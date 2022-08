La Cina sta sottoponendo l’Indonesia a tattiche marittime della ‘zona grigia’ – atti competitivi tra Stati senza una guerra totale – nel Mare di Natuna settentrionale. La Cina persegue questi obiettivi sapendo che l’Indonesia non risponderà adeguatamente.

L’ultima crisi del Mare di Natuna settentrionale tra dicembre 2019 e gennaio 2020 ha visto l’incursione di pescherecci cinesi, sostenuti dalla guardia costiera e dalla milizia marittima, nella zona economica esclusiva (ZEE) dell’Indonesia. Le forze dell’ordine marittime indonesiane affermano che queste incursioni non si sono fermate da allora: sono semplicemente diventate meno pubblicizzate. La Cina ha alzato la posta nell’agosto 2021 dopo che una nave da ricognizione cinese ha trascorso sette settimane a condurre la mappatura dei fondali marini all’interno della ZEE indonesiana.

Giacarta è rimasta relativamente silenziosa sulla questione nonostante fino a nove pattugliatori della marina e della guardia costiera indonesiani abbiano osservato l’invasione con l’ordine evidente di non intervenire. Un rapporto Reuters del dicembre 2021 suggerisce che la Cina ha effettivamente attraversato la ‘linea rossa’ dell’Indonesia chiedendo che a questa di smettere le perforazioni nell’area.

La Cina ritiene di avere ‘diritti marittimi sovrapposti’ con l’Indonesia, secondo la sua interpretazione di una ‘intesa informale’ raggiunta con Giacarta sul territorio marittimo negli anni ’90. Ma il comportamento di Pechino non riguarda tanto l’avvio di una controversia legale quanto una spinta strategica graduale per convincere Jakarta a riconoscere inavvertitamente o implicitamente i diritti marittimi della Cina. Ora che la Cina controlla le aree strategiche chiave nel Mar Cinese Meridionale, si sente più fiduciosa nell’ottenere quanto sperato.

Ci si aspetta che le potenze egemoniche si espandano fino a quando non potranno conquistare ulteriori territori o affrontare una resistenza sufficiente, ma l’Indonesia non è riuscita a respingere. La sua risposta diplomatica all’incidente è stata tiepida, anche se i funzionari insistono sul fatto di aver espresso il loro malcontento in privato. Anche la sua risposta alla sicurezza è stata casuale, incoerente e in gran parte simbolica. Non c’è certamente un forte respingimento economico o politico da parte di Giacarta.

I politici indonesiani non sono chiari sull’obiettivo di respingere la Cina. Alcuni credono che convincere la Cina a rinunciare alle sue affermazioni sulla ‘linea dei nove trattini’ sul Mar Cinese Meridionale sia semplicemente irraggiungibile. Altri, come il Presidente indonesiano Joko Widodo, preferiscono la risoluzione delle crisi alla prevenzione per evitare che il rumore strategico possa spiazzare la sua agenda interna. Molti credono che il comportamento della Cina sia solo una questione di applicazione della legge, non un problema strategico.

Questa mancanza di chiarezza è il primo segno di fallimento strategico. Piuttosto che perseguire un obiettivo limitato e realizzabile di fermare le incursioni illegali della Cina nel Mare di Natuna settentrionale, i politici indonesiani si accontentano di una risposta diluita. Questi atti vuoti, come tenere una riunione di gabinetto a bordo di una nave da guerra, possono essere venduti a livello nazionale come ‘affermare con forza’ la sovranità dell’Indonesia.

Tale pensiero confuso è in parte dovuto all’insistenza dei politici indonesiani sul fatto che il Paese non avanzi alcuna pretesa nelle controversie nel Mar Cinese Meridionale. L’Indonesia ha una forte relazione bilaterale con la Cina e la sua posizione nel Mar Cinese Meridionale è legalmente riconosciuta dal diritto internazionale. Ciò significa che i responsabili politici indonesiani sono inclini a considerare le incursioni nelle zone grigie come problemi di applicazione della legge marittima a breve termine, piuttosto che una mossa strategica più ampia da parte della Cina.

La mancanza di chiarezza porta a una mancanza di coerenza strategica necessaria per integrare una più ampia gamma di strumenti diplomatici, militari ed economici in un respingimento totale contro l’invasione cinese. Invece, l’Indonesia divide in compartimenti il ​​problema separando i suoi legami bilaterali con la Cina dalla questione del Mare di Natuna settentrionale, dalla disputa del Mar Cinese Meridionale e dalle grandi politiche di potere. Questo approccio è apparentemente ragionevole data la complessità di tali questioni e il fatto che la Cina è la questione di politica estera più polarizzante internamente di oggi.

L’élite indonesiana è anche sempre più dipendente dai benefici privati ​​e dai beni pubblici forniti dalla Cina, in particolare da quelli estesi durante la pandemia. Ma poiché si preoccupano maggiormente del controllo pubblico sui rapporti con la Cina, la politica strategica indonesiana diventa meno trasparente. La strategia della ‘zona grigia’ della Cina ha successo quando manca la trasparenza in Indonesia. I politici sembrano incapaci di concepire la gamma di opzioni tra arrendersi silenziosamente o entrare in guerra per la pesca.

Questi difetti spiegano il fallimento di Jakarta nel lanciare una risposta significativa alle tattiche della zona grigia di Pechino. I responsabili politici indonesiani devono ancora considerare seriamente le varie opzioni disponibili, come la creazione di alleanze marittime minilaterali o la revisione dei progetti della Chinese Belt and Road Initiative. Ma se Widodo non è interessato a dirigere una risposta strategica, ogni stakeholder – dalla marina e dalla guardia costiera al ministero degli Esteri – svilupperà il proprio disparato piano d’azione.

Una risposta ideale coinvolgerebbe i responsabili politici indonesiani che articolano un obiettivo limitato e raggiungibile di respingere la Cina nel Mare di Natuna settentrionale. Con obiettivi misurabili, l’Indonesia potrebbe specificare meglio gli strumenti appropriati per raggiungerli. Ma, cosa ancora più importante, l’Indonesia ha bisogno di integrare, non solo coordinare, questi strumenti di governo per rispondere adeguatamente.

Nessuno di questi risultati è probabile che si verifichi presto. Ogni tanto si ripeteranno ‘incontri’ e ‘crisi’ marittimi tra Indonesia e Cina. Le graduali incursioni della Cina continueranno anche se l’Indonesia rivendica la vittoria retorica in ogni caso. Il successo sottovalutato delle tattiche della ‘zona grigia’ risiede nell’illusione strategica a cui l’Indonesia si sta aggrappando.