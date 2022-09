I diritti delle donne ma non solo al centro delle proteste in Iran. Se un successo improbabile è nelle carte, potrebbe essere perché queste proteste stanno riuscendo a riunire una coalizione diversificata di gruppi etnici che lottano per una causa comune

Dalla Rivoluzione Islamica del 1979, gli iraniani sono stati costretti a vivere sotto una teocrazia brutale, imposta dall’interpretazione più rigorosa delle leggi della Sharia. Una Nazione un tempo laica, piena di vari gruppi etnici, si è così trasformata in una società dogmatica, in cui i mullah e la Guida Suprema hanno l’autorità suprema nello stile di vita quotidiano di ogni cittadino.

Le donne iraniane hanno subito il peso maggiore del regime, spesso costrette a conformarsi a leggi ingiuste sulla purezza, rischiando dure punizioni se non si conformano.

Il recente omicidio di Masha Amini, sembra essere un punto di svolta, poiché i cittadini scendono in piazza in una furia diversa dai precedenti movimenti di protesta contro il regime. Questa volta, la teocrazia ha perso la fiducia dei suoi cittadini; e la consapevolezza che non può arrestare o giustiziare tutti gli 84 milioni di cittadini dell’Iran sembra finalmente prendere piede.

Non sorprende che le donne abbiano preso l’iniziativa nelle proteste, poiché la situazione dei diritti delle donne nel Paese rimane grave. Si ritieneche dal 2010 al 2014 siano avvenuti ottomila delitti d’onore; tutti i perpetratori maschi vengono rilasciati con un lieve rimprovero dai mullah poiché considerano le donne come ‘proprietà maschile’. In Iran sotto i khomeinisti, l’età legale per il matrimonio è tredici anni, ma sono stati segnalati casi di ragazze molto più giovani costrette a sposarsi. I matrimoni precoci sono correlati con l’aumento del tasso di suicidi nel Paese poiché le ragazze e gli adolescenti hanno poca via d’uscita dai loro abusatori, che sono sostenuti dalle politiche statali. A partire da quest’anno, l’Iran è al 143° posto su 146 nel Global Gender Gap Report.

La recente ondata di proteste riguarda una donna curda, Masha Amini, che è stata arrestata e poi morta durante la detenzione da parte della ‘polizia morale’ iraniana. Il corpo di Amini presentava segni di violenza e tortura: lividi sulle braccia e sulle gambe e una probabile frattura alla testa. Il suo presunto crimine era apparire in pubblico senza velo o con braccia e gambe non coperte.

Le proteste hanno preso una svolta mortale quando il regime è ricorso alla forza letale per reprimere il movimento. Decine di manifestanti sono stati uccisi. Migliaia di persone sono state ferite, con un numero imprecisato di manifestanti arrestati, molti dei quali rischiano abusi e torture in reclusione. Questi numeri crescono ogni giorno che passa, con i combattimenti più pesanti che si svolgono nelle regioni del Kurdistan dell’Iran, dove sono iniziate le rivolte.

Anche focolai di sostegno al regime, come Qom e Mashhad, hanno assistito alle pesanti proteste. In tutto il Paese, le donne si stanno togliendo l’hajib e si stanno tagliando i capelli davanti alle forze di sicurezza. Il 23 settembre, proteste e scontri hanno avuto luogo in 139 città e 31 province dell’Iran .

Le proteste di settembre 2022 sono l’ultima manifestazione di 43 anni di rabbia verso una rivoluzione che prometteva di far progredire il Paese dallo scià, ma che invece ha mandato indietro il Paese di diverse centinaia di anni. Il primo segno delle cose che stanno accadendo, sono state le leggi hajib di Khomeini, del 1979, contro le quali decine di migliaia di donne iraniane protestarono. Tuttavia, a quel tempo, i mullah non potevano spingere per leggi islamiche più severe, poiché progressisti e rivoluzionari erano attivi nel Paese.

Ciò sarebbe presto cambiato con il lancio della ‘rivoluzione culturale‘ iraniana, da parte dell’Ayatollah Khomeini e del suo consiglio religioso, che ha cercato di eliminare tutte le influenze educative e culturali occidentali e non islamiche dalla società iraniana. Tutti i media non statali sono stati banditi e tutti gli altri mezzi sono passati sotto il controllo dello Stato. Fatwa dell’esecuzione sono state emesse contro tutti i progressisti e la sinistra, molti dei quali avevano effettivamente contribuito a portare Khomeini al potere. Il titolo di ‘leader supremo’ si è consolidato quando Khomeini e i suoi sostenitori della linea dura hanno preso il controllo indiscusso dell’Iran.

