Iran: la battaglia esistenziale degli Ayatollah

L’Iran è entrato nella quarta settimana di proteste, dopo la morte in carcere della ragazza curda 22enne Mahsa Amini. Da alcuni giorni protagonisti assoluti sono gli universitari, ma non mancano i ragazzi delle scuole superiori.

Una ‘non-rivoluzione‘, come sostengono i migliori conoscitori del Paese, che affonda le radici in quello che è il sistema alla base del regime iraniano e che per motivi strutturali non è destinata a scalfire il potere.

Gli «studiosi di movimenti sociali hanno da tempo sottolineato: di per sé, la protesta non cambia le realtà politiche». L’Iran sembra trovarsi esattamente in questa situazione. A spiegarlo è Daniel Brumberg, Senior Fellow presso l’Arab Center di Washington, Direttore di Democracy and Governance Studies presso la Georgetown University e Senior Fellow presso il Project on Middle East Democracy.

«Per spingere i regimi a liberalizzare, i manifestanti non hanno solo bisogno di leader ispiratori che possano trasformare proteste disparate in movimenti collettivi organizzati; hanno anche bisogno di interlocutori che, in virtù delle loro posizioni all’interno o vicino ai regimi, possano far leva sulle richieste dei manifestanti per convincere gli intransigenti a tirarsi indietro dalla repressione e ad aprire l’arena politica. Sfortunatamente, tali intermediari spesso scarseggiano», come nel caso dell’Iran, e come dovrebbero esserne prova le non poche altre occasioni che hanno visto manifestazioni in tutto il Paese molto somiglianti a vere e proprie rivolte, afferma Daniel Brumberg.

«In Iran, il problema che i manifestanti devono affrontare attualmente non è solo la scarsità di leader all’interno dei propri ranghi, ma piuttosto che sembra che non ci siano leader politici o militari all’interno o vicino al regime che abbiano il potere di convincere gli estremisti iraniani a fare un passo indietro. Questa assenza di interlocutori del regime è in parte una conseguenza degli sforzi dei sostenitori della linea dura per spingere tutti i riformisti iraniani fuori dal Parlamento e dalle istituzioni esecutive dello Stato. In Iran oggi non c’è figura come l’ex Presidente Mohammad Khatami, che tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 rappresentava i riformisti. Né esiste una versione tiepida dell’ex Presidente Hassan Rouhani, che dal 2013 al 2021 ci ha provato per riportare alcuni riformisti nel governo, anche se ha accolto gli intransigenti. Questa situazione riflette in definitiva il potere preponderante dell’apparato di sicurezza unificato dell’Iran e delle sue due formazioni chiave: il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e le sue forze popolari ‘volontarie’ note come Forza di Resistenza Basij».

«Il ruolo costituzionalmente obbligatorio dell’IRGC è quello di difendere l’ideologia dello Stato, e in particolare la dottrina del velayat-e faqih (‘tutela del giurista islamico’)».

«Velayat-e faqih -o tutela del giurista islamico- è il sistema di governo che ha sostenuto il modo in cui opera l’Iran dalla rivoluzione islamica del Paese, del 1979», spiega Kasra Arabi, analista senior e studioso del Middle East Institute. «Nella sua forma più basilare, la teoria del velayat-e faqih, che è radicata nell’Islam sciita, giustifica il governo del clero sullo Stato. Velayat-e faqih è al centro dell’islamismo sciita ed è fondamentale per capire non solo come funziona il sistema iraniano, ma anche come Teheran può influenzare le reti religiose e politiche sciite oltre i suoi confini.

Il concetto di velayat-e faqih (in farsi, o wilayat al-faqih in arabo) trasferisce tutta l’autorità politica e religiosa al clero sciita e subordina tutte le decisioni chiave dello Stato all’approvazione di un capo clericale supremo, il vali-e faqih (giurista islamico custode). Il leader supremo del clero (il faqih ) fornisce la tutela (velayat) sulla Nazione e, così facendo, assicura l’islamizzazione dall’alto verso il basso dello Stato.

