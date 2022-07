L’utilizzo dei segnali di trading è sempre più diffuso e gettonato, dalle tante persone che decidono di investire in maniera autonoma, utilizzando il proprio pc o lo smartphone. Il frequente ricorso ai segnali, ovvero a delle notifiche che hanno lo scopo di indicare quelle che possono essere le opportunità d’investimento del momento, sarebbe quindi alla base del comportamento che molti investitori adottano e rappresenta un fenomeno molto importante che merita di essere approfondito, soprattutto da chi si affaccia per le prime volte a questo settore.

Esistono varie tipologie di segnali di trading: automatici, semi-automatici o manuali. Il fatto che oggi i servizi relativi ai segnali di trading siano molto ricercati non significa necessariamente che questi siano tutti sullo stesso piano. È infatti importante saper selezionare con attenzione questa funzionalità, con lo speranza di riuscire così ad ottenere delle indicazioni che abbiano un buon grado di attendibilità e un margine di errore non troppo elevato.

Fattori important i da considerare per la scelta

Leggendo questa guida sui migliori segnali di trading messa a punto dagli esperti di Giocareinborsa.net, portale di riferimento nel settore del trading online, è possibile comprendere innanzitutto come fare per individuare soltanto servizi affidabili. Inoltre in questo modo sarà anche più facile comprendere quali tipologie di segnali si adattano meglio alle proprie esigenze personali. Alcuni segnali possono infatti risultare maggiormente utili a chi investe nel breve termine, mentre altri contengono ottime indicazioni anche per il lungo periodo.

Ovviamente nessun tipo di analisi può mai essere l’unico servizio utilizzato da un trader per investire, perché per quanto siano utili presentano sempre un margine di errore che non dovrebbe essere sottovalutato. E’ molto importante integrare i segnali con l’utilizzo dell’analisi tecnica e con la lettura delle notizie del momento, in ambito finanziario e macroeconomico. I segnali di trading includono delle indicazioni di acquisto e di vendita che possono quindi essere comparate con altri strumenti e analizzate anche alla luce del grado di esperienza dell’investitore.

Un buon segnale dovrebbe essere anche chiaro e facile da interpretare, oltre che attendibile. I segnali manuali sono quelli generalmente più semplici da utilizzare e una volta ricevuti ogni trader può decidere se metterli o meno in pratica. Quelli automatici possono invece essere anche integrati direttamente con la piattaforma di trading, ad esempio utilizzando il MetaTrader, in modo da renderli immediatamente operativi. Una scelta di questo tipo (l’automatica attuazione dei segnali) presuppone un grado notevole di fiducia nei confronti dell’intelligenza artificiale.

I migliori segnali del momento

Alcuni servizi che emettono segnali di trading richiedono il pagamento di un abbonamento, spesso costoso, mentre altri sono gratuiti. Quest’ultimi sono sicuramente tra i più gettonati del momento, in quanto presentano spesso un grado di affidabilità molto elevato, e meritano di essere sicuramente presi in considerazione. I segnali gratuiti migliori vengono emessi direttamente dai broker, che ci tengono ad offrire un servizio di alta qualità ai propri iscritti. In questo periodo quelli maggiormente apprezzati sono i segnali emessi da:

• FP Markets .

• AutoChartist .

• Trade.Com .

• TC Market Buzz .

• Crowd Insight .

• social trading di eToro.

I segnali del broker FP Markets sono tra i più apprezzati, possono essere consultati in modo manuale o essere integrati in una funzionalità di trading automatico. Anche AutoChartist offre un servizio di segnali interessante e arricchito da molte funzionalità che possono anche essere estese attraverso il ricorso ad un account premium. Un altro broker con un servizio interessante di segnali è Trade.com che presenta un’ottima integrazione con l’analisi tecnica e con un servizio apposito pensato per la creazione di buone strategie d’investimento.

Sicuramente sono da segnalare anche i servizi di TC Market Buzz e Crowd Insight, i quali si basano su un sistema di analisi che prendere in considerazione le prestazioni di migliaia di trader con lo scopo di capire quale sia in quello specifico momento il sentiment che prevale tra gli investitori. E’ proprio partendo da questi dati che i due servizi elaborano dei segnali potenzialmente molto interessanti. Infine il social trading di eToro è invece un’alternativa molto più ‘fai da te’ che permette di intercettare segnali potenzialmente interessanti.