Con l’attuale posizione geopolitica dell’Iran, i suoi imminenti cambiamenti di leadership e il potenziale potere di Mojtaba Khamenei, è chiaro che grazie a un abile lavoro di gambe da parte della famiglia Khamenei, la Persia potrebbe rinascere per prendere il suo posto storico di potere in Medio Oriente. Ciò dipenderà profondamente dalla capacità dell’Iran di riposizionarsi sulla scena globale, dalla sua capacità di fare amicizia con i nemici e dalla volontà dell’Iran di confrontarsi con i suoi falsi amici internazionali. Preparando adeguatamente il terreno per suo figlio Mojtaba, il Leader Supremo Ayatollah Khamenei potrebbe consentire una rinascita della cultura persiana che fornirà prosperità alla sua gente e alla regione per i secoli a venire. Tutto si riduce a una domanda: Mojtaba, il principe di Persia, ha le carte in regola per salvare il suo popolo, la sua eredità, la sua terra e il suo cognome? Può Mojtaba essere il Re Filosofo di cui la sua nazione ha tanto bisogno? Riuscirà a liberare il suo popolo dalla storia di repressione del suo governo? Riuscirà il principe di Persia a capovolgere le sabbie del tempo?

Sfide orientali

C’era una volta, la Russia ha effettivamente sostenuto la rimozione delle sanzioni contro l’Iran. Tuttavia, dopo che la Russia stessa è stata sottoposta a intense sanzioni, non aveva più senso geoeconomico per la Russia continuare a sostenere tale sostegno, poiché una volta che l’Iran sarà libero di operare con pari accesso al mercato globale, avrà un impatto significativo sulla forza della Russia sui mercati petroliferi, il principale creatore di denaro. La Russia ha inoltre interessi opposti con l’Iran nelle regioni del Caucaso e dell’Asia centrale, poiché la crescita iraniana in entrambe le aree limiterebbe le opportunità russe. Tutto sommato, la Russia “consentirà” solo una crescita iraniana proporzionale alla forza russa. Per questo motivo, la Russia è per molti versi il più grande danno al successo dell’Iran sulla scena globale.

La Cina ha colto l’opportunità dell’esaurimento delle banche iraniane per creare partnership unilaterali che si traducono nel mondo reale nel dominio cinese del settore bancario iraniano. Questo è un accordo che non è stato fatto in buona fede. L’Iran ha la capacità di diventare ancora una volta una nazione potente, il che bloccherebbe il potenziale di crescita occidentale della Cina, poiché l’Iran sarebbe sovrano o, nella prospettiva della Cina, ostacolerebbe il percorso della Cina. Questo è inaccettabile dal punto di vista della Cina e l’opportunità di impadronirsi del sistema finanziario iraniano è vista come un modo per stabilizzare il potere della Cina sul territorio iraniano.

Opportunità occidentali

L’UE ha interesse a sviluppare ulteriormente forti legami con l’Iran. La crescita del commercio UE-Iran contribuisce ad aumentare la somiglianza culturale tra le due parti, riducendo le tensioni nel tempo e, a sua volta, riduce le aspettative di bilancio militare a lungo termine dell’UE. Inoltre, l’Iran aiuta l’UE a bilanciare gli interessi europei e americani in Medio Oriente, dando all’UE una maggiore influenza sull’intera regione essendo amico diretto o “amico di un amico” con tutte le nazioni presenti. L’integrazione economica tra l’UE e l’Iran riduce anche le possibilità di una guerra regionale con altri alleati dell’UE come Israele, una guerra che potrebbe paralizzare il mercato energetico globale anche oltre gli attuali livelli di danno. Infine, l’UE ha espresso più volte interesse a ricucire le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, che è fondamentale per le future opzioni di crescita dell’Iran nonché un adeguato strumento di bilanciamento da utilizzare contro gli interessi cinesi e russi nella regione. Giocare con entrambe le parti è pericoloso, ma semplicemente avere la capacità di farlo è sicuramente un vantaggio strategico.

