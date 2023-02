Iran – Arabia Saudita: una riconciliazione è all’orizzonte?

Nell’ultimo decennio, dallo scoppio della primavera araba nel 2011, la lotta per la supremazia tra Iran e Arabia Saudita in Medio Oriente si è fatta sentire in quasi tutte le questioni regionali.

Sullo sfondo della “guerra fredda mediorientale” c’è il conflitto sciita-sunnita. Riyadh si considera il leader del mondo islamico a causa dell’esistenza dei luoghi più sacri dell’Islam, La Mecca e Medina, sul suo territorio. Tuttavia, questa comprensione è stata messa in discussione dopo la riuscita attuazione della rivoluzione islamica in Iran nel 1979. Dopo la rivoluzione, l’Iran a maggioranza sciita ha iniziato a stabilire la sua influenza nell’area dell’Asia occidentale. Oltre alla rivalità religiosa, la rivalità dei due Paesi si manifesta anche su questioni laiche, in particolare nella politica petrolifera. Entrambi i paesi vogliono esportare quanto più petrolio greggio possibile in quante più parti del mondo possibile per guadagnare il più possibile.

Nell’ultimo turbolento decennio, la competizione per l’influenza regionale tra Riyadh e Teheran ha portato alla distruzione di numerose alleanze bilaterali e multilaterali ed è stata un catalizzatore di guerre, minacciando allo stesso tempo lo scoppio di una guerra più ampia che avrebbe coinvolto gli Stati Uniti, NATO, Russia e altre forze regionali. Tuttavia, i tempi stanno cambiando, vale a dire c’è una riduzione della tensione in tutto il Medio Oriente e sembra che entrambe le potenze stiano attualmente cercando di superare diplomaticamente le loro divergenze. La normalizzazione delle relazioni iraniano-saudite è in vista.

La guerra fredda iraniano-saudita nel caldo Medio Oriente

Il conflitto tra Iran e Arabia Saudita è iniziato negli anni ’80 perché Teheran si è costantemente opposta alla politica americana nella regione, che è stata spesso attuata sul campo da Riyadh. Le autorità della Repubblica islamica dell’Iran si sono sempre opposte all’influenza degli Stati Uniti nella regione e hanno cercato di minimizzarla. Tuttavia, il Regno dell’Arabia Saudita è sempre stato il principale alleato dell’America nella regione. Naturalmente, c’è anche l’inevitabile conflitto teologico tra i due rami dell’Islam. Dall’attuazione della rivoluzione islamica nel 1979, l’Arabia Saudita ha visto l’Iran come un concorrente teologico nella regione. Dopo l’incidente alla Mecca nel 1987, dove le forze di sicurezza saudite uccisero circa 400 pellegrini sciiti, in un discorso pubblico, Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ha dichiarato che “questi vili e senza Dio wahhabiti sono come pugnali che hanno sempre trafitto il cuore dei musulmani da dietro”, e ha annunciato che la Mecca era nelle mani di un “gruppo di eretici”. Seguirono cattive relazioni.

Più recentemente, le relazioni diplomatiche tra i due paesi sono state interrotte all’inizio di gennaio 2016. Vale a dire, il 2 gennaio 2016, 47 persone sono state uccise in diverse città saudite, tra cui l’importante religioso sciita Ayatollah Nimr Baqir al-Nimr. Gli sciiti iraniani hanno risposto con proteste nella capitale Teheran e in altre città. I manifestanti hanno preso d’assalto, saccheggiato e dato fuoco all’ambasciata saudita a Teheran e al consolato saudita a Mashhad. Il giorno successivo, il Ministero degli Affari Esteri saudita ha annunciato la rottura dei rapporti diplomatici con l’Iran. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha condannato gli attacchi, ma ciò non ha cambiato nulla e le relazioni sono rimaste interrotte.

