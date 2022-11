Infrastrutture e trasporti: parlando di sicurezza

L’Istituto Affari Internazionali, il più prestigioso think tank nazionale di geopolitica, ha dedicato spazio a un seminario sull’impegno nei progetti internazionali di ricerca e sviluppo del cluster CBRN-P3, che è il network costituito nel 2017 con attori del mondo scientifico, industriale e istituzionale attivi nel campo della preparazione, prevenzione e protezione dai rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici.

Rivedere la sicurezza di chi sale su un aereo, su un treno o su qualsiasi mezzo pubblico oggi rappresenta per un Paese civile un obiettivo necessario a garantire non solo l’incolumità dei cittadini, ma anche proteggere le infrastrutture e tranquillizzare i visitatori; un dovere sociale e sicuramente anche economico. E se resta vivo il momento satanico -e tragicamente fin troppo mediatico- in cui un Boeing 767 di American Airlines andò a schiantarsi sulla Torre Nord del World Trade Center, la necessità di una maggiore cautela nell’affrontare la quotidianità con priorità allarmate deve coinvolgere sempre più il mondo scientifico, tecnologico e prima ancora degli intellettuali che ne favoriscono la conoscenza. Infatti, la protezione, la prevenzione e la gestione delle emergenze è uno dei punti più critici del Terzo Millennio. Una tigre che insegue la gazzella per mangiare e una gazzella che deve aumentare il passo per non essere oggetto del suo pranzo. Ma anche, una composizione di enti molto qualificati le cui difficoltà, come ha affermato Michele Nones, vice presidente dell’istitutofondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli, sono principalmente nella comunicazione tra loro.

Nel seminario è stato presentato DEXTER, (Detection of EXplosives and firearms to counter TERrorism), un programma di indagine con il finanziamento della Nato e la partecipazione diFraunhofer, Tno e Onera. I partecipanti sono stati Luigi De Dominicis di ENEA, project director del Nato SPS, che ne è il capo programma e coordinatore,Francesca Tortorella della Divisione Innovation Emerging Security Challenger della Nato echi scrive, moderati da Federica Di Camillo, deputy director dei programmi “Sicurezza”.

«È un progetto fortemente innovativo», ha detto nell’introduzione De Dominicis. L’opportunità di individuazione di armi e materiale esplosivo, attraverso un sistema di microonde, simili a quelle dei radar montati sui satelliti di osservazione della terra, ma ovviamente con capacità di penetrazione molto più leggere, non sono nocive nemmeno a mamme in dolce attesa. Nasce quindi un’offerta dall’alta tecnologia impiegabile per proteggere le popolazioni e le opere pubbliche ed è indubbiamente un’idea molto valida, che gli scienziati dell’ENEA hanno saputo valorizzare con esperienza e competenza, destinata a modificare sostanzialmente il concetto di sicurezza e di tranquillità per gli inermi utenti dei mezzi pubblici principalmente ma anche di qualsiasi locazione considerata a rischio di attentati. Perché attraverso sistemi di intelligenza artificiale si riescono ad acquisire e generare in tempo reale immagini di armi da fuoco occultate, utilizzando algoritmi di apprendimento automatico o con la spettroscopia per gli esplosivi.

Francesca Tortorella, per parte dell’Alleanza Atlantica ha mostrato ampia soddisfazione dei risultati e della possibilita di valersi dei risultati di DEXTER per il programma DIANA, che riunirà il personale della difesa con le migliori e più brillanti start-up, ricercatori scientifici e aziende tecnologiche per risolvere le sfide critiche della difesa e della sicurezza attraverso una rete di acceleratori e centri di test.

E tuttavia, per combattere questaguerra asimmetrica che è entrata nelle nostre case e in ogni momento che si vive all’esterno, diventano necessari, oltre che i mezzi di individuazione dei rischi, anche i sistemi di comunicazione, perché una volta localizzato il pericolo, ne siano informati in maniera rapida e soprattutto sicura tutti gli enti che possano intervenire per bloccare ogni azione delittuosa. Infatti, se l’obiettivo principale di un progetto di protezione è fornire un’architettura per un sistema centralizzato attraverso una pluralità di sensori necessari al rilevamento di un sospettato, il passo successivo dei primi osservatori sarà quello di comunicare rapidamente quanto visto al giusto ente ed in modo sicuro. Oggi lo spazio fornisce degli strumenti molto efficaci e può essere di estrema utilità nelle tematiche illustrate. Ma i satelliti in orbita lanciati negli anni passati non possiedono sistemi di sicurezza interna così validi da non poter essere aggirati con la tecnologia attuale e nella maggior parte dei casi si proteggono solamente dall’intrusione. È un approccio che non può sopravvivere alla rapida evoluzione delle tecniche di attacco, considerando che le tecnologie spaziali impiegano periodi molto lunghi –dalla progettazione alla realizzazione– per essere rese operative: le difese integrate oggi nei nuovi sistemi diventeranno operative dopo diversi anni e per molti a seguire dovranno essere capaci diadeguarsi alle minacce sempre nuove e con supplementi tecnologici che possano salvaguardare anche l’archiviazione di dati ed immagini. Inoltre, i progressi della tecnologia spaziale negli ultimi dieci anni hanno aperto l’accesso a più giocatori, sbloccato nuovi casi d’uso. Più attori, più rischi decentralizzati.

Ora però si apre una nuova frontiera, che si origina da una applicazione scientifica: una fotografia scattata al buco nero M87, attraverso un sistema di fotoni intrecciati, l’entanglement quantistico che è uno stato particolare della materia quantistica. Il processo, già intuito nel secolo scorso e passato sotto le severe osservazioni di Albert Einstein, oggi sta mostrando risultati molto interessanti nel trasferimento di informazioni a velocità vicine a quella della luce ma in modo assolutamente non decifrabile da altri che non siano i diretti ricevitori.

Non è un percorso semplice ma quello che interessa l’argomento è un protocollo di trasmissione dell’informazione che si basa sulla presenza di stati entangled e che è molto più efficiente e sicuro dei protocolli di sicurezza classici.

La sicurezza è un costo. Ma può rappresentare anche un prezioso investimento se si desidera garantire la serenità dei cittadini e rendere appetibili le zone in cui i rischi possono essere più alti. Un Paese che, come l’Italia, vanta di avere industrie di hi-tech dovrebbe avere come primo obiettivo spendere risorse in questo settore. Non solo nella sua definizione.