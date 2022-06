La rivoluzione iraniana del 1979 ha cambiato per sempre la faccia e il vecchio ordine del Medio Oriente con americani ed europei che ancora cercano di avere una politica coesa nei confronti della dittatura islamica che ha sostituito quella dello scià.

Oltre quattro decenni dopo che il regime dei mullah religiosi ha preso il controllo di un paese strategicamente posizionato come l’Iran, in una regione piena di tensioni etniche, religiose e politiche, i responsabili politici di entrambe le sponde degli stagni non sono stati in grado di concordare giusto approccio all’Iran. Bisogna anche ammettere che i segnali intenzionalmente contrastanti e le attività maligne di questa repubblica islamica dell’Iran hanno tenuto anche l’Occidente in un gioco senza fine di indovinelli e speranze.

Mentre l’Occidente era preoccupato per le pratiche di presa di ostaggi del regime iraniano ed è chiaro il desiderio di estorcere e intimidire gli europei e gli americani nella regione, con la rivelazione dell’avanzato programma nucleare iraniano da parte del principale gruppo di opposizione pro-democrazia del paese, il People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK), la situazione è andata di male in peggio. I paesi occidentali e le loro istituzioni di intelligence erano increduli sulla portata del programma nucleare iraniano.

Stranamente, anche se le rivelazioni nucleari hanno fortemente influenzato le prospettive internazionali riguardo alle minacce poste dal regime iraniano, i governi occidentali si erano attenuti all’idea fallita che avrebbero potuto cambiare il comportamento del regime offrendo concessioni. Più e più volte hanno provato e sempre fallito a cambiare i comportamenti del regime o ad addomesticare la sua aspirazione al dominio regionale e, infine, mondiale. L’Occidente ha trascurato un fatto molto serio che le ricorrenti sollevazioni e proteste del popolo iraniano sono il loro inequivocabile rifiuto della tirannia al potere. Così facendo, quei governi hanno mantenuto politiche inadeguate ignorando il fattore chiave del popolo iraniano e il ruolo dell’opposizione PMOI/MEK. Sviluppi recenti e in corso all’interno della Repubblica Islamica

Normalizzazione delle richieste di cambio di regime

Entro un anno, da quando il leader supremo Ebrahim Raisi ha nominato suo presidente dopo il boicottaggio delle elezioni a livello nazionale, le diffuse proteste di massa non hanno mostrato alcun segno di cessazione. L’ultima di tali proteste a livello nazionale e l’indignazione pubblica del mese scorso, è iniziata a causa della decisione del governo di rimuovere i sussidi sui generi alimentari essenziali. L’impatto di tale decisione includeva un aumento immediato di circa il 400 percento del prezzo dell’olio da cucina e aumenti altrettanto catastrofici per pollo, uova, latticini, pane e pasta. Le manifestazioni sono iniziate il 6 maggio, principalmente nella provincia del Khuzestan, e da allora si sono estese ad almeno una dozzina di altre persone. Le proteste antigovernative sono continuate in seguito al crollo di un edificio di 10 piani nella città di Abadan (Iran sudoccidentale), che ha ucciso decine di persone e ne ha ferite altre decine. La catastrofe è stata il risultato diretto della corruzione dilagante e del nepotismo che hanno contribuito a una costruzione scadente.

L’attuale rivolta ha seguito lo stesso schema di base di quella iniziata nel dicembre 2017, proseguita per gran parte del gennaio 2018 e ha segnato un’apparente svolta nei conflitti di lunga data tra il popolo iraniano e il regime iraniano. In quel caso, le prime proteste per le condizioni economiche sono iniziate nella seconda città più grande del paese, Mashhad, per poi estendersi a oltre 100 altre località. Mentre lo facevano, portavano slogan anti-governativi provocatori che apparentemente normalizzavano gli appelli pubblici al cambio di regime.

Le otto rivolte che hanno avuto luogo negli ultimi quattro anni e mezzo sono degne di nota non solo per la loro portata o per il fatto che sono state invariabilmente precedute da appelli pubblici delle Unità di Resistenza del MEK, ma anche per la loro diversità geografica e demografica. Questo li distingue dalle precedenti proteste su larga scala come le proteste del 2009, dominate dagli attivisti della classe media a Teheran. Pertanto, mina anche le ipotesi di vecchia data secondo cui i poveri iraniani rurali rappresentano una roccaforte di sostegno al regime teocratico.

L’alba di nuove realtà richiede un nuovo approccio alle realtà iraniane

Secondo il leader supremo Ali Khamenei, la rivolta iniziale era in gran parte attribuibile al MEK, che aveva “pianificato da mesi” per facilitare proteste simultanee in tutte le principali città. In effetti, Khamenei alla fine ha accusato la rivolta di un “triangolo di nemici” composto dal MEK, dai governi occidentali e dagli avversari regionali dell’Iran.

Il MEK gode del sostegno di molti parlamentari di alto profilo, governo, sicurezza, intelligence e mondo accademico, ma il loro sostegno deve ancora tradursi in un’attenzione comparabile da parte dell’attuale leadership degli Stati Uniti, dell’Unione Europea o dei suoi Stati membri.

L’ex segretario di Stato Mike Pompeo ha recentemente commentato questa situazione mentre visitava Ashraf 3, la comunità fondata dal MEK in Albania in seguito al trasferimento di 3.000 dei suoi membri da Camp Liberty in Iraq. Nelle sue osservazioni ai residenti, Pompeo ha anche affrontato il mandato repressivo di Raisi e il suo ruolo nel minare quel mandato alimentando il malcontento economico della gente.

Mike Pence, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti, ha dichiarato il 28 ottobre a Washington: “Una delle più grandi bugie che il regime al potere ha venduto al mondo è che non c’è alternativa allo status quo. Ma c’è un’alternativa: un’alternativa ben organizzata, completamente preparata, perfettamente qualificata e popolare chiamata MEK (Mujahedin-e Khalq). Il MEK è impegnato per la democrazia, i diritti umani e la libertà per ogni cittadino iraniano ed è guidato da una donna straordinaria. La signora Rajavi è un’ispirazione per il mondo. Il suo piano in dieci punti per il futuro dell’Iran garantirà libertà di espressione, libertà di riunione e libertà per ogni iraniano di scegliere i propri leader eletti”.

Esiste chiaramente la necessità di una nuova strategia in linea con la crescente nuova realtà sul campo: una che riconosca il cambio di regime da parte degli iraniani come una soluzione più praticabile ai problemi provenienti da Teheran e una che riconosca formalmente le forze che spingono per tale risultato da all’interno della Repubblica Islamica.

Nessuna strategia del genere è stata presentata negli ultimi quattro decenni, perché i politici occidentali sono stati presi in modo schiacciante in un falso dilemma, credendo che le loro uniche opzioni fossero accettare l’attuale composizione del governo iraniano o rimuoverlo con la forza delle armi e accettare il caos che deriva dal lasciare un paese senza leader.

Ma c’è una chiara lezione da trarre dalle otto rivolte contro il regime degli ultimi quattro anni e mezzo: la Repubblica islamica dell’Iran è ormai matura per un cambio di regime.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario un impegno non più differibile da parte delle istituzioni UE e USA al fine di assicurare una posizione transatlantica che sostenga e legittimi apertamente il movimento di opposizione organizzata che ora guida la transizione del Paese verso la democrazia.