Riyadh ha intensificato le sue avventure di politica estera anti-iraniana da quando Mohammed bin Salman è stato nominato principe ereditario nel 2017. Dalla guerra civile in Siria alla guerra nello Yemen, ciò ha significato che l’Arabia Saudita e l’Iran sono in guerra attraverso delegati nel chiamati conflitti di guerra per procura. La guerra attraverso intermediari a volte era così accesa da minacciare un conflitto diretto tra i due “nemici inconciliabili”. Ad esempio, per l’attacco degli Houthi con missili di precisione e droni alle strutture petrolifere saudite nel settembre 2019, molti hanno incolpato l’Iran. I governi degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita hanno affermato che dietro l’attacco c’era l’Iran, mentre Francia, Germania e Gran Bretagna hanno rilasciato una dichiarazione congiunta secondo cui l’Iran era responsabile dell’attacco. Come previsto, l’Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi. Inoltre, l’atteggiamento estremamente ostile dell’amministrazione Trump nei confronti di Teheran (assassinio del generale Qasem Soleimani preferito dall’Iran nel gennaio 2020), ha portato USA e Iran sull’orlo della guerra. Una simile guerra sarebbe molto difficile da evitare per Riyadh, dal momento che è il principale partner dell’America nella regione insieme a Israele.

Il ruolo degli USA

Di recente, l’amministrazione Biden ha condotto sforzi diplomatici per sciogliere le relazioni con l’Iran nel tentativo di rilanciare l’accordo internazionale del 2015 per congelare il programma nucleare iraniano, dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati sotto la presidenza Trump. Sebbene i negoziati sul rilancio di quell’accordo non si siano tradotti in un accordo concreto, coincidono con più ampie iniziative diplomatiche in tutto il Medio Oriente per fermare i conflitti e portare la regione verso la pace e la stabilità. Anche se un po’ patetica, non si dovrebbe ignorare la promessa di Biden di fare dei diritti umani un pilastro centrale della politica estera americana e della monarchia saudita uno stato in esilio nella comunità internazionale.

Certo, cambiamenti concreti in questa materia non sono ancora visibili e Biden non ha cambiato radicalmente la politica americana nei confronti della monarchia saudita. Ha persino visitato Riyadh l’anno scorso e ha incontrato il principe ereditario bin Salman nel tentativo di convincere i partner americani del Golfo a schierarsi con l’Occidente e contro la Russia riguardo alla guerra in Ucraina. Una tale iniziativa americana non ha prodotto alcun risultato. Gli Stati del Golfo non hanno imposto sanzioni alla Russia. Inoltre, nonostante le pressioni di Washington per aumentare la produzione e abbassare i prezzi globali del petrolio, Riyadh e gli stati membri dell’OPEC nell’ottobre 2022 a Vienna hanno concordato con i russi che la produzione sarebbe rimasta a livelli relativamente bassi di due milioni di barili al giorno. Ciò ha ulteriormente aumentato le tensioni nelle relazioni Riyadh-Washington e offre ai sauditi l’opportunità di cercare partner altrove,

Yemen, Siria, Libia, Terra Santa

Dopo la scadenza del recente accordo di cessate il fuoco, la guerra civile nello Yemen continuerà a creare una delle peggiori crisi umanitarie globali. La guerra civile siriana durata 12 anni è ora entrata in un lungo finale che, sebbene meno sanguinoso, rimane ugualmente spiacevole e pericoloso. La Libia ha visto una tregua nella sua guerra civile da quando è stato concordato un cessate il fuoco nell’ottobre 2020 e un governo di transizione è stato nominato nel marzo 2021, ma la sua transizione dalla guerra civile alla battaglia elettorale ha raggiunto un’impasse sempre più tesa. Ancora più importante, il letargo dei combattimenti in questi paesi non garantisce in alcun modo l’instaurazione di una pace duratura in Medio Oriente.

Nel frattempo, la recente esplosione di violenza tra israeliani e palestinesi, così come i combattimenti tra Israele e Hamas nel maggio 2021, servono a ricordare che il conflitto israelo-palestinese non è stato risolto e rappresenta una minaccia che potrebbe portare alla guerra tra Iran e Arabia Saudita. Come tutti gli altri conflitti nella regione, il “conflitto eterno” in Terra Santa è un palcoscenico per il conflitto per procura saudita-iraniano. Tuttavia, mentre sarebbe naturale aspettarsi che i leader sauditi diano un sostegno esplicito ai palestinesi nei loro conflitti con le forze di sicurezza israeliane, essi tacciono deliberatamente sulla questione palestinese in cambio del sostegno israeliano nella guerra diplomatica contro l’Iran.

