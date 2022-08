Le tensioni nello Stretto di Taiwan hanno raggiunto un livello che non si vedeva dai primi anni della Guerra Fredda sulla scia della visita di stato di Nancy Pelosi a Taipei. Il Partito Comunista Cinese ha intensificato la retorica militaristica nei confronti degli Stati Uniti e di Taiwan, che considera una ‘provincia ribelle’. Eppure, nonostante le tensioni diplomatiche e la breve distanza attraverso lo Stretto di Taiwan, sarebbe comunque un compito estremamente arduo per la Cina incorporare l’isola con la forza. Qualsiasi errore di calcolo potrebbe portare alla potenziale caduta del PCC e, a causa di ciò, l’Esercito popolare di liberazione è ancora molto lontano dal tentare un’annessione.

La politica ufficiale della Repubblica popolare cinese afferma che Taiwan è legalmente parte del loro Paese. Taiwan si considera una nazione sovrana, mentre gli Stati Uniti, che originariamente riconoscevano entrambi, sono passati a una politica ‘Una Cina’ dopo la storica visita di stato dell’amministrazione Nixon a Pechino. Tuttavia, gli Stati Uniti non supportano un’acquisizione militare formale dell’isola e il presidente Biden ha recentemente dichiarato che avrebbe fornito supporto militare a Taiwan in caso di invasione. Sebbene l’EPL invii frequentemente aerei da combattimento attraverso lo spazio aereo di Taiwan, fino ad oggi la Cina non ha deciso di fare una mossa su Taiwan. Taipei si è costruita per essere una fortezza militare e Pechino deve rafforzare ulteriormente le proprie capacità militari e catene logistiche prima ancora di poter pensare di fare la sua mossa.

Anche se lo Stretto di Taiwan si trova a soli 130 km dalla costa cinese, il coordinamento necessario per pianificare un’invasione rappresenta una sfida scoraggiante per il PCC. Poiché la Russia ha dovuto affrontare una lunga guerra in Ucraina nonostante una forza di invasione di 200.000 uomini, la Cina dovrebbe impegnare ancora più truppe sull’isola e sui suoi 23 milioni di abitanti. Mentre il potenziamento militare della Russia era costoso ed è stato un incubo in termini di coordinamento nonostante avesse una grande massa continentale condivisa con l’Ucraina, Pechino si dovrebbe impegnare la più grande forza d’assalto anfibia della storia, più grande persino degli sbarchi del D-Day durante la seconda guerra mondiale.

Con la visita di successo della presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan, che ha effettivamente definito il bluff dell’esercito cinese, è quasi certo che gli Stati Uniti interverrebbero militarmente se l’EPL si fosse trasferito sull’isola. La stessa Taiwan è considerata un alleato de facto, se non de jure, non NATO nel Pacifico asiatico, insieme a Giappone e Corea del Sud. Tutte e tre le nazioni sono diventate sempre più preoccupate per l’espansione della Cina e hanno prodotto isole nel Mar Cinese Meridionale, che a volte ha invaso i loro confini marittimi. La Marina degli Stati Uniti pattuglia regolarmente lo Stretto di Taiwan e il mondo intero ha un enorme interesse nella stabilità dell’isola, dato il sofisticato settore di produzione di chip di Taiwan.

Taiwan è anche economicamente importante sulla scena globale, poiché i suoi chip avanzati sono un’importante esportazione per smartphone, computer e tecnologia della rete di difesa, gran parte della quale viene acquistata dagli Stati Uniti. Questi chip possono comprendere miliardi di componenti elettronici, utilizzati nella difesa missilistica e sistemi di sorveglianza. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) è diventata una delle prime dieci aziende di maggior valore al mondo e indiscutibilmente una delle più strategiche. Se Pechino prendesse l’isola e prendesse il controllo di TSMC, supererebbe gli Stati Uniti e i loro alleati in questo campo strategico chiave.

Taiwan rimane il fulcro dell’egemonia geopolitica tra Stati Uniti e Cina. La Marina degli Stati Uniti ha attualmente una vasta gamma di spazi marittimi per controllare il traffico nel Pacifico, poiché è alleata con nazioni come Filippine, Giappone, Borneo, Taiwan, Corea del Sud e persino Vietnam, che nutrono tutti rancore per l’espansione dell’influenza della Cina. Se la Cina dovesse prendere Taiwan, la Marina dell’EPL avrebbe libero accesso al più ampio Oceano Pacifico, che l’EPL potrebbe usarlo per intimidire i vicini e lanciare sottomarini nucleari in mare aperto in caso di una guerra più ampia con gli Stati Uniti. Così, come la logica prevalente è che la prima catena di isole è la prima e più importante linea di difesa dell’America in Asia.

Nell’eventualità di un potenziamento militare prima di un’invasione, le agenzie di intelligence statunitensi sarebbero facilmente in grado di cogliere i segnali. L’intelligence statunitense ha accuratamente previsto che il potenziamento militare della Russia da novembre 2021 a febbraio 2022 fosse un piano di invasione completo, nonostante molti media e analisti abbiano liquidato la minaccia come “allarmante”. La Cina, che dovrebbe rafforzare le sue forze navali insieme ad accumulare centinaia di miliardi in catene logistiche e una potenziale forza di sbarco di 400.000-600.000, impiegherebbe diversi mesi se non un anno intero per prepararsi a sufficienza a un’invasione. Questo preallarme metterebbe in allerta gli attori regionali e permetterebbe loro di prepararsi a qualsiasi scenario. Inoltre, in caso di invasione, la Cina si lascerebbe vulnerabile nel suo punto di controllo strategicamente più importante ma critico – lo Stretto di Malacca – il cui controllo potrebbe facilmente paralizzare l’economia cinese.

Lo Stretto di Malacca è un importante stretto economico nell’economia globale, considerato un importante punto di strozzatura del commercio simile al Canale di Suez. Lo stretto è un’ancora di salvezza economica per Pechino, con almeno tre quarti delle importazioni di energia della Cina che passano attraverso le sue acque. In caso di guerra, la strategia navale statunitense cercherebbe di tagliare fuori Malacca, assistita forse dalla marina indiana, che sarebbe pesantemente investita vedendo il PCC lottare e forse crollare a causa delle persistenti tensioni tra le potenze asiatiche. Se lo Stretto fosse chiuso, la Cina dovrebbe navigare intorno all’Australia per le importazioni di petrolio, che attualmente ha un’alleanza sottomarina con Regno Unito e Stati Uniti per combattere l’espansione navale cinese. Probabilmente ci vorrebbe un blocco navale da due a tre mesi dello Stretto durante la guerra per paralizzare seriamente l’ipotetica invasione di Taiwan da parte di Pechino. Tagliare le importazioni di energia dalla Cina sarebbe come se la Russia tagliasse il gas alla Germania, ma cento volte peggio.

È difficile prevedere come sarebbe una guerra a Taiwan o se la Cina alla fine farà una mossa sull’isola; tuttavia, quello che è certo è che sarà un’impresa estremamente costosa in cui i rischi superano i benefici. Di conseguenza, molto probabilmente la Cina continuerà a esercitare pressioni diplomatiche su Taipei sperando nel soft power statunitense nella regione.