Velayat-e faqih, che è radicato nell’Islam sciita, è stato storicamente applicato per giustificare una tutela clericale limitata su una piccola parte della popolazione: coloro che erano vulnerabili e incapaci di proteggere i propri interessi, come le vedove, gli orfani e i disabili. La sua forma attuale è un’interpretazione relativamente nuova della dottrina che fu formulata all’inizio degli anni ’70 dal religioso iraniano dissidente Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mentre era in esilio in Iraq negli anni precedenti la rivoluzione islamica iraniana del 1979, Khomeini sviluppò una teoria del governo islamico che cercava di trasferire il potere politico dello Stato iraniano agli ulema sciiti, o al clero».

Così, prosegue Daniel Brumberg, il ruolo costituzionalmente obbligatorio dell’IRGC è quello di difendere questa ideologia dello Stato. E «i leader dell’IRGC, che si dedicano a questa missione e godono dei vantaggi finanziari derivanti dall’essere parte dell’apparato di sicurezza, da tempo considerano i riformisti praticamente una minaccia ideologica esistenziale poiché temono che qualsiasi proposta per creare uno spazio anche limitato per politiche più pluralistiche possa produrre una scivolosa pendenza verso la rivoluzione. Per l’IRGC –e per il leader supremo iraniano Ali Khamenei– avere anche una piccola riforma politica è pericoloso. Gli intransigenti credonoquindi che i riformisti alla fine debbano essere fermati, bloccati o repressi, come è stato nel 2009, quando diversi importanti riformisti, incluso il presidente Khatami, sono stati posti agli arresti domiciliari».



«L’elezione del 2021 del Presidente Ebrahim Raisi ha prodotto un sistema privo di riformisti e la conseguente egemonia delle forze intransigenti ha privato il regime di leader che avrebbero potuto raggiungere le forze di opposizione in modi che avrebbero potuto deviare, o addirittura dividere, i manifestanti. Il successo della repressione, unita alla chiusura dell’arena politica, ha alimentato la propria logica paradossale e le proprie costrizioni, che, dal punto di vista privilegiato del regime, lasciano ai leader iraniani una sola opzione ovvia: una repressione implacabile. Ma mentre il ricorso alla forza del regime sta accelerando la sua crisi di legittimità, un’opposizione frammentata e la mancanza di intermediari del regime rendono molto probabile che le forze di sicurezza prevalgano nell’attuale crisi, anche se ciò comporta un costo politico e umano molto alto».

«La disponibilità dell’IRGC a pagare questi costi è stata indubbiamente rafforzata dalle preoccupazioni del regime sulla dimensione curda delle proteste. Per apprezzare l’estrema sensibilità del regime su questo tema, è fondamentale ricordare che le istituzioni e l’ideologia della Repubblica islamica sono state imposte a una società multietnica in cui gli sciiti persiani costituiscono circa il sessantuno per cento della popolazione. Le minoranze etniche e religiose», azeri, curdi, arabi sunniti, lors, beluci sunniti, «hanno subito discriminazioni strutturali sotto un regime i cui estremisti nutrono da tempo timori per la disintegrazione dello Stato.

Tali preoccupazioni sono emerse nel febbraio 2022 con la divulgazione di un sondaggiodell’IRGC che avvertiva che l’escalation dei problemi economici e altre pressioni sociali stavano portando la società iraniana a ‘uno stato di esplosione‘».

Il documento definito ‘altamente riservato’ ottenuto da ‘RadioFerda‘ da una riunione del Basic Livelihood Security Crisis Prevention Working Group, afferma tra il resto che il «malcontento sociale è aumentato del 300 percento nell’ultimo anno», recita il rapporto diffuso da ‘Radio Free Europe‘. «Diversi shock» negli ultimi mesi hanno «scosso la fiducia del pubblico» nel governo; «Attualmente, il 53% della società è scettico sulle affermazioni dell’establishment»; da marzo 2021 a marzo 2022 le proteste «sono aumentate di quasi il 50% e il numero di manifestanti coinvolti è quasi raddoppiato»; «il tasso di inflazione reale per i prodotti alimentari di base nel novembre 2021 era compreso tra l’86 e il 268%», così, il potere d’acquisto degli iraniani si è notevolmente ridotto negli ultimi mesi, con molti che si sono lamentati del fatto che non possono permettersi beni di prima necessità.

