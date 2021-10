«È l’economia, stupido». Questo è il messaggio di un sondaggio appena pubblicato sull’opinione pubblica iraniana.

Tuttavia, la sostanza del messaggio è diversa per il neoeletto Presidente iraniano intransigente Ebrahim Raisi e per l’Amministrazione Biden, poiché Raisi rafforza la sua posizione negoziale e gli Stati Uniti sono alle prese con modi alternativi per frenare il programma nucleare della Repubblica Islamica nel caso in cui le parti non riuscissero a trovare un accordo su termini per il rilancio dell’accordo internazionale del 2015.

Gli iraniani intervistati il mese scorso da Iran Poll e dal Centro per gli studi internazionali e sulla sicurezza dell’Università del Maryland hanno detto a Raisi che si stanno rivolgendo a lui per alleviare i problemi economici e di altro tipo dell’Iran e hanno poche speranze che un rinnovato accordo nucleare possa fare la differenza, data la mancanza di fiducia nel rispetto da parte degli Stati Uniti e dell’Europa di qualsiasi accordo raggiunto.

Gli iraniani intervistati sembrano in maggioranza sostenere una qualche forma della nozione del Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei di ‘economia della resistenza‘ come un modo per smussare l’impatto delle sanzioni statunitensi imposte dall’ex Presidente Donald J. Trump dopo essersi allontanato dall’accordo nucleare nel 2018. Circa il 65 per cento degli intervistati ha dichiarato di preferire un’economia autosufficiente; il 54,2 per cento prevede che l’economia migliori leggermente nei prossimi tre anni.

Un gran numero ha espresso la fiducia che Raisi abbassi significativamente l’inflazione e la disoccupazione, aumenti il commercio dell’Iran con altri Paesi, controlli la pandemia ed estirpi la corruzione.

Nel frattempo, il 63 per cento ritiene che la situazione economica dell’Iran sarebbe la stessa, se non migliore, se non si tornasse all’accordo e il governo continuasse a perseguire un programma nucleare civile.

La cifra sembra in contrasto con l’80 per cento che afferma che la situazione economica dell’Iran migliorerebbe se Iran e Stati Uniti tornassero all’accordo ed entrambi adempissero ai loro obblighi ai sensi dell’accordo. La divergenza potrebbe essere data dal fatto che il sondaggio, ha indicato che gli iraniani (il 64,7 per cento) hanno poca fiducia negli Stati Uniti e nel fatto che rispettino i propri impegni, anche se si aspettano che l’Amministrazione Biden torni nell’accordo (57,9 per cento). Di conseguenza, il 73,1 per cento degli intervistati ha affermato che l’Iran non dovrebbe fare concessioni, dato che le potenze mondiali non sarebbero all’altezza degli impegni assunti in cambio.

Allo stesso tempo, il 63 per cento ha attribuito lo stato travagliato dell’economia alla cattiva gestione interna, piuttosto che alle sanzioni statunitensi. Solo il 34,4 per cento ritiene che le sanzioni siano la causa principale della loro difficoltà economica. Gli iraniani che puntano il dito contro il governo piuttosto che contro le forze esterne si sono riflessi anche nel 60,5 per cento degli intervistati che accusano la carenza d’acqua dell’Iran a cattiva gestione e cattive politiche.

Il sondaggio suggerisce che, enfatizzando la cattiva gestione interna, gli iraniani giudicheranno Raisi per il suo successo o fallimento nel contrastare l’effetto debilitante delle sanzioni, anche se il 77,5 per cento degli intervistati ha affermato che le sanzioni hanno avuto un impatto negativo o in qualche modo negativo su l’economia.

Implicitamente, gli iraniani ritengono l’ex Presidente iraniano Hassan Rouhani responsabile della cattiva gestione. Valutato molto favorevole dal 61,2 per cento degli iraniani intervistati nel 2015, la preferenza di Rouhani è scesa al 4,6 per cento nel sondaggio più recente. Al contrario, le opinioni favorevoli di Raisi sono aumentate dal 38,3 per cento nel 2014 al 77 per cento il mese scorso. IranPoll e il Centro conducono indagini annuali dal 2014.