Gli accordi sulla normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Stati arabi (Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan) firmati negli ultimi mesi dell’amministrazione Trump tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 hanno formalizzato un riallineamento strategico nella regione che fino a allora era stato un segreto di Pulcinella. Fino a poco tempo fa, la domanda era se il regno saudita avrebbe seguito quell’esempio e stabilito relazioni diplomatiche con Israele? Tuttavia, la normalizzazione delle relazioni dell’Arabia Saudita con Israele non sembra più così probabile da quando Benjamin Netanyahu è tornato alla guida del governo israeliano e ha costituito una coalizione di destra che non vede di buon occhio la normalizzazione delle relazioni con Riyadh. È un ulteriore impulso per migliorare le relazioni saudite-iraniane.

L’annuncio di una nuova era nei rapporti tra Riyadh e Teheran

Con il passare del tempo, con il placarsi delle guerre in Siria, Yemen e Libia, sono iniziate le trattative per la normalizzazione delle relazioni iraniano-saudite. La Baghdad ufficiale ha mediato i negoziati diretti tra l’Arabia Saudita sunnita e l’Iran sciita dall’aprile 2021. L’Iraq è stato simbolicamente scelto come mediatore a causa della sua popolazione musulmana mista (29-34% sunnita e 61-64% sciita). Il quinto ciclo di negoziati si è tenuto nell’aprile dello scorso anno. Il 23 luglio 2022, il ministro degli esteri iracheno, Fouad Hussein, ha annunciato il desiderio del suo paese di ospitare un incontro pubblico tra i ministri degli esteri dell’Arabia Saudita e dell’Iran.

Come altri stati arabi del Golfo Persico, l’Arabia Saudita ha finora rifiutato di prendere una posizione ufficiale sulle proteste antigovernative in Iran. In effetti, i funzionari sauditi hanno impiegato più di un mese anche solo per menzionare la questione. Il 19 ottobre dello scorso anno, il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud ha affermato che il suo paese “ha una politica fissa di non interferenza negli affari interni di altri paesi”, aggiungendo: “Auguriamo il meglio all’Iran e al suo popolo”. La cautela saudita, come quella di altri Stati del Golfo, si basa su due motivi. Innanzitutto, gli stati autoritari come l’Arabia Saudita non sono favorevoli ai tentativi di cambiare il regime nelle strade attraverso la rivoluzione (non vogliono che il loro regime venga rovesciato dalle rivolte di strada). Considerando i processi politici e sociali in Medio Oriente,

In secondo luogo, gli Stati del Golfo ritengono che la Repubblica islamica sia ancora in grado di contenere la situazione e che il cambio di regime non sia imminente, almeno nel breve periodo. Sostenere apertamente il movimento antigovernativo rischierebbe ritorsioni da parte di Teheran. Si può concludere che l’Arabia Saudita e gli altri Stati del Golfo non sono assolutamente interessati a sostenere la rivoluzione interna anti-regime e ancor meno a un’invasione esterna. Tuttavia, un eminente generale iraniano, Esmail Ghaani, ha tenuto un discorso a dicembre in cui ha accusato la monarchia saudita di interferire indirettamente negli affari interni dell’Iran. Tuttavia, Riyadh sa benissimo che il crollo dell’Iran sarebbe peggiore del crollo dell’Iraq dopo l’invasione statunitense nel 2003.

