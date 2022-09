Ieri 15 settembre, l’Iran ha firmato un memorandum d’intesa (per lo più di obblighi) per l’ingresso, in veste di membro permanente, nellaShanghai Cooperation Organization (SCO). Sarebbe il nono membro della SCO. Ad annuncialo è stato il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian: «Con la firma del documento per la piena adesione alla SCO, ora l’Iran è entrato in una nuova fase di varie cooperazione economica, commerciale, di transito ed energetica», ha scrittoAmirabdollahian sui social media.

Presente al vertice, il Presidente Ebrahim Raisi.

La decisione di ammettere l’Iran come membro a pieno titolo era stata presa al vertice SCO dell’anno scorso. In quell’ambito, Teheran aveva chiesto ai membri SCO di sostenerlo nella costruzione di un meccanismo per evitare le sanzioni imposte dall’Occidente, causa il suo programma nucleare.

Per Teheran l’ingresso in SCO è una mossa funzionale a superare l’isolamento economico imposto dalle sanzioni statunitensi, ma soprattutto l’Iran guarda al futuro della sua economia e del suo posizionamento geopolitico.

L’inclusione dell’Iran è da tenere d’occhio, sostengono infatti gli analisti vicini a Washington, considerando come gli interessi economici allargati dell’Iran sullo sfondo dell’accordo nucleare, potrebbero far ottenere alcuni vantaggi economico-politici all’Iran in primis, ma di riflesso ad altri membri SCO, a partire da Russia e Cina.

Le sanzioni statunitensi e le crescenti preoccupazioni per un emergente blocco arabo-israeliano del Golfo sostenuto dagli Stati Uniti, potrebbe spostare l’equilibrio di potere in Medio Oriente più lontano da Teheran, hanno spinto i governanti iraniani a perseguire legami economici e strategici più stretti con la Russia, a sua volta colpita da sanzioni sull’invasione dell’Ucraina.

Raisi ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin, a margine del vertice, e ha sottolineato: «Le nostre relazioni non sono ordinarie; sono di natura strategica». «L’Iran è determinato a rafforzare i suoi legami con la Russia, dal campo economico a quello aerospaziale e politico. La cooperazione tra Teheran e Mosca può neutralizzare in modo significativo i limiti imposti ai nostri Paesi dalle sanzioni statunitensi», ha detto Raisi al Presidente russo.

A luglio Putin aveva visitato Teheran nel suo primo viaggio fuori dalla Russia da quando si era ritirato causa la pandemia. Ieri ha annunciato che una delegazione di 80 grandi aziende russe visiterà l’Iran la prossima settimana.

Raisi ha poi incontrato, oggi, sempre a margine del vertice, il Presidente cinese Xi Jinping. «Xi ha sottolineato che Cina e Iran godono di un’amicizia di lunga data e che le loro relazioni hanno superato la prova di un panorama internazionale in evoluzione», recitano le agenzie cinesi. «Consolidare e far crescere la partnership strategica globale tra i due Paesi è la scelta strategica comune di entrambe le parti, ha affermato Xi. La Cina vede le sue relazioni con l’Iran da una prospettiva strategica e a lungo termine ed è pronta ad aumentare la comunicazione strategica e il coordinamento con l’Iran per spingere per nuovi progressi nei legami bilaterali, ha affermato il Presidente cinese». Al centro della cooperazione, sul fronte economico la Belt and Road, sul fronte politico l’attenzione al momento è puntata, secondo Pechino, sul sostegno cinese alla riattivazione dell’accordo sul nucleare iraniano.

Israele non ha tardato ad esprimere la sua preoccupazione, che per altro corrisponde a quella di alcuni ambienti statunitensi. «Un nuovo gruppo di potenze industriali emergenti sta cercando di lavorare insieme senza l’Occidente. Questo prende la forma di una sfida all’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti, sia la Russia che la Cinasono determinate a voler ribaltare il ruolo degli Stati Uniti nel mondo. In quanto tale, l’adesione dell’Iran alla SCO è una pietra miliare importante. È simbolico ma ha implicazioni reali», scrive ‘The Jerusalem Post‘. «L’Iran vede questa come una nuova fase, per il suo ruolo in Asia e nella regione più ampia, come centrale. Ciò significa che fa parte dell’accordo di 25 anni dell’Iran con la Cina, nonché dell’emergente e crescente alleanza Iran-Russia. L’Iran sta trasferendo droni in Russia e la Russia sta usando quei droni contro l’Ucraina . È possibile che l’Iran riceva tecnologia di difesa dalla Russia.

