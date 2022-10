Iran: la ‘non rivoluzione’ nella battaglia per il dopo-Khamenei

In Iran non si placano, anzi, sembrano crescere, i disordini scoppiati in risposta alla morte della 22enne Mahsa Amini mentre era trattenuta dalla polizia a Teheran. Ieri, sarebbe cresciuto il numero delle città coinvolte, 18 città iraniane, in 16 diverse province, hanno visto manifestazioni.

Il leader supremo Ali Khamenei, nelle scorse ore, parlando a una cerimonia militare, ha condannato le proteste anti-regime in corso, accusando gli Stati Uniti e Israele di averle alimentate. Altresì, ha affermato che le prime vittime sono state i servizi di sicurezza dello Stato «e la Nazione iraniana», e ha onorato il personale di sicurezza ucciso nelle proteste.

Quello di Khamenei è il primo riconoscimento pubblico delle proteste da parte del regime.

Khamenei, annotano gli analisti di Critical Threats Project (CTP) dell’American Enterprise Institute con il supporto dell’Institute for the Study of War (ISW), «potrebbe aver deciso di incontrare la leadership militare per il suo primo discorso sulle proteste per segnalare il suo sostegno all’establishment della sicurezza e per esprimere una linea dura sulle manifestazioni». Khamenei, si fa notare, nel corso di precedenti grandi ondate di protesta non ha mai pubblicizzato gli incontri con gli alti ufficiali militari.

La rapida diffusione di queste proteste è radicata in una crisi di legittimità molto più ampia che è nata dall’enorme divario tra le affermazioni dei leader e la realtà quotidiana delle difficoltà economiche e della repressione senza fine da parte delle forze dell’ordine, della polizia della moralità e di altri organismi di sicurezza.

La dichiarazione di Khamenei ha attirato l’attenzione degli analisti anche perchè chiude il ciclo di oltre una decina di giorni di assenza dalla scena pubblica dell’anziano leader, nel corso dei quali si è ipotizzato un peggioramento delle sue condizioni di salute e uno scontro ai vertici del regime in vista della successione. «Un funzionario iraniano non identificato ha detto a ‘Reuters‘ che i disaccordi all’interno del regime sulla successione del leader supremo e sulla gestione delle proteste stanno dividendo l’élite del regime», oltre rischiare di ostacolare gli sforzi dei funzionari per sviluppare una risposta coerente alle proteste.

«Il silenzio di Khamenei potrebbe aver aperto un vuoto di leadership che altre autorità del regime devono colmare», si afferma da CTP. E si annota che i leader del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) hanno espresso un tono più conciliante il 2 ottobre nei confronti degli studenti universitari che hanno assunto un ruolo sempre più importante nel movimento di protesta. ‘IranWire‘, testata anti-regime, ha pubblicato rapporti in cui si afferma che i leader della sicurezza non sono d’accordo su come rispondere alle proteste, e che alti ufficiali dell’IRGC non erano d’accordo con il trattamento brutale dei manifestanti.

Il comandante dell’IRGC, il maggiore generale Hossein Salami, ha detto: «consideriamo [i giovani che protestano] nostri amici e non permetteremo al nemico di attaccarti», sostenendo che avversari internazionali dell’Iran stanno cooptando e alimentando le proteste.

Per altro non senza qualche pretesto. Il ‘Washington Post‘, pochi giorni dopo l’inizio della protesta, ha rivelato che il Pentagono aveva avviato un audit ad ampio raggio degli sforzi compiuti dal Central Command (CENTCOM) -che copre tutte le azioni militari statunitensi in Asia occidentale, Nord Africa e Asia meridionale e centrale-, in termini di guerra informativa clandestina, dopo che le principali società di social media hanno identificato e portato offline account falsi sospettati di essere gestiti dall’esercito americano. Tra le azioni condotte, alcune anche dirette al pubblico iraniano.

Il Presidente Ebrahim Raisi ha finora svolto un ruolo minore nella comunicazione ai manifestanti o alla popolazione iraniana. Il suo basso profilo è notevole date le sue responsabilità legali per il mantenimento dell’ordine pubblico in Iran. Raisi starebbe cercando di evitare di diventare il volto della repressione «per preservare le sue possibilità di essere accettato come il prossimo leader supremo, ma è difficile vedere il suo relativo silenzio come qualcosa di diverso dalla debolezza», affermano gli analisti di Critical Threats Project.

