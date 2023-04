Intelligenza Artificiale: siamo oltre il baratro?

Elon Musk ha chiesto di fermare la ricerca sull’Intelligenza Artificiale. La notizia sta rimbalzando un po’ dappertutto come una biglia d’avorio su un panno di biliardo; dai salotti di riguardo ai circoli degli intellettuali. E dai giornali che vantano milioni di lettori ai social, che invece sono realmente frequentati da tutto il mondo.

Con Musk ha mostrato stessa intenzione anche Steve Wozniak, il co-fondatore di Apple, lo scienziato di reti neurali Yoshua Bengio, lo storico Yuval Noah Harari e un altro migliaio di personalità di spicco. Così, in una lettera aperta pubblicata dalla newsletter di Future of Life Institute, l‘associazione di Boston con propositi a favore della salvezza dell’umanità, fondata tra gli altri da Stephen Hawking, Max Tegmark con la moglie Jaan Tallinn, Max Tegmark e dallo stesso imprenditore sudafricano.

Cosa sta agitando questo gruppo di ricconi, limitato e senza una base universalmente scientifica? E come reagiscono le istituzioni dell’intero pianeta? Quali siano gli ardori che hanno mosso un’iniziativa piuttosto insolita è complesso da comprendere ma sicuramente da queste azioni iniziano a trapelare le incertezze di un uso incontrollato della tecnocrazia illuminata, effimera espressione del dogmatismo del terzo millennio manifestato da modelli indefinibili, non ultima la stessa Neuralink, sempre di Elon Musk, un’azienda di neurotecnologie che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili.

Per prima cosa abbiamo la consapevolezza che l’argomento è tuttora senza regole certe e ovviamente lontano da pene sicure per chi trasgredisce i sia pur basilari elementi di etica e correttezza sociale.

Siamo certi di vivere una nuova pagina di storia della ricerca, in un mondo che sta cambiando vorticosamente il corso della sua storia. Troppo in fretta anche per chi aveva assicurato di popolare il pianeta Marte in pochi anni e promesso alle automobili di muoversi liberamente senza nessuno alla guida.

Ma c’è un rischio reale per l’umanità?Proviamo a riportare alcuni temi trattati, lasciando poi le conclusioni a chi ci accompagnerà nelle nostre considerazioni.

«L’Intelligenza Artificiale avanzata potrebbe rappresentare un cambiamento profondo nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere pianificata e gestita con cura e risorse adeguate. Sfortunatamente, questo livello di pianificazione e gestione non sta avvenendo, anche se negli ultimi mesi i laboratori di IA si sono impegnati in una corsa fuori controllo per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno -nemmeno i loro creatori- è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile».

Così un pezzo del testo del messaggio che mostra tutto il peso di una riflessione, ma poi l’appello, per essere credibile, si è rifatto nientemeno ai Principi di Asilomar, un insieme di 23 punti sviluppati da ricercatori, professionisti e rappresentanti dell’industria nel tentativo di garantire sviluppo e diffusione responsabili delle tecnologie di Intelligenza Artificiale. Per passare alla supplica: «Chiediamo a tutti i laboratori di IA di sospendere immediatamente per almeno sei mesi l’addestramento di sistemi più potenti del GPT-4 (il modello linguistico multimodale di grandi dimensioni in grado di scrivere testi complessi e risolvere problemi matematici). Questa pausa dovrebbe essere pubblica e verificabile. Se tale pausa non può essere attuata rapidamente, i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria».

Ora, da solo questi due passaggi ci domandiamo, non senza inquietudine, cosa stia bollendo nelle intelligenze naturali di chi in questi giorni ha voluto compiere un gesto così universale, escludendo tuttavia i ricercatori cinesi, con cui, come ha detto il Presidente americano Joe Biden in altre discussioni: «Noi cerchiamo la competizione strategica, non il conflitto». La Cina, val la pena ricordarlo, è una delle frontiere avanzate dello sviluppo e dell’applicazione dell’IA, dalla facial recognition e delle cryptomonete: tutte entità finemente connesse tra loro in modo sottile e molto potente. Escluderla a prescindere ci è sembrato a dir poco puerile! O irresponsabile. Usiamo questi termini ritenendo con gran franchezza che non basta che un gruppo di affaristi -alcuni dei quali molto indipendenti- chiedano uno stop così impegnativo perché poi venga accettato da tutti.

