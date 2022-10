Inflazione in Italia: dal taglio dei consumi allo shopping per difendersi dai rincari

La situazione attuale, dovuta alla crisi energetica e ai rincari sta portando gli italiani a modificare le proprie abitudini d’acquisto e in generale il proprio stile di vita.

Ciò ha un impatto molto forte su sette italiani su dieci e in certi casi comporta una maggiore attenzione ai consumi. Infatti, come sottolinea il Sole24ore, i consumatori stanno condannando sempre di più la nuova pratica adottata da alcune aziende come quella della shrinkflation ossia la riduzione di quantità di prodotto nelle confezioni che vengono però vendute allo stesso prezzo.

Ma quali sono le categorie più inclini al risparmio finalizzato a difendersi dai rincari? Scopriamolo insieme.

Dove intervengono gli italiani per ridurre le spese?

Secondo i dati del Sole24ore, sei italiani su dieci hanno deciso di ridurre il consumo di energia ma non solo. Infatti, più della metà degli italiani interessati dallo studio sta valutando di ridurre lo svolgimento di attività ricreative come lo shopping. Dallo studio emerge che il 56% è intenzionato a ridurre i consumi del gas e infine il 54% degli italiani sta già applicando dei tagli sulle attività culturali e di svago.

Una tendenza destinata a proseguire nel futuro immediato con un aumento delle percentuali degli italiani costretti a ridurre o evitare i consumi di energia, di gas, le cene fuori, i viaggi, i divertimenti e lo shopping.

La tendenza attuale riguarderà presto anche altre aree oltre a quelle citate, infatti, gli studi prospettano anche una riduzione dei consumi alimentari specialmente per quanto riguarda alimenti come il pesce, i formaggi e i surgelati.

Come riuscire a combattere i rincari?

Come abbiamo visto, sono davvero tanti i tagli e le strategie che si stanno valutando per riuscire a risparmiare. Questo perché a causa dell’inflazione gli italiani sono sempre più costretti a fronte delle medesime entrate a tagliare delle spese per riuscire a mantenere il loro budget costante.

Per riuscire a contrastare questi aumenti è necessario attuarestrategie volte a ridurre i consumi e trovare nuove soluzioni anche per gli acquisti e per lo shopping.

Ecco alcuni consigli:

• Cambiare la caldaia: in vista dell’inverno per ridurre i costi di gas e di energia elettrica un primo consiglio è quello di valutare l’installazione di una in vista dell’inverno per ridurre i costi di gas e di energia elettrica un primo consiglio è quello di valutare l’installazione di una caldaia a condensazione che permetta di ridurre i consumi e che offra anche la possibilità di inquinare meno grazie alle emissioni ridotte.

• Gruppi di acquisto solidale: i GAS sono gruppi organizzati in modo spontaneo con l’intento di fare acquisti più sostenibili e finalizzati al risparmio. In genere questi gruppi operano principalmente sull’acquisto di prodotti alimentari oppure di largo consumo.

• App di abbigliamento vintage: un’altra soluzione può essere quella di risparmiare sullo shopping con le applicazioni che permettono di acquistare capi usati ma in buone condizioni. Una soluzione perfetta per spendere meno e per fare un’attività sostenibile che limita i danni e i costi del fast fashion sull’ambiente.