Gli Stati Uniti sono profondamente legati agli interessi israeliani nella regione, in contrasto con l’Iran. Meno di questo si potrebbe dire delle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, poiché l’Arabia Saudita ha rimosso la sua facciata inclinata all’Occidente negli ultimi mesi inclinandosi pesantemente a est e danneggiando massicciamente i suoi legami con l’Occidente. Questa è un’opportunità chiave per l’Iran. Se le tensioni con Israele possono essere attenuate in misura ragionevole, nel prossimo decennio potrebbe esserci spazio per l’Iran per sostituire l’Arabia Saudita come alleato chiave dell’Occidente nella regione.

Questioni regionali

Quando la politica viene sostituita dalla geopolitica, è chiaro che il principale concorrente dell’Iran nella regione non è Israele, ma l’Arabia Saudita. Religione, cultura, economia e struttura di governo si scontrano tutte tra queste nazioni-fratelli perdute da tempo sui lati opposti del Golfo Persico. Se l’Iran dovesse riposizionarsi come amico di Israele e dell’America, allora l’Arabia Saudita comincerebbe a trovarsi isolata attraverso le proprie macchinazioni politiche, persa nel deserto, auto-rimossa da coloro che era solita chiamare amici. Vulnerabile.

Andando più lontano, non c’è anima al mondo che non possa vedere immediatamente la posizione ipocrita in cui il presidente iraniano Raisi ha posto l’Iran riguardo a Israele, Russia e Ucraina. Raisi non può affermare che Israele non ha il diritto di essere lì, che è un invasore, si lamenta delle morti palestinesi e poi sostiene apertamente la Russia che bombarda i bambini nelle scuole e le donne negli ospedali in una terra che non ha diritto di rivendicare. Il popolo ucraino sta dando la vita per proteggere la propria patria, mentre Putin minaccia di scatenare una guerra nucleare globale se i suoi militari non riescono a “fare l’uomo” e finire il lavoro che ha dato loro. E’ necessario un immediato riposizionamento, altrimenti la Guida Suprema stessa farà cancellare completamente ogni pretesa della sua moralità religiosa, mentre al momento in cui scrivo la colpa può ancora essere attribuita al presidente Raisi, ancora particolarmente incapace.

La soluzione dell’Iran

È necessario un riequilibrio della posizione dell’Iran sulla scena globale per garantire il miglior futuro possibile dell’Iran, sia per le sue élite al potere che per il suo incredibile popolo. L’Iran è attualmente il partner minore dell’impero imperialista in decadenza che è la Russia, e il presidente Raisi sta mettendo a dura prova le banche iraniane con un guinzaglio tenuto dalla Cina. Continuare su questa strada sarà la fine della sovranità iraniana e vedrà l’eventuale smembramento dell’Iran nei suoi vari gruppi etnici, di cui i persiani rappresentano solo circa il 50%.

La firma di pacchetti commerciali di alto valore con Europa, ASEAN e Canada sarebbe un passo fantastico e fattibile nella giusta direzione per aumentare le relazioni con Israele e l’America. Con un’adeguata azione diplomatica iraniana e le manovre strategiche per cui l’Ayatollah Khamenei è noto, una nuova età dell’oro delle relazioni persiano/occidentali potrebbe essere raggiunta in 5-7 anni. È tempo di strappare le catene che i partner senior dell’Iran gli hanno imposto. L’Ayatollah Khamenei, se prende le misure appropriate, potrebbe nei suoi ultimi anni diventare un santo eterno della regione, consentendo all’Iran di mantenere la propria posizione in modo veramente moralmente giusto; non un’ultima resistenza provocatoria, ma piuttosto alzarsi in piedi dopo essere rimasto ammalato per troppo tempo.

