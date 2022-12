Investitore azionista: massaggio al corpo (economia) e all’ anima (sociale)

Come mettere insieme l’ economico ed il sociale per ‘salvare’ il mondo? Ogni giorno si i leggono e si ascoltano opinioni e ricette. Se non fosse un nominalismo quasi irriverente, si potrebbe pensare alla Borsa Italiana come una SPA (Salus Per Aquam) che offre l’opportunità di massaggiare il corpo (economico) e l’anima (sociale) dell’investitore (istituzionale e retail) tramite la negoziazione di titoli che compendiano nel loro prezzo il valore economico e la valutazione del loro impatto sociale generato.

Circa due anni fa era stata annunciata, in piena pandemia e crisi sociale, la proposta di strutturare una Borsa ad Impatto Sociale (BIS); oggi si sta lavorando con gruppi interdisciplinari per sviluppare il Documento di Ammissione alla Borsa di otto imprese sociali. In una formulazione ancorata alle reali esigenze informative per accedere al mercato borsistico. Vuoi tramite spin off, vuoi in forma giuridica modificata.

L’effetto annuncio è diventato realtà.

Si sta lavorando su qualche cosa in più dell’ESG (Environmental Social Governance), ormai caratteristica fisiologica della finanza e cioè il valore economico aziendale con la componente dimostrata e valutata del valore dell’impatto sociale tramite indicatori -KPIs quantitativi statici e dinamici.

Nota a margine: per indicatore-KPI statico si intende il risultato operativo quantificato ed è prevalente l’espressione di output e come indicatore –KPI dinamico il rapporto fra l’indicatore-KPI statico e il contesto quantificato della domanda potenziale. Offre la vista delle opportunità di sviluppo dell’indicatore.

Nel frattempo, si è introdotto il regolamento SFDR (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services- 2019/2088) e il border carbon tax come standard di riferimento ed altri parametri per comprendere il trend verso un sistema economico finanziario che necessita dell’impatto sociale misurato e non solo di storytelling.

Il regolamento SFDR è condizione necessaria per un futuro economico finanziario in cui il sociale non è solo una prassi ‘aumentativa’ ed un ‘valore aggiunto’, ma è un valore insito nella natura dell’imprenditorialità stessa.

E’ una terza via di finanza (economica e sociale) ed è tale per cui questo mercato si basa sull’incontro tra un’offerta d’investitori a ‘marker’ sociale ed una domanda ad orientamento sociale, con un funzionamento secondo le regole della tradizionale Borsa.

Periodicamente le imprese sociali quotate esporranno i bilanci/ report (dettati dalla convenienza informativa e dalla regolamentazione istituzionale) sul proprio andamento, naturalmente non solo finanziario, ma anche sociale. Già questo avviene con le Società Benefit.

Visionario? Sulla via di attuazione di questa proposta? Sì.

Lo sviluppo dell’orientamento ai titoli ed investimenti green che, a differenza della bolla finanziaria del 2000 sugli investimenti in ‘new economy’, si basa sull’economia sostenibile ha dimostrato quanto i panieri europei, americani e mondiali hanno generato ritorni totali superiori a quelli tradizionali. Le imprese ormai hanno in pancia e nel loro asset gestionale l’ESG che è condizione necessaria per stare sul mercato finanziario ed acquisire risorse.

Does Your Business Have a Talent for Sustainability? È un report sulla sostenibilità di SAP (‘Systems, Applications and Products in data processing’) che ha rilevato, rispetto al 2021, un incremento di 5 volte gli investimenti in progetti sostenibili.

La domanda di beni e servizi green dei clienti delle imprese è cresciuta di sette volte (33,7%). C’è inoltre una correlazione positiva fra sostenibilità e redditività (+ 17% rispetto al 2021).

La formula imprenditoriale sociale è, in ‘re ipsa’, la cifra di ogni impresa e dovrebbe essere una ‘commodity’ del sistema. Oggi e ancor più in futuro.

Assumendo il concetto che il fine generale dell’impresa è “concorrere per molteplici vie alla promozione della persona umana” e che il reddito non è il fine esclusivo dell’impresa, ma “è una parte del sistema dei valori” della dinamica economica, appare evidente che il concetto di impresa sociale è legittimato sia dal punto di vista economico aziendale/giuridico ed sia dal punto di vista sociale.

La Borsa ad Impatto Sociale proposta è un’area di sviluppo e di valorizzazione dell’imprenditorialità sociale che assume un ruolo costituente l’’ecosistema’ inteso come”l’unione di prospettive culturali localizzate, reti sociali, capitale d’investimento, università e politiche economiche attive che creano ambienti a supporto di imprese basate sull’innovazione”. ( Si veda Spigel, 2017, The Relational Organization of Entrepeneurial Ecosystems.Entrepeneurship Theory and Practice-p.1042)

Facilita un mercato finanziario articolato (equity ed obbligazionario ecc.) per la quotazione di imprese sociali siano esse profit che non profit e crea un beneficio sociale ed economico rilevante all’interno dell’azienda ed all’esterno (qualsiasi territorio e sistema Paese).

BIS ha la funzione di regolare lo ‘stare sul mercato’ delle imprese sociali profit e non profit e si colloca tra la logica della filantropia a fondo perduto (conseguenza del capitalismo compassionevole) e la finanza tradizionale, spesso esclusivamente orientata alla speculazione.

Tutte le informazioni economico-sociali verranno recepite dagli investitori (istituzionali e retail) che, a seconda dei risultati, delle aspettative e della propensione al rischio, si muoveranno cogliendo le opportunità che il mercato offre: c’è chi acquisterà e chi venderà ed in questo modo il titolo rispettivamente salirà o scenderà a seconda della tendenza più forte.

Un fattore critico e costituente la valenza integrata di una impresa sociale che si mette sul mercato borsistico è il presidio degli stakeholders che sono i clienti interni ed esterni dell’impresa sociale.

Per esempio, stakeholders interni possono essere gli amministratori che qualificano il loro essere “responsabili e sociali” sviluppando e dimostrando il loro ruolo di amministratori con benefici primi diretticome la coerenza con il proprio ruolo, l’utilità per la governance, il valore sociale del mandato fiduciario. E’ la fusione fra stakeholderism e shareholderism.

Altro nucleo di stakeholder interni è composto dai dipendenti che hanno come benefici : la stabilità retributiva,la crescita professionale e la formazione, il clima organizzativo favorevole,il whistleblowing,il welfare aziendale . Gli stakeholders esterni quali utenti clienti che hanno come “benefici primi” diretti la customer satisfaction nelle sue evidenze quantitative e rilevate tramite questionario ad hoc ,ma,fatto qualificante, il valore aggiunto ambientale e sociale di cui hanno percezione reale.Altro stakeholder esterno è il plus per il territorio e la comunità e il sistema paese perché l’impresa sociale sviluppa e migliora la qualità della vita ,riduce le problematiche sociali ,offre un set di servizi che rispondono ai bisogni del territorio.

Questa impostazione offre un futuro sostenibile che non si basa su esortazioni spesso di maniera, ma tramite scelte imprenditoriali ibride e cioè economiche e sociali.