Protesta e resistenza senza precedenti sono emerse in Iran questa settimana dopo la morte di Mahsa Amini sotto la custodia della Polizia iraniana della ‘moralità’.

Il livello di rabbia e frustrazione in Iran oggi -mostrato in dozzine di video sui social media- sembra di gran lunga maggiore rispetto al 2009, quando gli iraniani sono scesi in piazza per protestare contro le elezioni rubate e spingere per le riforme.

Da due decenni ormai, i tentativi di riformare il sistema sono ostacolati; il regime ha risposto con violenza, brogli elettorali, emarginando e imprigionando coloro che cercavano riforme pacifiche. La conclusione che molte giovani donne e uomini iraniani sembrano essere giunti è che i tentativi di riforma dall’interno dovrebbero essere abbandonati. Non sono sufficienti due decenni di fallimenti, si chiedono? Hanno boicottato le ultime elezioni; la loro rabbia è incommensurabile e legittima.

Quindi, mentre ci sono volute settimane prima che gli slogan si rivoltassero contro il regime nel suo insieme nel 2009, le proteste in corso hanno chiesto il rovesciamento del regime quasi dall’inizio.

Questo è opera del regime. Bloccando le riforme, restringendo lo spettro politico dell’Iran e limitando ulteriormente le libertà -nel frattempo continuando la corruzione, la repressione e la cattiva gestione- il regime sta letteralmente spingendo le persone a scegliere la rivolta piuttosto che la riforma.

Ma temo che non abbiamo ancora visto neanche lontanamente la capacità repressiva del regime. Ci sono indicazioni che lo stato si sia ‘trattenuto’ a causa della presenza di Raisi a New York; è tornato a Teheran ieri e l’aspettativa è che le cose possano diventare molto sanguinose nei prossimi giorni. (Potremmo non sapere per un po’ cosa accadrà perché il regime ha chiuso la maggior parte dell’accesso a Internet dell’Iran.)

Gli iraniani hanno imparato 40 anni fa che rovesciare un regime tirannico attraverso la rivoluzione è una cosa, stabilire la democrazia è un’altra questione. Le proteste in corso potrebbero ancora una volta avere successo con la prima solo per fallire nella seconda. Tuttavia, quando milioni di giovani donne e uomini non vedono altra via d’uscita, quella è la strada che sceglieranno, qualunque cosa accada.

Non doveva essere così; le cose sarebbero potute andare molto diversamente. La società civile iraniana è abbastanza forte, e i valori democratici sono abbastanza profondi, che se il regime avesse tollerato le riforme, l’Iran sarebbe potuto diventare sempre più democratico senza spargimenti di sangue. E, come ho scritto l’anno scorso, se Trump non avesse lasciato l’accordo con l’Iran e non avesse reimpostato le sanzioni, l’ argomento riformista secondo cui un compromesso con gli Stati Uniti avrebbe portato prosperità e pace all’Iran, non sarebbe stato del tutto screditato. Comunque eccoci qua.

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi. La palla è nel campo della Guida Suprema: può scegliere di chiudere la polizia ‘morale’ che picchia e molesta le donne, può ascoltare le giovani donne e uomini dell’Iran e consentire cambiamenti significativi ed evitare la violenza, oppure può scegliere la forza e la repressione e, così facendo, rendono la popolazione ancora più arrabbiata, frustrata e disperata.

Sfortunatamente, le sue scelte negli ultimi decenni non forniscono molti motivi di speranza.