E poi, quale coesione cerca lo stesso Musk, se tra i firmatari del suo appello non ha incluso Bill Gates, il fondatore di Microsoft e nemmeno Sam Altman, ideatore di OpenAI e di Chat GPT? Men che meno Jeff Bezos, padre di Amazon!

Da questi scritti pubblicati su un organo scientifico altamente prestigioso trapela qualcosa di realmente allarmante. Forse agli americani angosciati per quanto ha affermato ultimamente il senatore repubblicano Mike Gallagher intimidito che alcune tecnologie possano finire in mani sbagliate e avere ricadute devastanti si vuol dare un pannicello caldo? O veramente l’élite californiana si sta rendendo conto che dai suoi laboratori il fiume di scienza che sfocia quotidianamente è meno impetuoso di quelli orientali?

Se è così, facendo nostre le parole di Leonardo Sciascia scritte in un saggio sulla scomparsa di Ettore Majorana, ci chiediamo: quali sono le “mani giuste”? Un’argomentazione analoga -ci avvilisce ricordarlo- si faceva nelle fasi conclusive della Seconda Guerra Mondiale quando l’umanità tutta temeva che gli scienziati nazisti stavano per mettere a punto un’arma terribile in grado di uccidere migliaia di persone. Qualla tecnologia finì poi in “mani giuste”. E fu usata lo stesso! Con le conseguenze che sappiamo.

Siamo di nuovo a quel punto?

Tornando alla valutazione della lettera scritta da chi ormai è diventato tra i principali padroni del mondo, abbiamo fatto anche noi un po’ di voli in rete e dal laboratorio Clarendon dell’Università di Oxford il fisico nucleare David Deutsch leggiamo: «Noi possiamo attenderci problemidallo sviluppo dell’IA. Ma non si capisce perché sarebbero meno rilevanti tra sei mesi rispetto ad oggi. Nel frattempo avremmo rinunciato a tutti benefici connessi». E lo scienziato aggiunge: «Significherebbe rinunciare agli strumenti democratici che abbiamo disposizione, invece di migliorarli. Sarebbe come dire che noi non faremo nulla di cui non possiamo prevedere gli effetti ultimi, ma così diamo la chance ai regimi totalitari di recuperare il terreno perso e di sorpassarci».

Al termine del nostro articolo ci soffermiamo ancora su qualche riflessione fatta. Elon Musk torna con i suoi amici a invocare un ordine mondiale. Ma pilotato da chi? Henry Kissinger, in uno dei suoi saggi più magistrali, rivisitando la storia -da protagonista ormai centenario- ha concretamente escluso ogni possibilità di realizzazione di assetto che unisca tutte le nazioni sotto un’unica guida, in un mondo troppo diviso da potenze egemoni e ideologicamente limitate. Una tesi ripresa sia pur con un altro taglio anche da Ray Dalio, miliardario della finanza che sparge consigli ad affamati cercatori d’oro del XXI secolo. Le stesse Nazioni Unite sono state un’illusione palese, che prima di tutti Washington boicottano per non perdere mordente unilateralmente sulle sorti del mondo.

Noi riteniamo che il compito di ogni singolo Stato, di ogni aggregazione, di ogni contesto dove si legifera sia quello di far precedere ricerca e sviluppo di ogni azione da realizzare con le norme e le regole da rispettare. Non di inseguire goffamente la tecnologia con il diktat scaturito solo da chi muove le leve della produzione. E onestamente questo è un impegno a cui gli Stati Uniti, Paese che si definisce leader della democrazia rappresentativa prima di tutti sta mancando.

Ma è veramente possibile che nella Silicon Valley, definita da Fabio Chiusi patria del ‘soluzionismo tecnologico’ non si sia valutata questa banale possibilità? Insomma, se è vero che «I sistemi di IA possono comportare gravi rischi per la società e l’umanità», così come continua l’appello, il patron di SpaceX è convinto che le sue Tesla non produrranno un gran casino al momento di dover smaltire le batterie tanto ecologiche che le alimentano? Siamo molto perplessi e ci aspetteremmo una maggiore responsabilità dalla comunità scientifica, piuttosto che dall’avidità di un gruppo di imprenditori voraci che continuano a giocare sull’ingenuità popolare pronta -per ricordare il nostro Ennio Flaiano– a correre sempre in soccorso del vincitore. Ovvero di se stessi.