I timori di inflazione sono aumentati. Il tasso annuo del Regno Unito ha raggiunto il 4,2% in ottobre, il più alto in un decennio, ed è una storia simile in numerosi altri Paesi.

Ciò ha causato un ampio dibattito tra i banchieri centrali sulla migliore linea d’azione. Alcuni dicono che questa esplosione di inflazione è transitoria e passerà senza bisogno di alcun intervento. Altri temono che sia l’inizio di un periodo più lungo di prezzi fuori controllo e sostengono che dovremmo aumentare i tassi di interesse e ridurre la “stampa di denaro” – nota anche come allentamento quantitativo (QE), che la maggior parte delle principali economie, incluso il Regno Unito, hanno fatto negli ultimi anni.

Finora, la Federal Reserve americana ha iniziato a ridurre il suo QE mensile a un ritmo abbastanza lento e si è parlato di aumenti dei tassi su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma in generale le banche centrali si sono astenute dall’essere falco finora. Ma poiché i numeri dell’inflazione sono aumentati e la pressione è aumentata, ci sono buone ragioni per temere che metteranno la loro reputazione al primo posto e soccomberanno. Per quanto mi riguarda, sarebbe esattamente la mossa sbagliata.

Il caso delle colombe

L’inflazione è come la temperatura corporea: non è una causa ma un sintomo di potenziali problemi sottostanti. Quindi, prima di prescrivere qualsiasi rimedio politico, è necessario prima effettuare la corretta valutazione clinica di ciò che ha causato questa situazione. Il recente aumento dell’inflazione non è dovuto solo alle banche centrali che stimolano le economie con QE e tassi di interesse ultra bassi. Se così fosse, l’inflazione sarebbe salita alle stelle negli anni successivi alla crisi finanziaria globale del 2007-09, quando queste politiche sono state introdotte.

Non è stato fino alla riapertura delle economie dopo il blocco del COVID che l’inflazione ha iniziato a diventare un problema. Ci sono due cose da osservare qui. In primo luogo, la situazione non è così grave come hanno suggerito alcuni sostenitori dell’inflazione. Negli anni successivi alla crisi finanziaria globale, non è stata l’inflazione, ma i rischi di deflazione che hanno tenuto svegli la notte i banchieri centrali delle economie sviluppate, in particolare in Europa e Giappone.

Ci sono numerose spiegazioni per questo periodo deflazionistico, tra cui l’austerità, la mancanza di investimenti pubblici e privati, i bassi prezzi del petrolio e la globalizzazione, che aiuta a mantenere i salari e altri costi più bassi possibile. Il grafico seguente mostra che l’inflazione nelle principali economie dal 2015 è stata costantemente al di sotto del 2%, che è il tasso che le banche centrali vogliono raggiungere ogni anno per la stabilità.

Inflazione nel mondo dal 2015

Anche con la recente impennata dell’inflazione, i prezzi dell’eurozona e del Giappone sono rispettivamente del 3,7% e del 9,5% inferiori a quelli che sarebbero stati se avessero seguito costantemente un percorso di inflazione annuale del 2%. Il Regno Unito è ora appena al di sopra del percorso target (dello 0,7%), mentre gli Stati Uniti sono più alti del 3,6%: l’unica deviazione significativa nella direzione opposta, ma difficilmente catastrofica. Una (buona) causa dell’inflazione è la crescita economica e gli Stati Uniti hanno goduto di una ripresa particolarmente robusta dopo il COVID, con una crescita del PIL del 6% prevista per il 2021. Il fatto che l’inflazione stia aumentando a causa di questa crescita è un costo che vale ogni singolo cento.

In secondo luogo, la ragione della recente impennata dell’inflazione non è un eccessivo stimolo monetario, ma un rilancio della domanda globale che supera la capacità dei fornitori di farvi fronte (la cosiddetta “interruzione e collo di bottiglia” della catena di approvvigionamento), in combinazione con un forte aumento dei prezzi dell’energia.

Quando l’offerta e la domanda torneranno in sintonia, gli aumenti dei prezzi si stabilizzeranno di nuovo, poiché molti dei fattori deflazionistici degli ultimi anni potrebbero essere ancora veri in futuro. Questo è il motivo per cui attori del calibro della Banca d’Inghilterra e della Banca centrale europea prevedono che l’inflazione si allenterà il prossimo anno. Anche negli Stati Uniti, dove l’inflazione è apparentemente più alta, l’aspettativa è che il recente aumento svanisca e che i prezzi possano persino iniziare a scendere al di sotto della traiettoria del 2%.

Conseguenze

Non vi è quindi alcuna buona ragione per la reazione delle banche centrali. È anche probabile che una reazione istintiva all’inflazione soffochi la crescita, che è già destinata a rallentare nel 2022. Potrebbe causare una flessione dei mercati finanziari e accumulare più debito sui bilanci del settore pubblico, rendendo più costoso per i governi prestito.

Inoltre, le ripercussioni non sarebbero limitate ai confini nazionali, in particolare nel caso degli Stati Uniti. Inasprendo la politica monetaria, aumenta il valore della valuta di una nazione – e in effetti il ​​dollaro è già aumentato di recente contro un paniere di valute mondiali. Poiché il dollaro è la valuta di riserva dell’economia globale, viene utilizzato per valutare qualsiasi cosa, dal petrolio ai debiti della maggior parte dei paesi in via di sviluppo (e delle loro principali società).

Se il dollaro sale, il petrolio sale di prezzo, con enormi conseguenze per l’economia mondiale. Allo stesso modo, un dollaro più forte fa aumentare il valore dei debiti dei paesi in via di sviluppo, il che potrebbe destabilizzare le loro economie. Potrebbe portare a una fuga di capitali, in cui gli investitori scaricano i titoli di stato, abbassando il valore della valuta locale e aggravando ulteriormente i loro problemi di debito. In breve, un dollaro forte è troppo costoso per l’economia globale.

Per estendere ulteriormente la mia analogia della temperatura, un aumento dell’inflazione globale è analogo ai sintomi dei vaccini COVID. L’economia globale si sta riscaldando, ma questo caldo è un costo minore per la salute a lungo termine dell’economia globale. Un po’ di inflazione è necessaria per ungere le ruote dell’economia. Man mano che le forze della domanda e dell’offerta troveranno il loro equilibrio post-pandemia, l’inflazione probabilmente diminuirà di nuovo, come hanno detto i banchieri centrali. La cosa migliore da fare per loro è mantenere la propria posizione di fronte alle tentazioni e non saltare la pistola.