L’assenza di Khamenei dallo scenario pubblico, e comunque più in generale la sua generale minore presenza, proseguono da Critical, «potrebbe incoraggiare segmenti dell’establishment clericale, specialmente a Qom», seconda città santa dell’Iran, cuore della Rivoluzione iraniana e uno dei luoghi più conservatori del Paese, «a criticare e fare pressioni sul regime in modo più aperto. Il 17 settembre due alti religiosi, l’Ayatollah Mustafa Mohaghegh Damad e l’Ayatollah Asadollah Bayat Zanjani, hanno rilasciato dichiarazioni in cui criticavano i servizi di sicurezza dello Stato per la morte di Mahsa Amini. L’ayatollah Hossein Nouri Hamedani ha invitato il regime ad ascoltare le lamentele del popolo. Il media in lingua persiana ‘Zeitoon‘ ha pubblicato una dichiarazione presumibilmente di studenti e insegnanti dei seminari di Teheran, Mashhad e Qom il 30 settembre, condannando Khamenei e la repressione del regime sulle proteste».

La gran parte degli osservatori internazionali concorda sul fatto che le manovre sull’eventuale successione al leader supremo, e le spaccature sulle tattiche di sicurezza, hanno complicato gli sforzi per arginare i disordini, conferma ‘Reuters‘. Con «funzionari apparentemente incapaci di stringere i ranghi dietro una risposta concordata ai disordini», ma comunque usando «gas lacrimogeni, mazze e, in alcuni casi, munizioni vere».

«Sebbene in teoria un organismo di 86 membri, noto come Assemblea degli esperti, sceglierà il prossimo leader, sono già iniziati negoziati ad alto livello e lotte per l’influenza, rendendo difficile per l’establishment unirsi attorno a una serie di tattiche di sicurezza». I due nomi che emergono più spesso nelle speculazioni sulla successione sono il Presidente Ebrahim Raisi e il secondo figlio di Khamenei, Mojtaba, ha affermato, a ‘Reuters‘, Karim Sadjadpour, membro anziano del Carnegie Endowment for International Peace. «Nessuno dei due ha il sostegno popolare, ma ciò che mantiene al potere la Repubblica islamica non è il sostegno popolare, ma la repressione. Entrambi gli uomini hanno una profonda esperienza nella repressione», ha affermato Sadjadpour.

Le manifestazioni iniziate per protestare per la morte (uccisione, dicono i manifestanti) di Mahsa Amini per mano della ‘polizia morale’ della Repubblica islamica, si sono diffuse dalla città natale curda di Amini, Saqez, a tutte le 31 province iraniane, con l’adesione di tutti gli strati della società, comprese le minoranze etniche e religiose. Temendo una rivolta etnica, l’Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi nella vicina regione curda dell’Iraq settentrionale dopo aver accusato i dissidenti curdi iraniani di essere coinvolti nei disordini. Invece, potrebbe essersi trattato di qualcosa di ancora più complesso e pericoloso. A differenza delle manifestazioni precedenti, sono molto più diffuse geograficamente e in termini socio-culturali, fino arrivare perfino ai bastioni del clero sciita, Mashhad e Qom. Le donne sono al centro delle manifestazioni, ma non sono ‘manifestazioni di donne’ (ovvero di sole donne, anzi) e vi è una fortissima presenza della generazione più giovane, «che non si identifica con gli ideali della Rivoluzione islamica. Questa generazione non ha partecipato né alla rivoluzione del 1979, né alla guerra Iran-Iraq (1980-1988) e cerca cambiamenti fondamentali nella sfera politica e sociale», come afferma Sina Azodi, esperto di affari internazionali, con particolare attenzione per gli affari iraniani, dell’Atlantic Council. Il quale tende escludere che quella alla quale si sta assistendo sia una rivoluzione propriamente detta. «Nonostante le proteste diffuse e il sostegno internazionale, bisogna essere cauti nel prevedere l’esito. Alcuni commentatori sono arrivati al punto di chiamare le manifestazioni una ‘rivoluzione delle donne‘,questo sembra andare troppo oltre, almeno per il momento». Le attuali manifestazioni in Iran non corrispondono ad un tentativo rivoluzionario, secondo Azodi, «piuttosto, sembrano essere più un forte grido di giustizia. Inoltre, i manifestanti non hanno perseguito il sequestro dello Stato».

