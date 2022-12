Iran: divisioni politiche, la più grande minaccia per il regime

Il regime iraniano sta incontrando diversi segnali di allarme a livello nazionale che potrebbero mettere in pericolo la sua presa sul potere se non risolti o affrontati adeguatamente.

Prima di tutto, è importante sottolineare che il regime iraniano è tradizionalmente un’istituzione monolitica, in cui i vari partiti e figure politiche sono uniti con una sola voce quando si tratta di questioni importanti a livello nazionale, regionale e globale. Tutti i diversi partiti politici e politici sono una parte fondamentale dell’establishment politico. Molti di loro, incluso l’ex Presidente Hassan Rouhani, erano solidi sostenitori o padri fondatori della teocrazia iraniana.

Inoltre, per essere un politico in Iran, la propria lealtà ai pilastri fondamentali dell’establishment politico deve essere dimostrata con fermezza. Il Vilayat-e Faqih è il pilastro centrale del pensiero politico sciita esposto dal defunto Ayatollah Khomeini. Impone al popolo un sistema politico basato sulla tutela e richiede che una figura religiosa sciita sia il capo della nazione.

Inoltre, un altro requisito fondamentale per far parte dell’apparato statale, candidarsi a cariche pubbliche o essere un politico è approvare le regole di base del sostegno e dell’obbedienza al leader supremo, nonché la missione del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e altri forze militari per diffondere le dottrine rivoluzionarie e religiose dell’Iran sia all’interno del Paese che oltre i suoi confini.

Se, in qualsiasi momento, qualcuno mostra anche un minimo segno di mettere in discussione, sfidare o disobbedire a queste regole, o se la sua lealtà al regime è messa in dubbio, dovrà affrontare gravi conseguenze, tra cui la reclusione, gli arresti domiciliari o l’interdizione dalla candidatura o addirittura lavorando per l’establishment teocratico.

Tuttavia, questa unità sembra ora sgretolarsi a causa delle proteste scoppiate a settembre per la morte di Mahsa Amini. Le principali figure politiche hanno iniziato a criticare l’establishment. Ad esempio, l’ex Presidente Mohammed Khatami la scorsa settimana ha avvertito il governo e si è schierato con i manifestanti che si stanno ribellando contro il regime teocratico.

Khatami ha detto: “Consiglio ai funzionari di apprezzare questa presenza (di manifestanti) e invece di affrontarla in modo inappropriato, adottare un approccio più morbido e ascoltarli e con il loro aiuto, riconoscere gli aspetti sbagliati del governo prima che sia troppo tardi per loro muoversi verso un buon governo”.

“Non dovrebbe essere consentito che la libertà e la sicurezza siano poste l’una contro l’altra e, di conseguenza, la libertà sia calpestata con il pretesto di mantenere la sicurezza, o la sicurezza, che è una condizione per l’instaurazione dell’ordine e del buon ordine nella società”, ha aggiunto. Khatami ha anche approvato il popolare slogan ‘Donna, vita, libertà’, definendolo un bellissimo messaggio “che mostra il movimento verso un futuro migliore”.

Oltre alle personalità politiche, anche alcuni partiti politici stanno avvertendo il regime di cambiare le sue politiche prima che sia troppo tardi. Il riformista Partito democratico ha rilasciato una dichiarazione urgente in ottobre chiedendo una revisione del sistema. Dichiarava: “Esiste un’innegabile necessità di formulare una nuova costituzione secondo le esigenze del giorno e in conformità con le nuove esigenze del popolo… Solo tenendo un referendum per modificare la costituzione e includere le richieste del popolo e risolvere le ambiguità possiamo sperare di cambiare la situazione, soddisfare le persone e anche creare speranza per il futuro”.

Un altro segnale di avvertimento è che un gran numero di personaggi pubblici di alto livello, celebrità e atleti stanno sostenendo i manifestanti e si stanno rivoltando contro il regime. Il loro sostegno non ha precedenti ed è per questo che il regime ha minacciato le celebrità, in particolare le attrici che appaiono pubblicamente senza il velo obbligatorio. A settembre, Mohsen Mansouri, governatore della provincia di Teheran, ha avvertito che il governo avrebbe a che fare con “celebrità che hanno alimentato le fiamme delle rivolte e con coloro che firmano contratti (lucrativi) con radio e televisione, ma in un momento di rivolte ci vogliono una posizione contro la sicurezza e l’ordine. Certo, potremmo non occuparci immediatamente di alcuni casi per motivi materiali, ma senza dubbio li affronteremo dopo qualche giorno e al momento giusto”.

Infine, anche alcuni familiari delle massime autorità iraniane si stanno allontanando dalla leadership. Un esempio di spicco è la sorella del leader supremo Ali Khamenei, Badri Hosseini Khamenei, che questo mese ha criticato l’intero establishment e ha chiesto il rovesciamento del ‘califfato dispotico’ di suo fratello. Ha scritto in una lettera aperta: “Il regime non ha portato altro che sofferenza e oppressione all’Iran e agli iraniani. Spero di vedere presto la vittoria del popolo e il rovesciamento di questa tirannia che governa l’Iran”.

In sintesi, è un avvertimento significativo per il regime iraniano che stanno comparendo divisioni nell’establishment teocratico e che celebrità e personaggi pubblici di alto livello si stanno sempre più rivoltando contro l’establishment e mostrando sostegno ai manifestanti.