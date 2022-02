Un’invasione non è l’unico modo in cui la crisi in Ucraina può svolgersi.

Una soluzione diplomatica potrebbe ancora fornire una via di uscita per il Presidente russo Vladimir Putin, il cui posizionamento di decine di migliaia di truppe lungo il confine russo con il suo vicino più piccolo ha dato il via alla crisi attuale.

In effetti, i leader di Russia e Ucraina hanno accusato durante la crisi ormai durata 20 settimane gli Stati Uniti e il Regno Unito di fomentare il panico parlando di un’imminente invasione.

L’invasione potrebbe non essere mai stata il punto. Un’interpretazione è che il presidente Putin abbia mobilitato i suoi soldati e marinai principalmente per forzare un dialogo con l’Occidente su quali dovrebbero essere le sfere di influenza e di interesse nell’Europa orientale.

Come studioso che ha trascorso tutta la sua carriera a studiare la storia russa, vedo l’attuale crisi in un contesto più ampio. Se rimpicciolisci gli eventi delle ultime settimane, è possibile vedere questo pericoloso stallo come parte delle continue ricadute della disintegrazione dell’Unione Sovietica nei primi anni ’90. Circa 30 anni dopo, l’architettura di quello che dovrebbe essere il “nuovo ordine mondiale” è ancora in costruzione.

La Russia è una potenza regionale in declino e si sente insicura. Se i Paesi fossero in grado di provare emozioni, il sentimento dominante della Russia sarebbe, credo, l’umiliazione. Si sente vittima dell’espansione occidentale e vuole ripristinare la sua influenza perduta.

Questa potenza regionale indebolita ma ancora ambiziosa deve affrontare una potenza globale, gli Stati Uniti, che teme allo stesso modo di perdere la sua influenza nel mondo di fronte a una recente ritirata militare dall’Afghanistan e alla minaccia economica della Cina. Quella situazione di stallo – tra due egemoni, uno regionale, l’altro globale – lascia l’Ucraina come pedina nel mezzo.

Preservare la ‘profondità strategica’

Quello che sta succedendo in Ucraina si adatta a un concetto militare chiamato ‘profondità strategica’. Questo si riferisce al territorio tra un paese e ciò che percepisce come nemici ostili.

Durante la Guerra Fredda, l’Unione Sovietica aveva un’ampia profondità strategica. Il Patto di Varsavia prevedeva un’alleanza di stati filo-sovietici nell’Europa orientale che costituiva una barriera tra i sovietici e l’Occidente.

Ma dal 1991, la NATO si è espansa verso est fino ad abbracciare la maggior parte di quei paesi ex Patto di Varsavia. Polonia, Romania e Bulgaria divennero tutte membri della NATO, così come le tre ex repubbliche baltiche sovietiche di Lettonia, Lituania ed Estonia.

E poi è arrivata la conferenza di Bucarest nell’aprile 2008. I capi di stato della NATO in quell’incontro “hanno accolto favorevolmente” le aspirazioni mostrate da Ucraina e Georgia e hanno affermato che avrebbe aperto la porta alla futura adesione di entrambi i paesi, sebbene espressamente non avesse invitato l’Ucraina e la Georgia per unirsi all’alleanza.

Quando, pochi mesi dopo quella conferenza, il leader georgiano Mikheil Saakashvili ha tentato di riprendersi la regione ribelle filo-russa dell’Ossezia meridionale, la Russia ha inviato le sue truppe – un chiaro segnale che non sarebbe stata tollerata un’ulteriore espansione della NATO nell’ex Unione Sovietica. La discussione si placò per i prossimi 13 anni.

La profondità strategica della Russia a quel tempo si era già notevolmente ridotta dall’inizio degli anni ’90. Putin ora sembra temere che venga ulteriormente eroso.

In effetti, i razzi statunitensi sono stati piazzati in Polonia e Romania. La Turchia, membro della NATO, ha venduto i suoi potenti droni Bayraktar – che hanno sconfitto l’Armenia durante una breve guerra nell’irrequieto Nagorno-Karabakh nel 2020 – all’Ucraina. Nel frattempo, gli Stati Uniti svolgono giochi di guerra negli Stati baltici e le loro truppe si stanno ora dirigendo verso l’Europa orientale.

Allo stesso modo in cui gli Stati Uniti reagiscono a qualsiasi segnale di presenza militare russa o cinese in America Latina, così anche Mosca desidera mantenere la sua profondità strategica. Putin non vuole che uno stato vicino cada sotto l’influenza militare di quelle che vede come nazioni ostili. Vuole un tampone.

