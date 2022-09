I trader, cioè le persone che operano sui mercati finanziari effettuando compravendite di titoli e di altri prodotti simili, sono in continuo aumento ormai da diversi anni anche in Italia. Le ultime statistiche ufficiali del settore, diffuse da CPE e dal Sole 24 Ore, risalgono al lontano 2019 e mostravano come già allora gli italiani attivi negli investimenti digitali fossero cresciuti fino ad essere almeno il 5% della popolazione. Oggi però questo dato si è sicuramente ulteriormente incrementato, dal momento che i broker attivi nel trading online hanno beneficiato di una fortissima crescita nel triennio 2020-2022.

Il boom del trading online, verificabile attraverso la crescita relativa al numero di iscritti alle migliori piattaforme e attraverso le tantissime ricerche online, ha portato al centro della scena finanziaria gli investimenti digitali che danno accesso alla cosiddetta finanza personale. Questo significa che ci sono sempre più persone che desiderano investire autonomamente, ovvero senza avvalersi dell’ausilio di un intermediario postale o bancario. Una scelta di questo tipo permette di contenere i costi di gestione di un pacchetto di investimento e di usufruire anche di funzionalità molto avanzate.

Il percorso per diventare trader

Chi è interessato a capire come fare trading online può consultare la guida che spiega come diventare un trader realizzata dagli esperti di Tradingonline.blog, sito specializzati negli investimenti digitali dove trovare tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento dei mercati finanziari. Per prima cosa è utile sottolineare che occorre scegliere una piattaforma certificata, e cioè in possesso delle necessarie licenze di sicurezza. L’elenco dei migliori broker che soddisfano questi alti standard di affidabilità è presente su tutte le migliori guide del settore e consente di investire con la massima serenità.

Per iniziare ad operare con il trading online non servono strumenti particolari, è sufficiente avere un pc, o uno smartphone in grado di scaricare delle normalissime app o un tablet con funzionalità analoghe. Per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo settore è però utile imparare alcune nozioni fondamentali che consentono di maturare il giusto grado di consapevolezza, per quanto riguarda sia i rischi che le potenzialità del settore. Alcuni dei migliori broker mettono a disposizione dei propri iscritti dei corsi gratuiti, proprio per soddisfare questa esigenzespecifica.

Attraverso un corso per il trading online è possibile imparare a gestire diverse funzionalità di grande importanza, come ad esempio:

• A nalisi tecnica .

• M odalità demo .

• S top loss .

• T ake profit .

• C opy trading .

• S ocial trading .

• A nalisi fondamentale.

Inoltre un buon corso consente anche di imparare ad impostare una valida strategia di investimento e a scegliere di conseguenza gli asset da inserire nel proprio portafoglio. In questo modo sarà realmente possibile condurre un portafoglio azionario, o altri investimenti finanziari in maniera consapevole ed evitare dei rischi inutili o delle mosse avventate. Ovviamente la strategia scelta dovrà essere sempre tarata in modo specifico sul budget a disposizione di un investitore, sull’orizzonte temporale da lui scelto e sulla sua propensione al rischio.

L’importanza dell’informazione

Dopo aver seguito un corso che permetta di ottenere una necessaria formazione in materia di trading online è necessario prendersi cura dell’informazione. Questo significa mantenersi il più possibile aggiornati per quanto riguarda le notizie principali di macroeconomia, ovvero quelle che possono avere una maggiore influenza sull’andamento dei mercati finanziari, e sulle dinamiche che influenzano gli asset di investimento di proprio interesse. Mantenere sempre un buon grado di aggiornamento su queste tematiche è molto importante.

I mercati dovrebbero poi essere analizzati anche con degli strumenti di analisi tecnica, che possono variare in base alla strategia scelta. Inoltre è consigliabile iniziare ad operare degli investimenti con denaro reale soltanto dopo aver compreso bene le logiche che orientano il trading online. Per chi desidera iniziare ad investire da subito, senza attendere di completare un corso di formazione, può essere utile optare per il copy trading. Nello specifico questa è una funzionalità offerta da alcune piattaforme e ideata da eToro (leader del settore).

Il copy trading permette di replicare gli investimenti fatti da altri trader, che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti, con importi differenti e conoscendone in anticipo il grado di rischio. In generale però, anche se questa è una modalità molto interessante, è molto importante cercare di sviluppare sempre delle competenze del settore e imparare ad utilizzare bene una piattaforma. Questa scelta permette di operare degli investimenti maggiormente oculati e consapevoli, oltre che di ottenere un più elevato e appassionante grado di coinvolgimento di ogni trader.