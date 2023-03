Iran, Arabia Saudita e Cina cambiano il Medio Oriente

Per quelli all’interno del mondo anglofilo, il recente accordo siglato tra Arabia Saudita e Iran, mediato dalla Cina, ha ricevuto scarsa visibilità. L’accordo che ristabilisce le relazioni tra Arabia Saudita e Iran dopo una pausa di sette anni, potrebbe potenzialmente diventare un importante pilastro per la stabilità all’interno della regione.

Le relazioni si sono inasprite quando le autorità saudite hanno giustiziato un religioso sciita Nimr Al-Nimr, nel 2016. Ciò ha provocato l’assalto di folle all’ambasciata dell’Arabia Saudita a Teheran e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Iran e Arabia Saudita hanno concordato venerdì scorso a Pechino di ristabilire i rapporti diplomatici riaprendo le rispettive missioni diplomatiche entro i prossimi due mesi. L’Iran a maggioranza sciita e l’Arabia Saudita a maggioranza sunnita ristabiliscono un nesso tra due leader islamici in competizione, all’interno della regione mediorientale e nordafricana.

Il Presidente Xi Jinping ha visitato l’Arabia Saudita lo scorso dicembre e il mese scorso ha ospitato il presidente iraniano Ebrahim Raisi a Pechino. L’accordo è stato firmato subito dopo che il Presidente Xi è stato rieletto per un terzo mandato senza precedenti.

Ciò fa parte di una più ampia iniziativa cinese per mediare un accordo più ampio, che includa Iraq e Oman, per ridurre le tensioni nella regione e potenzialmente riallineare il Medio Oriente.

Il successo di questo accordo può essere osservato all’inizio del conflitto nello Yemen, dove i combattenti Houthi sostenuti dall’Iran sono in guerra con il governo sostenuto dall’Arabia Saudita. Di tanto in tanto vengono lanciati razzi Houthi contro l’Arabia Saudita. C’è stata anche una competizione per procura tra i sauditi e Teheran in Siria, Libano e Iraq.

Sebbene l’accordo sia un passo nella giusta direzione tra Arabia Saudita e Iran, i sauditi potrebbero essere riluttanti ad aumentare drasticamente il commercio, a causa delle sanzioni statunitensi contro l’Iran. Molti esperti ritengono che Israele sia allarmato dall’accordo. Tuttavia, con l’accordo di Abramo mediato dall’amministrazione Trump poco prima della fine del suo mandato, esiste ora un canale solido e indiretto per la comunicazione israelo-iraniana, che potrebbe essere positivo. L’Arabia Saudita collabora da tempo con Israele e forse è in grado di mediare alcune intese. C’è almeno una possibilità che Israele e l’Iran possano arrivare a un’intesa lontano dalla pressione degli Stati Uniti.

Il vero vincitore è la Cina

Forse il più grande punto di svolta dell’accordo è il ‘coming out’ della Cina come pacificatore internazionale. L’accordo ha colto di sorpresa gli Stati Uniti, anche se la Casa Bianca aveva dichiarato di essere stata informata sull’avanzamento dei negoziati. Il significato dell’accordo è che gli Stati Uniti e la Russia sono ora affiancati dalla Cina come principale influenza all’interno della regione. La Cina è diventata un terzo attore agli occhi delle nazioni MENA, che si estende all’influenza diplomatica dall’Asia, proprio attraverso l’Asia centrale, nella MENA. Questa è un’ampia influenza che gli Stati Uniti non condividono in questo momento.

L’influenza degli Stati Uniti sta diminuendo in tutta la regione fino all’Asia. Il sud-est asiatico accoglie molto bene la Cina nelle sue politiche estere nazionali. Il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan ha lasciato un vuoto di influenza degli Stati Uniti in Asia centrale, quando hanno ritirato le loro forze armate.

Questo deve essere visto come una grave battuta d’arresto per gli Stati Uniti poiché il petrolio e la cooperazione militare sono le due questioni più importanti per gli interessi statunitensi. La Cina è ora una sfera di influenza alternativa ben finanziata, dove gli Stati Uniti non possono eguagliare a causa dello stress finanziario derivante dall’attuale guerra in Ucraina.

La Belt and Road Initiative (BRI) della Cina sta ora prendendo piede. Non era la ‘trappola del debito’ che molti commentatori politici occidentali dicevano. La BRI sta diventando parte integrante dell’infrastruttura commerciale. I Paesi di tutta la regione stanno ancora aderendo ai progetti. La Cina è anche membro dei BRICS, un’alleanza commerciale generale tra Brasile, Russia, India e Cina. Questo è ora operativo a molti livelli e vantaggioso per tutte le parti.

Potrebbe essere necessario per gli Stati Uniti, come lo sarebbe per l’Australia, intraprendere ora una revisione completa della politica estera. La Cina ha ripetutamente promosso il multilateralismo, che è la loro piattaforma preferita per la cooperazione. Questo è il percorso che gli Stati Uniti potrebbero trovare vantaggioso con l’Iran per rinegoziare qualsiasi accordo nucleare. Il coinvolgimento della Cina avrebbe un grande peso sull’Iran.

La Cina sta ora preparando un’iniziativa di pace diplomatica tra Russia e Ucraina con l’imminente visita del Presidente Xi a Mosca.

Queste sono le nuove realtà.