Principe di Persia, Mojtaba Khamenei

I fatti sono quello che sono. Senza l’intenzione di mancare di rispetto alle norme culturali e con l’assoluto intento di fornire un’analisi focalizzata, chiara e realistica sulla questione, la leadership della Vecchia Guardia iraniana si sta estinguendo. L’ayatollah Khamenei ha 83 anni ed è preoccupato regolarmente per il suo stato di salute. Potrebbe essere il caso che sia qui per altri 17 anni o più, ma la sua capacità funzionale di guidare non è competitiva rispetto ai suoi colleghi globali ed è in rapido declino.

Inoltre, Ahmad Jannati, l’uomo che è stato incaricato di scegliere il prossimo Leader Supremo per sostituire Khamenei negli ultimi 34 anni, ora ha 95 anni. Indubbiamente Khamenei e Jannati si sostituiranno entrambi con archetipi simili, ma non importa chi inizi per primo, la coppia che passa segnerà la fine di un’era.

L’Iran non ha bisogno di un leader che non possa muoversi o pensare rapidamente, ha bisogno di un volto più giovane, di un nuovo inizio che possa adattarsi alle nazioni che pressano i bisogni e le sfide attuali. Mohammad Bin Salman dell’Arabia Saudita non sarà adeguatamente controllato da un leader supremo anziano e malato, ma potrebbe essere messo in scacco matto dal figlio di Khamenei, Mojtaba, il principe di Persia.

Mojtaba Khamenei ha 53 anni e, sebbene tecnicamente non dovrebbe prendere le redini dopo, suo padre ha anche “infranto le regole” quando è diventato Leader Supremo mancando dell’esperienza richiesta dalla legge. Mojtaba, inoltre, è stata per anni all’avanguardia in termini di chi dovrebbe assumere la posizione successiva di Leader Supremo. Se questo si avvererà, allora sarà un chiaro passo verso il ristabilimento del governo ereditario in Persia e, attraverso questo, un chiaro passo verso il ristabilimento della stessa Persia nella sua posizione geopolitica storica.

Mojtaba sarebbe salito al potere dopo suo padre con un’opzione per affermare che Dio / Allah stesso gli ha dato l’autorità di governare e che attraverso quell’autorità ricostruirà l’Iran nella sua identità decolonizzata di Persia. Mojtaba ha dimostrato più e più volte che può, vuole e controlla molte aree dell’Iran dall’ombra, incluso persino l’intelligence statale iraniana. Quando suo padre passerà un giorno e quell’ombra diminuirà, Mojtaba sarà in grado di entrare nella luce e, si spera, portare l’Iran con sé.

Questo è il futuro dell’Iran e tutto è nelle mani di un uomo, Mojtaba Khamenei. Fallirà e farà diventare l’Iran solo una provincia della Grande Cina, con la sua industria petrolifera dipendente dalla buona volontà russa? O il futuro leader supremo iraniano indosserà una corona invece di un collare? Riuscirà il principe di Persia a resistere e mantenere la sua posizione per riportare il suo popolo all’età dell’oro che ha perso?

Obiettivi di espansione

Quando si tratta delle opzioni di Mojtaba dopo essere stato “regnato”, ci sono tre aree principali in cui la Persia troverà successo: espansione, costruzione in altezza e cambiamento della base economica. Quando si tratta di espansione, i cambiamenti di confine non sarebbero nell’interesse della Persia; garantire che Azerbaigian, Turkmenistan, Afghanistan e Iraq diventino tutti partner minori della Persia sarà la chiave del successo geopolitico persiano. La Siria e il Libano dovranno essere ritirati in buona fede dalla Turchia e Israele per stabilire la pace regionale. Questo sarà un immenso vantaggio economico per la Persia, poiché la Siria e il Libano stanno entrambi tirando fuori la vita dall’economia iraniana. Sarà necessario sviluppare un forte partenariato sia con la Turchia che con Israele per garantire il proseguimento dell’accesso persiano al Mediterraneo. Infine, è necessario costruire e mantenere un’alleanza con il Pakistan, poiché attualmente hanno un forte bisogno di amici, proteggono gli interessi indiani e possono essere utilizzati per bloccare la conquista economica cinese nella direzione dell’Iran.