Il 21 dicembre dello scorso anno, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha rivelato che il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan, lo aveva informato della “disponibilità del Regno a continuare il dialogo con l’Iran”. All’inizio di gennaio, l’assistente del ministro degli Esteri iraniano, Ali Reza Enayati, ha rivelato che il suo paese aveva firmato accordi di sicurezza con alcuni paesi vicini, tra cui l’Arabia Saudita, indicando che la mano di riconciliazione di Teheran si stava estendendo a Riyadh. Il 23 gennaio il ministero degli Esteri iraniano ha accolto con favore l’atteggiamento “positivo” saudita nei confronti del ripristino delle relazioni con Teheran. Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha detto all’epoca: “Abbiamo sentito opinioni positive da funzionari sauditi e apprezziamo le opinioni positive e le consideriamo un indicatore positivo.

Inoltre, Jalil Rahimi Jahan Abadi, membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, all’inizio di febbraio ha sottolineato la necessità per l’Iran di gestire in modo proattivo le controversie nelle relazioni estere. Commentando i rinnovati sforzi per riprendere i colloqui tra Teheran e Riyadh a Baghdad, ha detto: “Le relazioni Teheran-Riyadh hanno avuto molti alti e bassi e sono stati compiuti molti sforzi per migliorarle, e lo svolgimento di cinque round di colloqui e negoziati era in questa direzione. Sulla base di ciò, si può riconoscere che a causa del sesto round che si svolgerà nel prossimo futuro, c’è speranza per il ripristino delle relazioni e la riapertura delle ambasciate. L’Iran e l’Arabia Saudita sono considerati paesi importanti del mondo islamico e del Medio Oriente, quindi migliorare le relazioni tra i due paesi eliminerà gli abusi del regime sionista. Infatti, questo regime infame è causa di tensioni e sfide tra i paesi islamici. Inoltre, il miglioramento delle relazioni tra i due paesi può facilitare la cooperazione congiunta tra l’Iran ei paesi arabi del Golfo Persico”, ha affermato l’importante parlamentare iraniano Rahimi Jahan Abadi in un’intervista all’agenzia di stampa iraniana ICANA.

Il ministro degli esteri iracheno, Fouad Hussein, ha recentemente affermato che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha invitato alti funzionari iracheni a organizzare un incontro faccia a faccia tra i ministri degli esteri di Teheran e Riyadh come parte degli sforzi diplomatici per sciogliere le relazioni congelate. Secondo Hussein, gli iracheni annunceranno i risultati dei colloqui privati ​​e si terrà anche un incontro pubblico dei ministri degli Esteri saudita e iraniano. Gli attuali tempi difficili che l’Iran sta attraversando coincidono con il tono molto conciliante usato dai sauditi. I responsabili politici sauditi sono principalmente concentrati sul proprio sviluppo e sulla realizzazione della loro Vision 2030 e non vogliono entrare in relazioni bellicose con i loro vicini. Questa è un’opportunità che l’Iran deve cogliere.

I vantaggi della normalizzazione delle relazioni per l’Iran

Le autorità iraniane devono essere abbastanza prudenti da riconoscere l’opportunità offerta dall’attuale momento storico. I vantaggi della normalizzazione delle relazioni con l’Arabia Saudita per l’Iran sono grandi. Attraverso la normalizzazione delle relazioni con i sauditi, gli iraniani darebbero un grande contributo alla stabilizzazione e alla prosperità non solo della loro nazione ma dell’intera regione. Ci sono due opportunità da cogliere per l’Iran: una è lo Yemen e l’altra è il Libano. Queste sono opportunità in cui l’Iran può sostituire il conflitto con la cooperazione. Non solo un cambio di politica nei confronti di questi due stati aiuterebbe Teheran a migliorare le sue relazioni con i suoi vicini, ma migliorerebbe anche la sua posizione sulla scena internazionale. Teheran ha un disperato bisogno di migliorare la sua reputazione internazionale per migliorare la non invidiabile situazione economica del paese.

In Yemen, la posizione iniziale degli Houthi sul dialogo nazionale guidato da Abed Rabbo Mansour Hadi nel 2014 era quella di accettare la federalizzazione del Paese. Quando sono iniziati i combattimenti e gli Houthi hanno iniziato ad avanzare sul terreno, incoraggiati dal sostegno iraniano, hanno iniziato ad alzare il livello delle loro richieste. Gli iraniani dovrebbero lavorare con i sauditi per far sì che gli Houthi tornino alle loro richieste iniziali e accettino un sistema federale che garantisca l’unità dello Yemen, assicurando nel contempo che ricevano un’adeguata rappresentanza nelle istituzioni statali. In Libano, l’Iran può collaborare con l’Arabia Saudita per istituire un governo di tecnocrati in grado di attuare le riforme e di eludere questioni politiche divisive come la questione di Hezbollah.

