supremo del regime Khamenei ha riconosciuto il ruolo del MEK nel gennaio 2018, quando l’Iran era nel mezzo di un’altra serie di proteste, la prima di molte a caratterizzare una condanna esplicita dell’intero sistema su scala nazionale. Da allora, la rete del MEK di ‘Unità di resistenza‘ è diventata sempre più attiva, ampliando le sue tattiche per includere la deturpazione e la chiusura di siti Web governativi e trasmissioni dei media statali insieme alla distruzione di cartelloni e statue del governo e all’affissione negli spazi pubblici di messaggi e immagini di democrazia di Maryam Rajavi, la Presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana e Massoud Rajavi, leader della Resistenza iraniana.

Il piano in 10 punti di Maryam Rajavi per il futuro dell’Iran e la piattaforma del MEK è ben nota agli iraniani, in particolare ai giovani iraniani, che hanno preso l’abitudine di eludere le restrizioni del regime all’accesso a Internet e ai media indipendenti. Pertanto, sia esplicito o meno nelle riunioni di protesta, è chiaro che la visione del MEK è la visione che la maggior parte degli iraniani persegue ogni volta che si uniscono per cantare‘Morte all’oppressore, sia esso lo Scià o il Leader(Khamenei)’.