Disordini che rappresentano una grave minaccia per la priorità che ha definito il governo di Khamenei: la sopravvivenza della Repubblica Islamica, seppure vecchia di quattro decenni. Disordini che si sono rapidamente trasformati in una rivolta contro quello che secondo i manifestanti è il crescente autoritarismo dei religiosi al potere. Tanto che nel corso delle manifestazioni è sempre più facile vedere i manifestanti che bruciano le immagini di Ali Khamenei e invocano la caduta della Repubblica islamica.

La difficoltà a trovare una linea nella risposta ai manifestanti deriva anche dal fatto che «una parte dell’establishment teme che questa volta l’uso di una forza più letale possa spingere la Repubblica islamica a un punto di non ritorno», ha affermato a ‘Reuters‘ un anziano ex funzionario iraniano. Tuttavia, le massime autorità come Raisi hanno affermato che le proteste «non porterebbero a un cambio di regime». Un crollo della Repubblica islamica può sembrare remoto nel breve termine, dal momento che i suoi leader sono determinati a non mostrare il tipo di debolezza che ritengono abbia segnato il destino dello Scià sostenuto dagli Stati Uniti nel 1979, ha detto a ‘Reuters‘ un alto funzionario iraniano. E si sta evitando un’ulteriore delegittimazione del regime attraverso una repressione troppo pesante.

Resta il fatto, rilevano gli osservatori internazionali, che le forze di sicurezza anche in queste manifestazioni si stanno dimostrando leali e pronti a difendere i leader a qualsiasi costo.

Infatti, afferma Sina Azodi, quella in corso non si può definire rivoluzione anche perchè «manca un altro ingrediente chiave per la rivoluzione. Finora, le forze di sicurezza della Repubblica islamica sono rimaste intatte e lo Stato ha continuato a fare affidamento sulle forze dell’ordine (LEF) e su agenti in borghese per reprimere i manifestanti. Nel frattempo, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), che ha il compito di proteggere la rivoluzione dalle minacce interne ed esterne, non è stato schierato, forse perché lo Stato si sente abbastanza sicuro anche senza di esso. »

«Durante la rivoluzione del 1979, l’esercito convenzionale, o Artesh, e la Guardia Imperiale, che avevano il compito di proteggere la monarchia e lo Stato, crollarono anche prima che lo Scià lasciasse l’Iran, e non furono in grado di proteggere il precedente regime. Bisogna anche tenere presente che le principali città, tra cui Teheran, Mashhad, Tabriz e Shiraz, rimangono completamente sotto il controllo delle autorità, nonostante siano state testimoni di grandi manifestazioni e scontri con le forze di sicurezza. Ci sono state anche alcune segnalazioni di attacchi, ma non sono diffuse, né si è verificata la chiusura del bazar di Teheran, che ha caratterizzato la rivoluzione islamica».

Khamenei ha costruito un forte rapporto con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, l’ala più grande e potente dell’esercito iraniano, che ha contribuito a rafforzare la sua posizione. Khamenei è l’autorità suprema dietro tutte le principali decisioni dello Stato, compresa la politica economica ed estera, ed è anche il capo di fatto di diverse grandi fondazioni religiose che gestiscono alcuni dei più grandi conglomerati e fondi pensione del Paese. È questo consolidamento del potere militare e dell’influenza economica che ha aiutato la Repubblica Islamica, nella sua attuale manifestazione, a mantenere una presa di ferro sulla politica.

Infine, ma non meno importante, sostiene Sina Azodi, «mancano alternative politiche praticabili. L’opposizione alla Repubblica islamica è debole o frammentata, irrilevante o rifiutata dalla maggior parte del popolo iraniano. Due grandi gruppi meritano di essere menzionati. I sostenitori della monarchia sostengono che Reza Pahlavi, il figlio del deposto Shah, sia il leader legittimo per il futuro dell’Iran, e indicano come prova i canti pro-monarchia delle persone all’interno dell’Iran. Tuttavia, lo stesso principe ereditario ha annunciato nel 2021 di preferire ‘personalmente’ un sistema repubblicano, il che mette seri dubbi sulla sua volontà di riprendersi il trono di pavone. La situazione è ancora peggiore per il Mujaheddin-e Khalq (MEK), ampiamente disprezzato dagli iraniani di ogni ordine politico a causa del loro schieramento con Saddam Hussein quando l’Iraq invase l’Iran negli anni ’80».