Evitare mosse avventate

Putin tende ad essere cauto e realistico in politica estera. Non è così irregolare come a volte viene ritratto in Occidente. Sa che non sta giocando una mano forte.

Il budget per la difesa della Russia, come ben sa, è circa l’8% di quello dei soli Stati Uniti, non importa la NATO nel suo insieme, che spende quasi 20 volte quello che la Russia spende per la difesa.

Economicamente, la Russia è una potenza in declino. Il suo PIL è circa la metà di quello dello stato della California. Un petrostato dipendente dalle esportazioni di gas e petrolio, la Russia soffre delle sanzioni imposte dall’Occidente dopo il precipitoso sequestro russo della Crimea dall’Ucraina nel 2014.

I russi sanno anche cosa significa impantanarsi in una guerra di terra come sono stati in Afghanistan per 10 anni e come sono attualmente nel Donbass, nell’Ucraina orientale. Un’invasione completa sarebbe una catastrofe per la Russia.

L’opinione di alcuni in Occidente che Putin voglia ricostruire l’Unione Sovietica è, credo, una fantasia che uno stesso realista come Putin ha rifiutato. Sì, nel 2005 Putin ha commentato che il crollo dell’Unione Sovietica è stata “la più grande catastrofe politica del [20°] secolo” e “una vera tragedia” – un sentimento che condivide con la maggioranza dei russi. Ma gli esperti in Occidente sono meno desiderosi di fare riferimento all’altra dichiarazione di Putin secondo cui “Chi non si rammarica della disgregazione dell’Unione Sovietica non ha cuore; chi vuole farla rivivere nella sua forma precedente non ha testa».

I governi sono stati recentemente smentiti quando si tratta del desiderio di Putin di stazionare truppe nei paesi vicini. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avvertito il Kazakistan che invitare le truppe russe a sedare i disordini porterebbe a una presenza duratura solo per vedere quelle truppe tornare in Russia pochi giorni dopo.

D’altra parte, per quanto riguarda l’Ucraina, il presidente russo in passato ha fatto mosse avventate. Se aveva sperato in un’Ucraina filo-russa o neutrale, la sua precipitosa presa della Crimea e il sostegno ai separatisti nel Donbass dopo la rivoluzione di Maidan del 2014 hanno prodotto un’Ucraina più anti-russa e nazionalista e gli ucraini inclini a impegnarsi con la NATO e l’ovest.

Una road map fuori dalla crisi?

Russia e Ucraina, in collaborazione con partner europei, hanno cercato di definire una nuova struttura per le relazioni russo-ucraine durante le discussioni del 2015 sui protocolli di Minsk II, concordati da Russia, Ucraina, Francia e Germania ma mai completamente attuati. Le regioni separatiste ucraine al confine con la Russia dovevano essere autonome nell’ambito di una relazione federale con Kiev. Almeno a Mosca, Minsk II avrebbe anche assicurato che l’Ucraina rimane fuori dalla NATO. Nel giugno 2021 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Putin “hanno deciso di perseguire la diplomazia relativa all’accordo di Minsk”.

Ma il protocollo non è mai entrato in vigore: Ucraina e Russia non hanno mai concordato ciò che era stato concordato.

L’attuale minaccia di invasione potrebbe essere il tentativo di Putin di riorientare le menti attorno a un tale accordo e costringere le parti a tornare al dialogo. In effetti, il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente descritto Minsk II come “l’unico percorso su cui si può costruire la pace”.

Ma se forzare un ritorno a Minsk II, o qualcosa di simile, era l’intenzione di Putin, farlo minacciando un’invasione è un gioco rischioso. Con i sentimenti nazionalisti che crescono in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe non essere in grado di accettare Minsk II e rimanere al potere. Allo stesso modo, negli Stati Uniti qualsiasi concessione alla Russia da parte di Biden viene già caratterizzata come pacificazione. In entrambi gli Stati la politica estera è ostaggio della politica interna.

Lo stesso Putin sta affrontando gli intransigenti a casa. Il parlamento russo ha già dato il permesso di riconoscere l’indipendenza delle regioni separatiste dell’Ucraina. E rispetto ad alcuni dei politici ed esperti più rabbiosi che cercano spazio sui media russi, Putin si presenta serio, sobrio e competente.

Mescolata a queste dinamiche politiche interne c’è la lotta sempre presente di due egemoni – uno regionale, uno globale – che cercano di riaffermare l’influenza in un momento di declino percepito. Così facendo, sembrano, almeno per me, parlare tra loro.