Le proteste in Iran e il tono conciliante dei sauditi rappresentano un’opportunità per l’Iran di effettuare un cambiamento di politica estera che rafforzerebbe la posizione interna del regime senza cambiamenti politici significativi. In sostanza, gli iraniani devono riformare la loro politica estera per mantenere l’ordine della repubblica islamica. Due decenni fa, durante il governo del presidente riformista Mohammed Khatami, l’Iran ha cercato di aprirsi all’Occidente e ai suoi vicini, ma né gli Stati Uniti né i paesi del Golfo hanno capito il significato del momento e hanno colto l’opportunità.

Ora, all’inizio del 2023, l’Iran ha la possibilità di aprirsi ai suoi vicini, siano essi stati sunniti, Israele o potenze occidentali. Come primo passo per cambiare la sua politica, Teheran dovrebbe iniziare a cooperare con Riyadh. Ora è il momento perfetto per l’Iran per mostrare alla comunità internazionale e ai suoi vicini che può lavorare per la stabilità regionale lavorando anche a riforme economiche per soddisfare le esigenze quotidiane della sua gente. Inoltre, la riapertura degli uffici consolari consentirà ai cittadini iraniani che vorranno recarsi in pellegrinaggio alla Mecca e a Medina di farlo.

Vantaggi della normalizzazione delle relazioni per l’Arabia Saudita

E i sauditi trarrebbero grandi vantaggi dalla normalizzazione delle relazioni con l’Iran. Migliorerebbero la loro posizione internazionale siglando l’accordo di pace con lo Yemen insieme agli iraniani. Riyadh vuole giocare un ruolo in Iraq, un Paese in cui l’Iran ha una grande influenza a causa della sua numerosa popolazione sciita. Questo è il motivo per cui il governo iracheno ha preso l’iniziativa di riconciliare Iran e Arabia Saudita. Se Riyadh e Teheran dovessero riconciliarsi, le relazioni fra sunniti e sciiti si allenterebbero notevolmente in Iraq e in tutto il Medio Oriente. Di recente, le autorità saudite vogliono prendere le distanze, cioè liberarsi dall’influenza degli Stati Uniti, il che è evidente visti i buoni, si potrebbe anche dire, cordiali rapporti con la Russia. Il miglioramento delle relazioni con l’Iran darebbe ai sauditi più spazio di manovra in diplomazia ed economia.

L’Arabia Saudita e altri membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) vedono la guerra in Ucraina come un complicato conflitto europeo, che non richiede agli stati arabi di opporsi alla Russia. Sebbene nessun governo arabo, ad eccezione della Siria, abbia apertamente sostenuto l’invasione, l’occupazione e l’annessione russa della terra ucraina, gli statisti arabi non credono che i loro governi debbano tagliare i ponti con Mosca sulla crisi ucraina. Sebbene gli stati del Golfo abbiano ampiamente sostenuto le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannano l’attacco della Russia all’Ucraina, nessuno si è unito alle potenze occidentali nell’attuare sanzioni contro Mosca o altre politiche volte a isolare la Russia.

In ogni caso, la riconciliazione tra le due nazioni è più che benvenuta e rappresenta un atto pragmatico nonostante tutte le animosità esistenti. Un accordo sostenibile sulla normalizzazione delle relazioni Iran-Arabia Saudita, con un alto grado di chiarezza e impegno, risolverebbe molti problemi politici e di sicurezza esistenti nella regione del Medio Oriente (Asia occidentale) e ridurrebbe la rivalità tra i due stati. Invece di guerre per procura, iraniani e sauditi dovrebbero competere in altri settori come lo sviluppo sostenibile e l’economia.