Nel contesto generale è anche che Iran e Cina stanno tenendo un dialogo ad alto livello. Inoltre, altri Stati come l’Armenia, l’Azerbaigian, la Turchia e gli Stati dell’Asia centrale si stanno incontrando alla SCO. Questo cementerà un tentativo Russia-Cina di capovolgere l’ordine mondiale. Per l’Iran, questo può dare copertura alle sue attività espansive nella regione», conclude il quotidiano israeliano.

Ali Ahmadi, un membro esecutivo del Centro per la politica di sicurezza di Ginevra, a ‘CNBC‘ ha detto: «Non significa che l’Iran non abbia bisogno dell’allentamento delle sanzioni». «L’Iran vende del petrolio alla Cina… ma il rapporto tra i due è molto unidimensionale». «»

A metà del 2018, gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall’accordo nucleare, formalmente denominato Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Da allora, Washington ha imposto sanzioni all’Iran che ne hanno attaccato pesantemente l’economia. Le sanzioni statunitensi si estendono alle società che fanno affari con l’Iran e il divieto di tutte le importazioni originarie dell’Iran, tra gli altri embarghi. «Affinché quel rapporto cresca, è necessario sgravare le sanzioni, perché molte aziende, anche le imprese statali in Cina… non hanno appetito per i rischi delle sanzioni», ha detto Ahmadi. All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alle aziende cinesi che hanno contribuito a vendere petrolio iraniano. Le sanzioni statunitensi faranno riflettere le aziende cinesi sui rapporti con l’Iran, soprattutto se le aziende dipendono molto dall’Occidente, ha detto alla ‘CNBC‘ Djavad Salehi Isfahani, professore di economia alla Virginia Tech. «I produttori cinesi sono fortemente dipendenti dalle esportazioni verso l’Occidente, per il quale devono osservare le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti, non importa quanto assicurino alla loro controparte iraniana che le considerano ingiuste», ha affermato Isfahani. E però, le sanzioni potrebbero avvantaggiare i consumatori più tolleranti al rischio, ha affermato Behnam Taleblu, senior fellow della Foundation for Defense of Democracies. Le sanzioni petrolifere che non vengono applicate -o sono sporadiche- potrebbero essere opportunità per i commercianti tolleranti al rischio, mentre i trafficanti potrebbero trovare modi creativi per generare entrate, secondo Taleblu.

L’ingresso in SCO è la conferma, se ce ne fosse bisogno, che l’Iran ha recentemente iniziato a guardare attivamente verso est. Già prima che gli Stati Uniti si ritirassero dall’accordo nucleare nel 2018, il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, aveva annunciato che una delle massime priorità della sua politica estera era‘preferire l’Est all’Ovest‘.

Il mese scorso, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale dell’Amministrazione Trump, John Bolton, ha dichiarato a ‘CNBC‘ che la revoca delle sanzioni contro l’Iran potrebbe spingere lo Stato islamico a stabilire legami più stretti sia con la Cina che con la Russia. E ovviamente, che, sollevato dalle sanzioni internazionali, l’Iran diventerebbe più ricco e più forte, rendendolo «un partner migliore per la Russia».

Scontata la volontà dell’Iran, da sempre ribadita, della cancellazione delle sanzioni, è il motivo per cui è stato disponibile a sedere al tavolo delle trattative per la riattivazione dell’accordo sul nucleare del 2015. Ugualmente è evidente l’interesse economico di Russia e Cina, non per nulla hanno sostenuto Teheran nelle trattative a Ginevra. «In Medio Oriente, dove Russia e Cina hanno interessi sovrapposti, il loro partner preferito è l’Iran. Quindi è una specie di accordo a tre che penso abbia implicazioni globali», ha detto Bolton.

Interessi e obiettivi per nulla nascosti né dall’Iran,né da Cina e Russia. Anzi, è il trio che dichiaratamente da non poco tempo punta al cambiamento dell’ordine mondiale, le loro posizioni in ciò sono assolutamente convergenti.

