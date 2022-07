I token non fungibili (NFT) sembrano essere oggetto di notizie quasi ogni giorno. Dai prezzi da record per gli NFT d’arte agli NFT usati come strumenti di marketing per le più famose catene di fast-food, la tendenza sembra essere in crescita. Come espediente o oggetto da collezione (a volte entrambi), gli NFT sono facili da implementare ed eseguire, ma è una sfida molto più grande applicarli a settori lenti a cambiare come quello immobiliare.

Nell’ultimo anno, nel settore sono spuntati usi sperimentali degli NFT. Varie aziende, dai progetti edilizi ai prestiti, stanno testando le NFT per migliorare i processi e velocizzare le transazioni immobiliari, che spesso possono essere complicate dai numerosi livelli di verifica dei documenti.

Gli NFT nel settore immobiliare

Gli NFT non sono altro che titoli digitali unici (token) di proprietà, reali o virtuali, memorizzati su un registro blockchain. In teoria, questo riduce il rischio di danni dovuti a frodi e migliora la capacità di un proprietario di dimostrare di essere effettivamente proprietario di un bene. Ma quando si tratta di immobili, la questione è molto più complessa.

Esistono due tipi di tokenizzazione nel settore immobiliare: l’intero patrimonio (EA) e la proprietà frazionata (FO). La tokenizzazione FO è abbastanza semplice. È simile a una piattaforma di crowdfunding o a un’altra struttura simile che consente agli investitori di acquistare azioni. Ogni proprietario frazionario detiene un numero di token che rappresentano quote del progetto, a seconda di come è strutturato l’investimento. La tokenizzazione FO è già utilizzata in casi limitati nel settore immobiliare.

La tokenizzazione EA, invece, non può funzionare a meno che l’atto di proprietà reale non venga trasformato in un NFT. Questo è ancora incredibilmente difficile da realizzare a causa dell’ambiente normativo che circonda gli investimenti immobiliari, anche se si continuano a fare passi avanti. In definitiva, deve essere creata una nuova classe di asset perché possa esistere un token EA per un atto immobiliare.

La tokenizzazione di FO è molto più semplice, poiché le società che detengono beni immobiliari sono prontamente tokenizzate e distribuite da token NFT, che si possono negoziare anche su NFT profit, che è un tipo di titolo proprio come un’azione. E, come le azioni, i token NFT devono essere registrati presso la SEC.

Immobili digitali vs. immobili fisici

Sebbene sia ancora difficile registrare singole case fisiche come NFT, gli immobili digitali possono essere registrati utilizzando gli NFT. Gli immobili digitali non sono soggetti a regole, poiché esistono in un mondo virtuale che è l’equivalente finanziariamente regolamentato del selvaggio West.

I beni immobili digitali esistono in spazi virtuali, spesso definiti ‘metaverso’ o ‘piattaforme sandbox’, in cui gli utenti possono interagire e costruire quasi tutto ciò che vogliono. Minecraft, ad esempio, è una piattaforma molto conosciuta che offre un potenziale immobiliare digitale. Altre piattaforme comuni sono Roblox (NYSE:RBLX), Decentraland, Axie Infinity, Upland, Cryptovoxels e Somnium Space.

Proprio come gli immobili reali, i lotti immobiliari virtuali sono lotti designati all’interno dello spazio designato per la piattaforma. C’è un limite al numero di lotti disponibili, a seconda della piattaforma, e questo crea scarsità nello stesso modo in cui c’è solo tanta terra nel mondo fisico. Ad esempio, Decentraland dispone di 90.601 appezzamenti individuali, ognuno dei quali viene scambiato come un tipo di NFT noto come LAND e viene acquistato con una criptovaluta chiamata MANA.

Come funzionano gli NFT immobiliari?

I NFT immobiliari funzionano come qualsiasi altro NFT. Vengono acquistati utilizzando una criptovaluta a scelta del venditore, conservati in un portafoglio digitale e, se speculativi, vengono rivenduti con un profitto a un acquirente con la giusta quantità di denaro.

Gli investimenti detenuti come token FO si comportano più come azioni, in quanto rappresentano una quota di un progetto immobiliare piuttosto che un singolo oggetto reale o virtuale. I profitti vengono pagati come qualsiasi altro tipo di investimento basato su azioni, poiché la proprietà è solo una quota di un’azienda. Ad esempio, se si possiede uno dei 10 token di una società immobiliare che investe in condomini, alla fine di un ciclo di guadagni si riceve un assegno che rappresenta il 10% del profitto netto (a meno che non si sia stipulato un accordo diverso).

Come per tutti gli NFT e le azioni, avete il diritto alla separabilità, il che significa che di solito potete vendere questi token in qualsiasi momento. Alcune piattaforme di crowdfunding per gli investimenti immobiliari richiedono di detenere le azioni per un certo periodo di tempo, e anche le piattaforme sostenute da NFT probabilmente avranno un tempo minimo di detenzione, man mano che diventeranno più popolari.