Raisi potrebbe essere soddisfatto, ma, cosa più importante, il sondaggio ha suggerito implicitamente che non ha molto tempo per produrre risultati prima che il suo significativo sostegno pubblico inizi a calare. Degli intervistati, il 66,7 per cento si aspetta che Raisi migliori la posizione internazionale dell’Iran, il 55,7 per cento ha affermato che è in una posizione migliore per negoziare con le potenze mondiali, e il 45,2 per cento prevede che rafforzerà la sicurezza dell’Iran. Tali aspettative potrebbero essere state in una certa misura convalidate nella mente del pubblicodall’accettazione, nel mese scorso, della domanda di adesione dell’Iran all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) che raggruppa Cina, Russia, India, Pakistan e diversi Stati dell’Asia centrale.

I risultati del sondaggio sembrano suggerire che gli iraniani stanno formulando il loro messaggio agli Stati Uniti in modo diverso dalla valutazione di eminenti studiosi e analisti. La divergenza potrebbe essere principalmente di tempistica, ma ha comunque implicazioni per la definizione delle politiche a Washington. Il messaggio degli intervistati è di impatto immediato, mentre analisti e studiosi sembrano guardare al medio termine.

Senza fare riferimento al sondaggio, l’economista viennese e consulente strategico Bijan Khajehpour ha sostenuto questa settimana, apparentemente in contrasto con il sondaggio, che «la cattiva gestione e la pandemia di Covid-19 hanno entrambi contribuito alla scarsa performance economica dell’Iran negli ultimi anni, ma le sanzioni statunitensi… saranno il fattore chiave nel determinare le prospettive future dell’Iran».

Khajehpour ha proseguito affermando che «l’elevata inflazione, la fuga di capitali e l’erosione del potere d’acquisto delle famiglie, insieme alla cattiva gestione delle risorse e al deterioramento delle infrastrutture del Paese, hanno il potenziale per scatenare ulteriori proteste e minare ulteriormente la già vacillante legittimità della Repubblica islamica agli occhi dell’opinione pubblica».

Si vedrà come risponderanno gli iraniani se e quando Raisi non sarà all’altezza delle loro aspettative. Se il passato è indicativo, gli iraniani sono scesi ripetutamente in piazza, e spesso mettendo a rischio la libertà e la vita pur di esprimere il loro malcontento per le prestazioni del governo, come hanno fatto con la bassa affluenza alle elezioni di quest’anno che hanno portato Raisi al potere.

Il rischio di rinnovate proteste si è riflesso nel fatto che le risposte a varie domande riguardanti il sistema elettorale, il numero limitato di candidati presidenziali (perché molti sono stati esclusi dalla corsa) e il sistema sanitario pubblico, hanno mostrato che spesso si tratta di una maggioranza ristretta che esprime fiducia nel sistema.

Aggiungete a ciò il fatto che il 68 per cento degli intervistati ha affermato che gli obiettivi delle passate proteste erano la richiesta che i funzionari prestassero maggiore attenzione ai problemi della gente. Eppure, allo stesso tempo,stanno dicendo agli Stati Uniti che i loro sforzi per fare pressione sui leader iraniani per moderare le loro politiche nucleari e regionali,imponendo dure sanzioni, sono per ora falliti. Gli iraniani stanno sostenendo una posizione negoziale più dura da parte del Governo Raisi.

In definitiva, tutto ciò potrebbe essere un’arma a doppio taglio per Raisi.

Deve dimostrare che può essere duro con gli Stati Uniti e allo stesso tempo migliorare la vita degli iraniani. In caso contrario, secondo le parole di Khajehpour, si potrebbero avere «conseguenze imprevedibili».