Sempre più isolata sulla scena globale, Teheran ha bisogno di tutti gli amici che può ottenere, commentano altri osservatori, tanto che nei mesi scorsi ha presentato domanda per entrare a far parte dei BRICS. Teheran presentando la domanda aveva sottolineato il vantaggio per i BRICS, dato dal fatto che l’Iran ha le seconde riserve di gas al mondo. Il BRICS è composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, con la Cina che rappresenta il 70% della forza economica collettiva del gruppo. Considerando che tre dei maggiori partner SCO -Cina, Russia, India- sono anche i principali tre di BRICS, è possibile che la richiesta di Teheran sia presto esaudita.

L’ingresso nei BRICS, dopo il percorso avviato in SCO, segnerebbe un risultato importante per il posizionamento sullo scenario internazionale dell’Iran, anche se la riattivazione dell’accordo sul nucleare dovesse non andare in porto. Si sta costruendo una poderosa (anche nei numeri) alleanza ad Est e a Sud, e l’Iran siederebbe al tavolo di tutte e due. Come il resto dell’Alleanza, a quel puntopotrebbe perfino permettersi di snobbare l’Occidente, non ultima l’Europa.

Resterebbe e resta un problema tutt’altro che secondario: la difficoltà che l’Iran sta incontrando in Iraq, il punto più importante della sua capacità d’influenza regionale.

Le elezioni legislative che si sono tenute lo scorso 10 ottobre 2021, hanno fatto scattare in Iraq una battaglia geopolitica che prosegue per la formazione di un governo a Baghdad, e il conseguente sforzo, da una parte, dell’Iran di incidere e avere voce in capitolo, attraverso i partiti sciiti locali, dall’altra parte, il tentativo di alcuni di questi partiti, di affrancare il Paese da Teheran. A differenza delle proteste di base del 2019, nate dalla frustrazione della popolazione per la corruzione politica, la turbolenza, a tratti assai violenta, di questi mesi, è causata dall’influenza iraniana nel Paese.

Nell’arco di qualche mese, la violenza politica che a fine luglio aveva trasformato Baghdad in una città in guerra, è evoluta in violenza intra-sciita. Una guerra tra fazioni religiose dove la politica è parte costitutiva.

Il 28 agosto, il leader spirituale sciita iracheno, l’Ayatollah Kadhim al-Haeri, ha annunciato inaspettatamente il suo ritiro dalla carica di autorità religiosa con effetto immediato. Sorprendentemente, «Haeri ha chiesto ai suoi seguaci di sostenere invece l’ayatollah iraniano Ali Khamenei. Sebbene Haeri sia sconosciuto alla maggior parte al di fuori dell’Iraq e persino ad alcuni iracheni, è un leader spirituale (marji) molto influente per i sostenitori di Sadr», spiega Ahmed Twaij, analista indipendente del Medio Oriente e consulente dell’organizzazione non governativa irachena Sanad for Peacebuilding.

«Una dottrina centrale nell’Islam sciita è il concetto di ‘marjiya‘, che è la necessità per ogni musulmano sciita di avere un leader spirituale selezionato i cui editti e fatwa siano indiscutibilmente seguiti. Per diventare un marji, un religioso religioso deve attraversare decenni di studi religiosi, oltre a guadagnare il sostegno di altri religiosi anziani, prima di ricevere il titolo di ayatollah. In Iraq, è l’Ayatollah Ali al-Sistani a esercitare la maggiore influenza sui decreti spirituali e sceglie di mantenere le distanze dalla politica. In Iran, invece, il marji è il leader supremo del Paese, Khamenei, che è molto coinvolto nel governo del proprio Paese e nel tentativo di influenzare il vicino Iraq. Il padre di Muqtada al-Sadr, l’Ayatollah Mohammed al-Sadr,aveva le qualifiche per essere sia un leader spirituale che un leader politico. Ma dopo l’assassinio dell’anziano Sadr, nel 1999, i suoi lealisti hanno diviso le loro alleanze politiche e religiose. Poiché il Sadr più giovane non è un marji qualificato, i suoi sostenitori -obbligati, secondo l’Islam sciita, a seguire un altro religioso in materia di credo- si sono rivolti a Haeri, che si era guadagnato l’approvazione del Sadr più anziano, per una guida religiosa».