Costruire in alto si riferisce all’evitare l’espansione, evitare il protezionismo e concentrarsi su una forte crescita interna. Costruire in altezza è paragonabile a un bodybuilder/uomo d’affari in palestra a cui non importa cosa stanno facendo le Kardashian; si preoccupa solo della propria salute e ricchezza. L’obiettivo dell’Iran in questo caso non è costruire il Libano, ma costruire l’Iran. L’Iran scambierebbe con tutto ciò che può, mirerebbe a non fare leva su nessuno e, come Goku dell’anime Dragon Ball, l’Iran si concentrerebbe con positività solo sull’essere il meglio in assoluto che potrebbe essere. Nega ai tuoi rivali l’animosità che credi cerchino e sarai intoccabile. Perché costruire armi nucleari quando puoi costruire un’economia degna di quella di una superpotenza globale?

Attraverso la costruzione di alti livelli e concentrandosi sullo sviluppo di partner minori piuttosto che sul cambiamento dei confini, la Persia potrebbe diventare ciò che la Russia era così vicina a raggiungere prima della fallita invasione ucraina, una vera alternativa alla leadership globale. Questo approccio è molto paragonabile agli approcci adottati dalle nazioni di maggior successo nel mondo, inclusi sia l’America che Israele. Non aver paura di emulare i tuoi concorrenti nelle aree in cui trovano successo, o la tua paura limiterà per sempre il tuo potenziale.

Ultimo ma non meno importante, un cambiamento di base economica dall’essere un'”economia di resistenza” a un'”economia della conoscenza sostenibile” sarà la chiave per la crescita economica, le capacità statali, la sostenibilità regionale della Persia e per il tiro della Persia alla leadership globale a lungo termine. Allontanarsi dalle vecchie fonti di energia in cui la Russia non lascerà comunque dominare la Persia rafforzerà solo la posizione della Persia e non danneggerà le economie dei suoi attuali alleati. La Russia non sarebbe profondamente contraria e l’Occidente sarebbe felice di finanziare tale sviluppo sostenibile con le opportune riduzioni delle tensioni in atto, come è stato più volte affermato. Ci sono molti in Occidente che non forzeranno i cambiamenti politici per fornire assistenza a coloro che ne hanno bisogno, e la diaspora persiana ritornerebbe senza dubbio nella loro patria se potessero affermare con orgoglio che è una delle migliori nazioni del mondo. Pensa al capitale, alla manodopera, alla spinta accademica, alle opzioni commerciali. Lo sviluppo sostenibile è la chiave per la crescita dell’Iran con l’Occidente, per la sua ripresa economica, per la sua sovranità e per la transizione verso la Persia ancora una volta.

Guardando avanti

Con l’attuale posizione dell’Iran, i suoi imminenti cambiamenti di leadership e il potenziale di Prince of Persia, è chiaro che utilizzando un abile lavoro di gambe da parte della famiglia Khamenei, la Persia potrebbe rinascere per prendere il suo legittimo posto di potere in Medio Oriente. Ciò dipenderà profondamente dalla capacità dell’Iran di riposizionarsi sulla scena globale, poiché è attraverso questa manovra strategica che l’Iran può uscire dalla trappola cinese in cui si è trovato e trovare una via d’uscita dal dominio della Russia. Il Leader Supremo, ponendo le basi per suo figlio, può consentire una rinascita della cultura persiana che fornirà prosperità al suo popolo e alla regione per i secoli a venire. Tutto si riduce a una domanda: Mojtaba, il principe di Persia, ha le carte in regola per salvare il suo popolo, la sua eredità, la sua terra e il suo cognome? Può riformare l’Iran da un’autocrazia totalitaria teocratica a una monarchia teocratica liberalizzata? Riuscirà il principe di Persia a capovolgere le sabbie del tempo?