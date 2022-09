Cresce l’interesse per le app di trading rilasciate dai principali broker, che offrono tutti gli strumenti necessari per investire sui mercati valutari in pochi click

Nel mondo dinamico di oggi, poter chiudere un investimento o controllare la propria posizione economica anche mentre ci si trova fuori casa è diventato ormai la norma per molti. Nonostante la maggior parte delle piattaforme di trading abbia un’interfaccia per PC desktop, il supporto su dispositivo mobile sta diventando sempre più una realtà e va di pari passo con le esigenze del mercato, che spesso esigono attenzione nel giro di minuti. Cresce infatti l’interesse per le app di trading rilasciate dai principali broker come, ad esempio, eToro, Capex e Trade.com, che offrono tutti gli strumenti necessari per investire sui mercati valutari in pochi click.

I vantaggi di un’app per fare trading

Le applicazioni per fare trading si scaricano sia da Google Play per i sistemi Android, che da Apple Store per gli i-Phone. Naturalmente l’interfaccia sarà differente rispetto a quella di una schermata per PC, ma dovrà risultare ugualmente user friendly e a portata di tap. Proprio per incontrare l’esigenza di dover seguire investimenti importanti in qualunque occasione, la chiarezza e la rapidità del recupero di informazioni si riveleranno fondamentali come quando si è comodamente seduti al computer di casa o dell’ufficio.

Tramite app si può anche accedere a grafici e conti demo. Questi ultimi, non sono altro che posizioni virtuali dove non si investe denaro reale e consentono di mettere in pratica tutto ciò che si è appreso sul trading senza pensieri e senza limiti di tempo. La simulazione è piuttosto buona, tuttavia solo un conto reale potrà davvero restituire il polso dei mercati.

Per scegliere l’app più consona alle proprie esigenze, quindi, occorre partire da una piattaforma regolamentata dalle normative europee Mifid, per evitare di incappare in broker non autorizzati che possano promettere facili guadagni: un intermediario attendibile, invece, istruirà il trader sia sui vantaggi che sui rischi di ogni singolo investimento.

Come fare trading con le app

In app, quindi, si può sostanzialmente operare come su un PC desktop e le operazioni sono pressoché le medesime: non solo il già citato conto demo, ma anche il copy trading, che permette di ricalcare le orme dei popularinvestor più performanti. Basterà scegliere quelli di maggiore interesse e seguirne le mosse, avendo impostato il proprio account perché agisca in automatico: anche da app, sarà quindi possibile scrutare le loro mosse e magari ottenere i medesimi vantaggi.

Tra gli investimenti più diffusi vi sono invece i CFD, o contratti per differenza. Si parte da un asset di base e se ne studia il trend sui mercati, quindi si azzarda una previsione al rialzo (posizione long) o persino al ribasso (posizione short). Il controllo della posizione anche fuori casa e da app diviene così fondamentale e qualora al termine la previsione si riveli corretta, si potrà ottenere un vantaggio in ciascun caso.

Su dispositivo mobile si possono anche seguire i corsi di trading proposti dai broker, gratuiti nella stragrande maggioranza dei casi e soprattutto propedeutici alla pratica: in qualunque situazione, si potrà aprire un file in pdf o visionare un video e persino partecipare a un webinar, se previsto. Al fine di fare trading, in effetti, esistono persino delle app dedicate che consentono di accedere a grafici e statistiche, nonché a news in tempo reale sulle ultime novità del mercato. Tra le più popolari, ricordiamo Simply Wall Street, Google Finance, Trading View e Yahoo Finance.

Infine, va verificato che, come sulla piattaforma principale, non siano previsti costi di gestione, sulle commissioni o depositi minimi particolarmente alti e che la varietà di asset sia idonea per operare con un buon numero di investimenti diversi.