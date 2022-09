Con l’intensificazione dell’asse Russia-Cina nel 2022 più significativamente evidente dopo l’Ucraina, Mosca e Pechino si sono schierate in modo provocatorio contro praticamente il mondo intero che ricorda i modelli della Guerra Fredda 1.0 Di conseguenza, gravi implicazioni per la sicurezza ne derivano per l’India oltre a imporre a New Delhi gli imperativi di ricalibrazione della sua bussola di politica estera.

L’India guarda alle sfide geopolitiche in cui la Cina, l’implacabile nemico dell’India nel 2022, è strategicamente unita alla Russia, a lungo considerata l’opzione di compensazione dell’India contro la sfrenata belligeranza della Cina contro l’India. La Russia oggi si è anche unita al carrozzone cinese in termini di atteggiamenti contraddittori contro l’India.

La Russia non avrebbe avuto l’audacia strategica di intraprendere l’ingiustificata invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022 senza essere sicura nella convinzione che la Cina non solo avrebbe protetto il fianco orientale russo sul Pacifico, ma anche che la Cina avrebbe compensato le devastanti sanzioni economiche che sarebbero imposte sulla Russia post-Ucraina.

L’Asse Russia-Cina nel 2022 è a tutti gli effetti una “Alleanza militare” di nome. Le consultazioni sulla sicurezza di Russia e Cina e la sincronizzazione delle mosse strategiche e militari sono diventate una caratteristica regolare derivante dalle profonde convergenze geopolitiche e geostrategiche che si sono evolute tra di loro.

Ultimamente, quando i punti si uniscono alle mosse russe e cinesi in Europa, Medio Oriente e Indo-Pacifico, i progetti dell’Asse Russia-Cina risaltano più chiaramente.

A questo bisogna aggiungere che Russia e Cina sono regimi autoritari dominati da dittatori comunisti megalomani che non rispondono né rispondono all’opinione pubblica interna. Entrambi sfidano allegramente le leggi e le convenzioni internazionali mentre si dedicano all’avventurismo militare.

Gli enormi arsenali nucleari e missilistici di Russia e Cina e le forze armate navali e aeree potrebbero consentire loro di indulgere in un’aggressione spudorata, sicuri nella convinzione che gli Stati Uniti, la NATO e altre democrazie impiegano molto tempo per contrastare i regimi hitleriani.

Le implicazioni più gravi della concretizzazione dell’Asse Russia-Cina emergono per la sicurezza indiana. Queste gravi implicazioni sulla sicurezza per l’India non riguardano solo le scorte militari dell’India dipendenti dall’equipaggiamento militare russo, ma più significativamente che l’India ora non solo deve affrontare la Cina e il Pakistan come nemici implacabili, ma anche che l’asse Russia-Cina irrigidisce la potenza militare di entrambe, Cina e Pakistan.

Per quanto riguarda la sicurezza, i miei scritti per un paio d’anni si sono soffermati sull’emergere della Trilaterale Cina-Pakistan-Russia che non solo ha aperto la strada all’aumento dei legami tra Russia e Pakistan, militari e di sicurezza, ma anche gli sforzi concertati della Trilaterale per emarginare l’India da Mosca ha sponsorizzato i processi di pace in Afghanistan. Sarebbe corretto affermare che la Russia non solo ha agito sotto la pressione cinese ma anche di sua volontà.

Sia il ministro degli Esteri russo che il consigliere presidenziale Kabulov hanno guidato questa inclinazione russa. Sicuramente, non esistono ragioni convincenti per l’India per la continuazione della “Fiducia strategica” in Russia.

Gravi implicazioni per le operazioni militari dell’India si verificherebbero nel caso in cui la Russia imponesse embarghi sulle armi in caso di conflitti armati dell’India con il Pakistan o la Cina o l’asse Cina-Pakistan presi insieme. Sarebbe un’ingenuità militare per l’establishment della sicurezza indiano presumere che questa eventualità non si sarebbe verificata.

Se la Cina ha irrimediabilmente espresso il suo peso strategico con la Russia, spostato le sue preferenze dell’Asia meridionale lontano dalle sensibilità strategiche indiane e si è ritirato da un peso esistenziale di compensazione contro l’aggressione cinese contro l’India, se la politica estera e l’establishment della sicurezza dell’India non riconoscessero gli imperativi di un ‘ RESET DELLA BUSSOLA DELLA POLITICA ESTERA DELL’INDIA’

L’India non può continuare a fingere che la Russia a tempo debito cambierà rotta per tornare ai vecchi tempi. Il continuo cambiamento geopolitico in tutto il mondo e la polarizzazione in corso indotta dall’invasione russa dell’Ucraina e dall’aggressione cinese nel Mar Cinese Meridionale e a Taiwan segnalano un “punto di non ritorno” di Russia e Cina per assumere ruoli di parti interessate responsabili nella sicurezza e nella pace globali .

Alla luce della discussione precedente, la questione controversa è che un “punto di svolta” ha raggiunto per le istituzioni della sicurezza e della politica estera indiana un “ripristino della politica estera indiana”.

Russia e Cina non possono più essere i vettori della politica estera indiana. L’India non può essere dalla parte sbagliata della geopolitica globale e della polarizzazione globale. Durante la Guerra Fredda 2.0 l’India non avrà larghezza di banda per godersi i tradizionali shibboleth della politica estera indiana: non allineamento, non allineamento 2.0 o autonomia strategica?

Concludendo, ciò che va sottolineato è che, poiché l’India è già andata molto avanti in termini di istituzionalizzazione degli obiettivi di sicurezza indiani e con crescenti convergenze strategiche con Stati Uniti, Occidente e QUAD, l’India non dovrebbe inviare segnali confusi alle democrazie globali che ha ancora affetti persistenti per l’asse Russia-Cina. Il primo passo necessario è uscire dalla Shanghai Cooperation Organization e dall’AIDB.