Le città iraniane sono volatili. Anche la teocrazia iraniana è in preda al panico e sta affrontando un periodo teso, con la chiusura o il rallentamento di Internet in alcune province. Il mullah Fazel Meybodi, ha detto al seminario di Qom: “Finora, nessun governo nel primo anno di potere ha reso il pane del popolo più costoso con una pendenza così ripida”. Questo modo di governare non è sostenibile.

Un membro del Comitato per la sicurezza nazionale del parlamento del regime clericale ha avvertito che la soglia di tolleranza delle persone ha raggiunto il livello più basso possibile. “Non dobbiamo mettere alla prova la pazienza delle persone”, ha avvertito.

Tuttavia, notizie e video che hanno raggiunto i social network nonostante la censura indicano un conflitto diffuso. I giovani attaccano le forze repressive con le pietre. I giovani delle città di Izeh, Masjed Soleyman, Susangard, ecc. cantano “Abbasso Khamenei!”, “Abbasso Raissi!” (L’attuale presidente).

D’altra parte, gli avvertimenti all’interno del regime stesso su questa situazione esplosiva stanno aumentando di giorno in giorno. Lo dice Habibi, il capo della radio culturale del regime; “la situazione del sistema è completamente instabile” e avverte i direttori di questo mezzo; “La situazione attuale è tale da non suscitare proteste. Il minimo errore non è perdonabile e il primo errore è l’ultimo”.

“Oggi siamo di fronte a momentanei aumenti dei prezzi”, ha scritto il quotidiano Arman il 9 maggio, ma la risposta di Khamenei a questi avvertimenti è di inviare forze repressive nelle città vulcaniche. Quando le città della provincia del Khuzestan divennero instabili, inviò un esercito di guardie speciali contro Isfahan, Izeh, Susangard, Ahvaz e Masjed-soleyman. La disconnessione di Internet è di per sé un segno di approvazione per le rivolte, i conflitti e le condizioni della rivolta.

Ma la domanda è: Può Khamenei fermare le rivolte con misure come l’interruzione di Internet, la censura e la repressione?

Se gli fosse stato possibile, non avrebbe dovuto permettere che si verificassero le stesse scintille, perché sa benissimo che una scintilla può innescare una rivolta in una società esplosiva. Per questo, insieme al terribile aumento del prezzo del pane e di altri beni di prima necessità, Khamenei ha preparato le sue forze repressive e ha dispiegato i suoi agenti in uniforme militare e civile nelle piazze e nelle strade sensibili delle città. Nonostante tutto ciò, è avvenuta una rivolta e ora da qua e là sono risuonati slogan che negano la totalità del regime.

L’aumento del prezzo del pane è ancora più importante dell’aumento dei prezzi della benzina e dell’acqua e della crisi ambientale. L’aumento del prezzo del pane incide sul tenore di vita delle persone. Il Mullah Meybodi dice: “Signor Presidente, se l’economia del Paese non è organizzata e l’inflazione non è contenuta, non ci sarà rivoluzione. Bisogna aspettare lo sciopero della fame, la rivolta è più pericolosa della rivoluzione”.

D’altra parte, la significativa intensificazione delle proteste come le manifestazioni degli insegnanti dall’inizio dell’anno iraniano (21 marzo 2022) fino ad oggi, così come la portata delle unità di resistenza come la Francia nell’era di Vichy, e la loro operazioni come l’incendio della statua di Qassem Soleimani, icona della politica bellicosa iraniana e l’infiltrazione nei server della televisione iraniana che è la leva della repressione di Khamenei in tutto il Paese, sono segnali di una rivolta. La società è su un barile di polvere da sparo e da un momento all’altro è pronta ad esplodere.

Il quotidiano statale Arman del 9 maggio avverte che il pericolo è grave e che bisogna fare qualcosa perché; “siamo tutti seduti sulla stessa barca e, se viene bucata, nessuno di noi sopravviverà”.