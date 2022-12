Iran: i religiosi hanno dichiarato guerra al proprio popolo

La Repubblica islamica deve avere un desiderio di morte. Di fronte a una polizia morale abusiva e fuori controllo, alla morte brutale e tragica della giovane Mahsa Amini e a una popolazione inferocita, la risposta avrebbe dovuto essere ovvia: nominare una commissione per indagare (e mascherare); punire alcuni funzionari di livello inferiore; e allontanare le odiate ‘pattuglie guida’ dalle strade, dove sono diventate il centro del risentimento popolare.

Invece, le autorità, ignare dell’ovvio, hanno dichiarato guerra al proprio popolo, rispondendo ai manifestanti con proiettili, prepotenze e brutalità. Il risultato -che ha colpito anche l’amata squadra nazionale di calcio iraniana- è stato un disonore pubblico e internazionale per l’Iran, con diffusi video di delinquenti che picchiano donne e ragazze e sparano a bambini. I governanti sembravano non avere altra risposta che picchiare,imprigionare e uccidere i propri cittadini, e ripetere la stanca e vuota retorica dei ‘complotti stranieri‘.

La triste realtà è che la confraternita ristretta e privilegiata dei religiosi iraniani, che hanno monopolizzato il potere dal 1979, si è messa all’angolo. Vedono le donne senza velo e l’attuale rivolta come una minaccia personale. I manifestanti minacciano le fondamenta di un sistema che ha tenuto alcuni alti ecclesiastici nei loro uffici e ville, che, dopo tanto tempo, sono diventati loro prerogative. In quanto tali, non hanno altra risposta che arrestare, bastonare e uccidere. Non vedono ciò che vede la maggior parte del mondo: giovani coraggiosi iraniani che marciano sotto la bandiera ‘Donna, vita, libertà’. Invece vedono (e temono) un movimento che ha attinto a profonde correnti di anticlericalismo nella loro società e minaccia di togliergli privilegi e potere.

Perché se l’Islam, in particolare l’Islam sciita, ha radici profonde in Iran, lo stesso vale per il risentimento verso gli ecclesiastici, che dovrebbero rappresentare la fede del popolo e sostenere i valori dei suoi venerati santi e martiri. Sebbene ecclesiastici iraniani illuminati e progressisti siano stati attivi nelle lotte politiche dell’Iran, in particolare nel movimento costituzionale dell’inizio del XX secolo, lo stereotipato ecclesiastico iraniano -noto con il dispregiativo ‘akhund’– era rapace, ipocrita,assetato di potere, ignorante, avido e corrotto. Userebbe la sua posizione per accumulare ricchezza, proprietà e mogli e condannerebbe qualsiasi critico come eretico e miscredente. Avrebbe sfruttato la superstizione e l’ignoranza popolare, affermando, come riferito dal predicatore del venerdì di Isfahan, che il prosciugamento del bellissimo fiume della città era stato causato da donne senza velo che camminavano vicino alle sue sponde.

Quando l’Ayatollah Khomeini stava formando la sua coalizione che alla fine avrebbe rovesciato la monarchia Pahlavi dell’Iran, era ben consapevole di questo stereotipo e di quanto fosse pericoloso per il suo movimento rivoluzionario.

All’inizio della sua carriera, a imitazione del suo maestro Abd al-Karim Ha’eri, scelse uno stile di vita semplice e ascetico che smentiva lo stereotipo negativo e lo metteva al livello degli iraniani ordinari. Era contento di sedersi per terra e preparare un pasto a base di pane e yogurt. Ha sviluppato una reputazione di incorruttibilità, un tratto raro e potente tra i politici iraniani. Altri potrebbero essere vulnerabili alle accuse di vendersi a una potenza straniera. Con Khomeini, un’affermazione del genere era inconcepibile.

Le stesse opere di Khomeini rivelano una costante battaglia contro l’anticlericalismo. Già nel 1942, nella sua polemica ‘Kashf al-Asrar’, attacca quegli iraniani .inclusi i cosiddetti ‘riformatori islamici’- che hanno favorito la campagna di Reza Shah Pahlavi contro il clero, una campagna che lo ha privato del controllo della giustizia e dell’istruzione dell’Iran. Ha avvertito il suo pubblico che, anche dopo la partenza di Reza Shah, coloro che hanno sostenuto il suo indebolimento del clero sono rimasti attivi e pericolosi. Facendo eco alla precedente opposizione del clero alla costituzione iraniana, ha denunciato il ‘costituzionalismo’ come un complotto straniero per indebolire il clero.