La decisione di Haeri di dimettersi dall’autorità religiosa non ha precedenti nel sistema marjiya, prosegue Ahmed Twaij, «Il ruolo è di solito ricoperto fino alla morte, indipendentemente dall’età o dal benessere. Sistani, ad esempio, ha 92 anni e continua il suo dovere. L’Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah ha continuato come marji nonostante i suoi molteplici ricoveri, fino alla sua morte nel 2010. Inoltre, non è comune per un ayatollah vivente nominare il suo successore, tanto meno per un ayatollah iracheno riconoscere l’autorità religiosa della città clericale iraniana di Qom sulla città irachena di Najaf. Per Haeri affermare in modo ambiguo problemi relativi alla salute all’età di 83 anni -la stessa età di Khamenei- e approvare Khamenei come suo successore suggerisce che l’influenza politica dell’Iran era all’opera nella sua decisione, con l’obiettivo di ridurre l’influenza di Sadr». E’ a questo punto che scatta la questione politica, o meglio che dalla religione si passa alla politica.

Il «tentativo di Teheran di conquistare il potere sui seguaci di Sadr è stato mal congegnato», afferma Twaij. «Non ha considerato che i suoi sostenitori sono incrollabilmente leali».

In risposta alle dimissioni scioccanti di Haeri, «Sadr (e non per la prima volta) ha affermato di dimettersi dalla politica, spingendo i suoi sostenitori pesantemente armati a scendere per le strade di Baghdad».

Per 24 ore, la città è stata sotto il controllo di Saraya al-Salam, l’ala militante di Sadr. La mattina dopo, «Sadr ha concesso ai suoi sostenitori 60 minuti per ritirarsi dal Parlamento e fermare tutte le violenze. I suoi sostenitori hanno immediatamente obbedito alle sue richieste, inviando un messaggio a Teheran:che non importa come possa tentare di influenzare la politica irachena, Sadr ha ancora il controllo sul campo».

Torniamo al voto di ottobre, a monte di questi fatti c’è, infatti, la vittoria elettorale di Sadar dell’ottobre 2021. In quelle elezioni, il partito di Sadar si era assicurato 73 seggi su 329, «superando enormemente la coalizione di gruppi di milizie sostenuta dall’Iran, nota come Fatah Alliance, eassestando un duro colpo a Teheran». Sadar si era impegnato a prevenire l’influenza esterna in Iraq, sia dall’Iran che dagli Stati Uniti.

Con l’Iran che si rifiutava di perdere influenza in Iraq, e Sadr che si rifiutava di fare marcia indietro dalla sua posizione anti-Iran, le due ali politiche polarizzate si sono trovate in una situazione di stallo che alla fine ha prodotto quanto sopra.

Per Ahmed Twaij, quello che si sta snodando in Iraq è «il peggior conflitto interno sciita in Iraq da anni. Finora, la fascia demografica a maggioranza sciita dell’Iraq è rimasta in gran parte unita dalla caduta di Saddam Hussein. Durante il primo processo elettorale, nel 2005, Sistani, che è anche illeader spirituale per la maggior parte dei musulmani sciiti a livello globale, ha sostenutol’Alleanza Unificata Irachena, determinando una vittoria schiacciante per il gruppo di partiti fortemente sciiti. Nel tempo, tuttavia, questa alleanza si è rotta. Insieme a una sfiducia nei confronti dell’élite politica da parte dell’opinione pubblica irachena, ciò ha portato a un panorama sempre più polarizzato tra gli sciiti, con una profonda divisione tra il gruppo nazionalista di Sadr e le Forze di mobilitazione popolare, che sono fortemente influenzate dall’Iran».

«Le 24 ore di caos in cui Baghdad è statatrascinata dai sadristi, sono state un assaggio di ciò che potrebbe accadere se rimangono senza una guida responsabile», secondo Twaij. «È stata anche un’indicazione della velocità con cui il Paese può dissolversi in una guerra interna a tutto campo, data la popolazione pesantemente armata».

I continui tentativi dell’Iran di influenzare il Paese non stanno dando risultati né all’Iran né all’Iraq, bensì contribuiscono all’aumento delle tensioni nel Paese e danneggiano l’immagine dell’Iran oltre i confini del Paese, nell’area e a livello regionale. «L’esempio delle dimissioni scioccanti di Haeri mostra che il Paese è a un solo evento dal conflitto totale», afferma Ahmed Twaij. «Con una demografia sciita profondamente divisa, l’Iraq è caduto ancora una volta in tumulti. Sebbene possa non sfociare in una guerra civile totale, garantisce un ulteriore stallo politico e sfiducia popolare nelle istituzioni politiche». E per l’Iran questo è un problema che non si può permettere né di sottovalutare né di lasciare imputridire, il rischio è la vanificazione del lavoro, sulla regione e sull’accordo nucleare condotto fino qui.