Per diversi decenni dopo la rivoluzione culturale, i mullah hanno consolidato il loro potere sul Paese, sostituendo la polizia religiosa e dando la libertà ai Basij di eseguire ordini contro i civili, in particolare le donne che non aderivano alla dottrina. Tuttavia, nonostante la mancanza di libertà dei media e dell’istruzione, i giovani iraniani sono diventati più progressisti nel tempo, ponendo le basi per le varie proteste del decennio precedente.

L’ondata di proteste del 2011-2012 è iniziata con un ‘giorno di rabbia’ per i brogli elettorali e la mancanza di diritti umani; ma queste furonofermamente represse dal regime. L’ondata 2017-2021 è derivata principalmente da un mix di fattori: corruzione, aumento dell’inflazione, crescente autoritarismo dell’Ayatollah Khameneie leggi ingiuste sulla moralità personale. Queste proteste hanno suscitato la risposta più brutale fino ai giorni nostri; inoltre, Teheran ha chiuso i social media durante le repressioni, interrompendo di fatto il modo principale attraverso il quale i movimenti politici si organizzavano e diffondevano notizie sul regime. 1.500 civili iraniani hanno perso la vita in tutto il Paese e, sebbene gli intransigenti del regime alla fine abbiano represso le proteste, non hanno ucciso i fattori politici ed economici che continuano a ribollire sotto la superficie nella società iraniana.

La Repubblica islamica si è anche sentita relativamente sicura tra le politiche del Dipartimento di Stato americano che tentavano di mantenere intatto l’accordo nucleare iraniano, noto anche come JCPOA. Mentre il mondo si è concentrato sul fermare l’aggressione russa in Europa, Teheran ha spinto i limiti di ciò che l’Occidente è disposto ad accettare, come spegnere le telecamere dell’AIEA, assumere mercenari attraverso l’IRGC per prendere di mira i dissidenti a livello internazionale e complottare l’omicidio di israeliani in Turchia.

Il Presidente Ebrahim Raisi, il cosiddetto ‘macellaio di Teheran’- ha una reputazione che incute paura e rabbia negli attivisti iraniani. Una volta ha fatto parte del comitato di accusa religiosa, soprannominato ‘comitato della morte’, a causa della mancanza di un giusto processo. Raisi è stata una delle quattro autorità religiose che hanno supervisionato l’esecuzione di migliaia di persone quando Khomeini ha consolidato il suo governo durante la rivoluzione culturale e la guerra Iran-Iraq. Sotto la sua sorveglianza, persone di sinistra, separatisti, LGBTQ, dissidenti ed educatori che seguivano un curriculum filo-occidentale sono stati impiccati o fucilati pubblicamente. Il Presidente della linea dura non si è tirato indietro da questi principi che gli hanno conferito il potere, e questo è precisamente uno dei motivi per cui la situazione nel Paese sta andando fuori controllo.

Mentre gli iraniani continuano a resistere al regime, molti hanno notato che questo non è un intervento istigato dall’estero, né chiedono alcun tipo di intervento militare dall’Occidente. Vari attivisti iraniani chiedono che il governo di Khamenei sia isolato e sanzionato. Tale pressione potrebbe produrre effetti reali, soprattutto perché i principali alleati dell’Iran in Siria e Russia sono attualmente avvolti dal contraccolpo dei propri errori di calcolo geopolitici.

Sebbene le probabilità di un trionfo rivoluzionario rimangano piccole, non sono zero. Una popolazione progressista in crescita, stufa della corruzione, del governo intransigente e delle periodiche repressioni non può essere completamente scontata, come ci ricorda la rivoluzione rumena del 1989. Se un successo improbabile è nelle carte, potrebbe essere perché queste proteste -a differenza degli esempi precedenti- stanno riuscendo a riunire una coalizione diversificata di gruppi etnici che lottano per una causa comune: cristiani, musulmani sciiti, musulmani sunniti, curdi, ebrei, azeri, armeni e assiri per citarne alcuni.