I politici iraniani, quelli che oggi costituiscono il vertice del Paese, rientrano in tre categorie: ultra-conservatori come il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, conservatori moderati o pragmatici come l’ex Presidente Hassan Rouhani o Ali Larijani e riformisti come l’ex Presidente Mohammad Khatami. I riformisti ritengono che il sistema politico debba essere aperto al miglioramento. Ma non si tratta di opposizione propriamente detta.

«In assenza di un leader forte accettato dalla maggioranza dei gruppi di opposizione, è improbabile che le manifestazioni in corso portino a un cambiamento fondamentale», prosegue Azodi. «Finché le forze di sicurezza, in particolare l’IRGC, rimarranno intatte e leali, il regime probabilmente sopravviverà. In questa fase, non ci sono prove che l’IRGC stia abbandonando il regime e l’ Artesh sia rimasta neutrale. Quindi, lo scenario più probabile è che il regime, per calmare la situazione, applichi alcune piccole riforme e che le proteste si esauriscano nel tempo».

Afferma Daniel Brumberg, Senior Fellow presso l’Arab Center di Washington, Direttore di Democracy and Governance Studies presso la Georgetown University e Senior Fellow presso il Project on Middle East Democracy. «Per spingere i regimi a liberalizzare, i manifestanti non hanno solo bisogno di leader ispiratori che possano trasformare proteste disparate in movimenti collettivi organizzati», e in queste manifestazioni non vi sono leader; «hannoanche bisogno di interlocutori che, in virtù delle loro posizioni all’interno o vicino ai regimi, possano far leva sulle richieste dei manifestanti per convincere gli intransigenti a tirarsi indietro dalla repressione e ad aprire l’arena politica». Altracondizione non soddisfatta, se è vero come sostenuto che per quanto vi siano spaccature nella leadership, non vi è opposizione. Infatti, prosegue Brumberg «il problema che i manifestanti devono affrontare attualmente non è solo la scarsità di leader all’interno dei propri ranghi, ma piuttosto che sembra che non ci siano leader politici o militari all’interno o vicino al regime che abbiano il potere di convincere gli estremisti iraniani a fare un passo indietro dal baratro. Questa assenza di interlocutori del regime è in parte una conseguenza degli sforzi dei sostenitori della linea dura per spingere tutti i riformisti iraniani fuori dal Parlamento e dalle istituzioni esecutive dello Stato. In Iran oggi non c’è una figura come l’ex Presidente Mohammad Khatami, che tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 rappresentava i riformisti. Né esiste una versione tiepida dell’ex Presidente Hassan Rouhani, che dal 2013 al 2021 ci ha provato per riportare alcuni riformisti nel governo, anche se ha accolto gli intransigenti. Questa situazione riflette in definitiva il potere preponderante dell’apparato di sicurezza unificato dell’Iran e delle sue due formazioni chiave: il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e le sue forze popolari ‘volontarie’ note come Forza di Resistenza Basij».

«Le elezioni del 2021 del Presidente iraniano Ebrahim Raisi hanno annunciato un sistema privo di riformisti e la conseguente egemonia delle forze intransigenti ha privato il regime di leader che avrebbero potuto raggiungere le forze di opposizione in modi che avrebbero potuto deviare, o addirittura dividere, i manifestanti. Il successo della repressione, unita alla chiusura dell’arena politica, ha alimentato la propria logica paradossale e le proprie costrizioni, che, dal punto di vista privilegiato del regime, lasciano ai leader iraniani una sola opzione ovvia: una repressione implacabile. Ma mentre il ricorso alla forza del regime sta accelerando la sua crisi di legittimità, un’opposizione frammentata e la mancanza di intermediari del regime rendono molto probabile che le forze di sicurezza prevalgano nell’attuale crisi, anche se ciò comporta un costo politico e umano molto alto».

Secondo Daniel Brumberg, lo scenario più probabile è che l’IRGC, con l’appoggio di Khamenei, schiacci gli oppositori che sono nelle piazze, e poi prepari il terreno per un successore del leader supremo, «uno che raggiungerà nessun compromesso con i cittadini iraniani infuriati. Questa strategia, potrebbe sempre ritorcersi contro; ma le probabilità sono che il regime prevarrà, perché dalla sua posizione, l’alternativa è inaccettabile».