Khomeini ha continuato questa battaglia durante la rivoluzione e i primi anni della Repubblica islamica. Rimase sospettoso dei riformatori islamici e dei modernisti, come il sociologo Ali Shariati, il cui messaggio leggeva come una minimizzazione del ruolo tradizionale del clero e una ridicolizzazione della sua ossessione per le regole e le cerimonie. La visione di Khomeini di uno Stato islamico gestito da persone istruite nella legge non lasciava spazio a riformatori, politici laici opensatori. All’inizio degli anni ’70, osservò con sgomento il carismatico Shariati che attirava folle di giovani seguaci e metteva in ombra il clericale favorito di Khomeini, Morteza Motahhari, per i discorsi all’Hoseiniyeh Ershad di Teheran.

Nel 1979 Shariati era morto, ma l’ostilità di Khomeini verso tutto ciò che puzzava di anticlericalismo si intensificò. Detestava i membri dei ‘Mojahedin-e-Khalq‘ per il loro anticlericalismo e femminismo, attaccandoli come ‘jujeh-komunist’(baby comunisti). In quell’anno un gruppo oscuro chiamato Forqan, la cui ideologia includeva il violento anticlericalismo, assassinò gli ayatollah Motahhari e Mohammad Mofatteh, entrambi i quali avevano lavorato a stretto contatto con i principali alleati di Khomeini per diffondere le sue idee di leadership clericale.

Khomeini e i suoi alleati hanno combattuto contro un’altra forte corrente nella cultura iraniana: l’amore per il piacere nella danza, nella musica, nella poesia d’amore e nel vino. Sette secoli prima, l’amato poeta Hafez, in alcuni dei suoi versi più squisiti, ridicolizzava gli ‘asceti egoisti’ che chiudevano i centri del piacere e costringevano le persone a seguire le più rigide restrizioni della religione. ‘Ipocriti’ è stata la critica più blanda di Hafez. Secoli dopo la sua morte, il messaggio anticlericale di Hafez continua a risuonare.

Negli anni ’80, con la benedizione di Khomeini,le due campagne –contro l’edonismo radicato e l’anticlericalismo– portarono nelle strade delle città iraniane le famigerate gasht-e-ershaad(pattuglie di guida) per imporre la versione più estrema di ciò che costituiva il vero‘Comportamento islamico‘. La loro missione si espanse rapidamente dalla ‘guida’ alla molestia di coloro il cui abbigliamento, acconciatura, comportamento o gusto musicale non erano conformi a ciò che le pattuglie ritenevano appropriato. Camminare troppo velocemente, mostrare qualche ciocca di capelli, indossare calze troppo sottili o pantaloni troppo attillati diventavano pretesto per le pattuglie, con la loro particolare ossessione per il comportamento femminile, per vessare e umiliare i loro concittadini.

Gli anni Ottanta sono ormai lontani e la società iraniana è ora giovane, creativa e ben istruita, con giovani donne che assumono un ruolo guida in numerosi campi.

Alcune figure politiche, in un modo o nell’altro, sembravano riconoscere i cambiamenti e capire che ciò che funzionava 40 anni fa, quando la parola di Khomeini era legge e chiunque la mettesse in discussione veniva schiacciato, non aveva più senso in questo altro Iran.

Ma la vecchia guardia di anziani religiosi, che deteneva il potere dal 1979, non se ne andava in silenzio. Hanno visto i nuovi standard nel comportamento, nell’arte, nell’abbigliamento, nella musica e nel cinema. E quello che vedevano non lo capivano, né piaceva loro. Nonostante si fulminassero contro l’influenza straniera, in realtà vedevano queste nuove norme come un riemergere dello stesso edonismo e anticlericalismo autoctoni iraniani che Hafez aveva celebrato e che Khomeini aveva considerato una minaccia mortale.

Nella loro indifferenza ai cambiamenti nella società iraniana, negli ultimi anni, la vecchia guardia, nel tentativo di far risorgere i suoi giorni di gloria degli anni ’80, ha nuovamente scatenato le odiate pattuglie della moralità su un popolo che non le avrebbe più accettate. Lo scontro che ne è derivato è stato inevitabile. Nel settembre 2022 queste pattuglie hanno arrestato la giovane Mahsa Amini per presunta scorrettezza di abbigliamento. Quando è morta sotto la loro custodia, il Paese è esploso. Il messaggio dei manifestanti è semplice e potente: ‘F… tu e le tue regole!’. Ma chi è al potere non ascolterà e potrà rispondere solo con la pallottola e il manganello