«Il fatto che lo stesso organismo incaricato di difendere la purezza ideologica della Repubblica islamica sostenesse che ‘diversi shock’ avevano ‘scosso la fiducia dell’opinione pubblica’ suggerisce che i leader dell’IRGC hanno compreso appieno la necessità di riconquistare una parte della fiducia del popolo iraniano», riprende Daniel Brumberg. «Quindi forse non sorprende che il regime abbia prima risposto all’uccisione di Amini con un certo grado di moderazione. La morte di una giovane donna, originaria di un piccolo villaggio, mai coinvolta in politica, e che era anche curda, sembra aver fornito alle autorità un motivo in più per evitare misure che potrebbero provocare una reazione più ampia.

Facendo eco a queste preoccupazioni, il Presidente Raisi ha dichiarato di aver contattato la famiglia di Amini e di aver promesso che la sua morte sarebbe stata ‘fermamente’ indagata. Ma mentre il regime inizialmente ha evitato di usare il pugno di ferro, la rapida diffusione delle proteste sembra aver rapidamente convinto i leader iraniani a sostenere un giro di vite completo, per timore che il doppio contagio della ribellione e della frammentazione dello Stato non sviluppasse uno slancio proprio. Mentre partecipava alla recente riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Raisi ha assalito le proteste e ha segnalato il suo sostegno a una repressione».

«Sebbene il leader supremo Ali Khamenei appoggi sicuramente la repressione del regime, durante un discorso di 55 minuti, il 21 settembre, ha assalito gli Stati Uniti e ha avvertito i giovani di resistere agli ‘inganni delle potenze occidentali‘, ma non ha menzionato le proteste. La sua seconda apparizione in altrettanti giorni, il discorso è stato probabilmente lanciato per mostrare che ora si è ripreso da ciò che era, secondo rapporti credibili, un grave attacco di malattia. L’assenza di qualsiasi riferimento alle manifestazioni nel discorso di Khamenei non sorprende. Per ora, la sua migliore scommessa è minimizzare le proteste, soprattutto perché molti dei manifestanti hanno rivolto la loro ira contro di lui. Ma se le proteste dovessero intensificarsi, come sembra essere il caso, potrebbe dover scegliere tra sostenere pienamente le forze di sicurezza iraniane o cercare di agire come una sorta di arbitro nazionale nella sua qualità di leader supremo. È probabile che sceglierà il secondo piuttosto che il primo.

In effetti, con la sua ultima crisi sanitaria che sottolinea la controversa questione di chi gli succederà, Khamenei ha bisogno di proiettare una posizione dura in linea con l’IRGC, che spingerà senza dubbio per un successore impegnato a sostenere una stretta alleanza con l’apparato di sicurezza del Paese. Con un occhio al breve termine, l’IRGC ha incoraggiato i propri sostenitori a mobilitarsi nelle strade di Teheran e di altre città. Il significato politico di questa mossa non è da sottovalutare. Sebbene vi sia un diffuso malcontento in Iran, il regime gode ancora del sostegno di decine di migliaia di giovani. Nella società divisa e polarizzata dell’Iran, l’organizzazione del potere favorisce un regime che ha interrotto i legami con qualunque leader avrebbe potuto servire, per quanto imperfettamente, come mediatore tra lo Stato e un’ampia fascia di giovani disamorati, anche se disorganizzati, dell’Iran».

«Ciò che in definitiva vogliono i sostenitori della linea dura iraniana è impedire qualsiasi tipo di riapertura dell’arena politica che possa incoraggiare più proteste o che permetta ai riformisti di sostenere il dialogo politico sia in patria che all’estero. Per l’IRGC e i suoi alleati, questa è una battaglia esistenziale che non possono permettersi di perdere, anche se devono affrontare migliaia di cittadini che combattono disperatamente per un futuro completamente diverso».