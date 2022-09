Una modalità che permette di affacciarsi sui mercati finanziari in modo graduale, naturalmente sempre tenendo conto del fatto che anche le scelte condotte dai software non permettono a chi investe di disporre della certezza di accrescere il proprio capitale

L’accelerazione della trasformazione digitale ha interessato anche il mondo degli investimenti, portando un numero sempre maggiore di risparmiatori ad affacciarsi verso il trading online.

Naturalmente, come tutte le altre modalità di investimento, anche in questo caso prima di iniziare a operare sui mercati finanziari è necessario disporre di un adeguato bagaglio di conoscenze, così da disporre degli strumenti necessari per elaborare una strategia in linea con le proprie necessità e riconoscere le truffe.

Proprio per l’impegno richiesto, che richiede studio e tempo, è interessante notare come un’ampia percentuale di trader principianti scelga di avvalersi inizialmente al trading automatico, che può essere eseguito con dei software specifici a cui affidare la maggior parte delle operazioni.

Si tratta, quindi, di una modalità che permette di affacciarsi sui mercati finanziari in modo graduale, naturalmente sempre tenendo conto del fatto che anche le scelte condotte dai software non permettono a chi investe di disporre della certezza di accrescere il proprio capitale.

Naturalmente, prima di iniziare sarà importante effettuare con attenzione la scelta del robot, così da avere la certezza di avvalersi di uno strumento affidabile.

Per individuare il miglior software trading automatico del momento, nonché quello più indicato per le proprie, specifiche necessità è possibile affidarsi a portali specializzati come Mercati24.com, che mette a disposizione approfondimenti costantemente aggiornati con cui analizzare nel dettaglio le caratteristiche e i vantaggi di ogni risorsa.

Come selezionare il miglior software per il trading automatico

Sono molti i trader che utilizzano come funzione di trading automatico Metatrader 4, cioè una piattaforma che mette a disposizione dei propri utilizzatori un linguaggio di programmazione (MQL) che viene utilizzato per creare dei robot di trading automatico.

Si tratta di algoritmi che sono in grado di reagire alle variazioni di mercato e di procedere all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari al verificarsi di determinati risultati. Per poter utilizzare il Metatrader 4 è però assolutamente necessario essere un buon conoscitore della programmazione informatica oltre che essere un trader esperto.

Come scegliere il broker per fare trading automatico

Esistono dei veri e propri broker autorizzati che offrono la possibilità di utilizzare i propri algoritmi per fare trading automatico. Solitamente, sono compatibili con Metatrader 4 ed offrono i propri software a pagamento per poter fare trading online automatico.

Il vantaggio di questa tipologia di piattaforma è quella di poter diventare trader senza investire il proprio tempo: sarà il software a decidere come e quando eseguire la compravendita di strumenti finanziari.

Inoltre, fare trading automatico permette di eliminare le emozioni dell’investimento, che per chi vuole diventare un buon trader e cercare profitti, non sono positive. Seguire le proprie emozioni negli investimenti significa rischiare molto di più di quanto già si rischia in questa tipologia di attività.

Un software di trading automatico alternativo: il copy trading

Il copy trading, che può essere visto come una tipologia di strategia di investimento, è in un certo modo identificato anche come un software, in quanto permette di investire senza prendere delle decisioni. Infatti, questa particolare strategia, offerta solo da alcuni broker online, permette di copiare i trader esperti, e quindi di eseguire le stesse operazioni di compravendita dei trader.

Non è un vero e proprio software, ma si tratta ugualmente di una possibilità di investire utilizzando le decisioni di investimento di una terza persona; anche nel copy trading in ogni caso è importante la selezione corretta del trader da copiare.

Non è sufficiente copiare un solo trader né tanto meno quello migliore: è necessario seguire e copiare investitori che svolgono differenti gestioni dei propri investimenti, in modo tale da poter diversificare e ridurre il rischio di perdite, sempre presente anche in questo particolare software di investimento.