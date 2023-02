Indo-Pacifico: USA, priorità alla sicurezza rispetto all’economia

Sotto il Presidente Joe Biden, gli Stati Uniti hanno intensificato la loro campagna per costruire ed espandere la propria posizione geostrategica nell’Indo-Pacifico. La recente visita alla Casa Bianca del Primo Ministro giapponese Fumio Kishida è stata una ricompensa significativa per questa strategia.

La visita è stata preceduta dagli annunci del Giappone nel dicembre 2022 di una nuova strategia di sicurezza , compreso il raddoppio della spesa per la difesa al 2% del PIL giapponese. I due leader hanno anche concordato di rafforzare le capacità di attacco missilistico del Giappone.

Negli ultimi due anni, l’amministrazione Biden si è mossa per rafforzare il Quad e far progredire il dialogo sull’accordo AUKUS al fine di contrastare una Cina più assertiva nell’Indo-Pacifico. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha etichettato l’Indo-Pacifico come il “cuore” della “grande strategia” degli Stati Uniti e ha promesso di difendere la regione – compresa Taiwan – dalla coercizione “senza batter ciglio”.

Sebbene non perfetta, la politica di sicurezza di Biden per la regione ha favorito gli interessi americani. Perché, allora, la politica geoeconomica statunitense è rimasta indietro?

Dopo che sia Hillary Clinton che Donald Trump si sono opposti al Trans-Pacific Partnership (TPP) nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo , i politici di entrambe le parti hanno aderito all’idea che un accordo commerciale regionale del Pacifico fosse politicamente impossibile . Questo nonostante il fatto che l’opinione pubblica statunitense sia diventata sempre più favorevole al commercio internazionale e agli accordi commerciali dopo il 2016.

L’amministrazione Biden ha affrontato profonde divisioni tra i gruppi di interesse del Partito Democratico sulla politica commerciale quando è entrata in carica. I gruppi sindacali e ambientalisti, rappresentati dai membri progressisti del Congresso, erano profondamente scettici nei confronti degli accordi commerciali senza disposizioni ferree su questioni come i diritti dei lavoratori, le normative ambientali e i progressi della giustizia sociale in materia di inclusività e sostenibilità.

La rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai è strettamente allineata con i progressivi dubbi su mercati più aperti e globalizzazione. Ha generalmente minimizzato i vantaggi del sistema commerciale globale del dopoguerra , sostenendo che gli accordi commerciali statunitensi hanno portato a una maggiore disuguaglianza , deindustrializzazione, delocalizzazione e distruzione delle comunità manifatturiere.

Tai e altri membri dell’amministrazione Biden hanno chiesto un nuovo paradigma della politica commerciale degli Stati Uniti che eviti i tradizionali impegni legali per l’accesso al mercato a favore di dare la massima priorità agli obiettivi di giustizia sociale “incentrati sui lavoratori”. Queste opinioni sono state riprese nella Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione pubblicata lo scorso ottobre che affermava: “Riconoscendo che dobbiamo andare oltre i tradizionali accordi di libero scambio, stiamo tracciando nuovi accordi economici per approfondire l’impegno economico con i nostri partner come il quadro economico indo-pacifico per la prosperità (IPEF)».

L’ IPEF di 14 membri è stato lanciato nel maggio 2022 dopo mesi di colloqui preliminari in tutta l’Asia. L’iniziativa sarà composta da quattro pilastri . Tre pilastri su economia pulita, economia equa e catene di approvvigionamento saranno guidati dal Segretario al Commercio degli Stati Uniti, mentre l’ultimo pilastro commerciale sarà guidato dal Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti. Gli argomenti di negoziazione nel pilastro del commercio includono l’agricoltura, l’agevolazione degli scambi, il lavoro, l’ambiente, le pratiche normative e l’economia digitale.

Date le difficili realtà della sicurezza nella regione, le nazioni indo-pacifiche hanno accolto con favore un segno di rinnovato impegno degli Stati Uniti nel Pacifico. Ma una combinazione di omissioni e potenziale superamento potrebbe continuare a offuscare i negoziati in corso.

La durabilità futura e la costanza degli Stati Uniti sono questioni importanti. L’IPEF assumerà la forma di un accordo esecutivo e non sarà sottoposto al Congresso. Nonostante le affermazioni contrarie dell’amministrazione, i negoziati nei prossimi mesi non saranno legalmente vincolanti – come con i tradizionali accordi di libero scambio (ALS) – e potrebbero essere rivisti o abbandonati dalle amministrazioni successive. L’affermazione secondo cui gli Stati Uniti devono “andare oltre i tradizionali accordi di libero scambio” non è al passo con altre nazioni commerciali, che hanno negoziato oltre 350 accordi di libero scambio , con altri completati ogni mese.

La decisione degli Stati Uniti di togliere dal tavolo l’accesso al mercato rimuove i principali incentivi per le nazioni IPEF ad accettare alcuni dei più nuovi obiettivi negoziali degli Stati Uniti in aree come il lavoro e l’ambiente. Le promesse di sviluppo futuro e assistenza finanziaria non possono eguagliare l’impegno degli Stati Uniti per un maggiore accesso alla più grande economia del mondo.

I membri dell’IPEF del sud-est asiatico sono diffidenti , se non ostili, nei confronti dei piani statunitensi in materia di lavoro, ambiente, corruzione e mandati normativi. Come ha scritto un perspicace analista : i Paesi del sud-est asiatico “pensano che le preoccupazioni occidentali su questioni come le norme sul lavoro e gli “standard commerciali verdi” siano slogan ipocriti” e scuse per il protezionismo. Sebbene queste nazioni abbiano accettato alcune riforme nel TPP, qualsiasi tentativo degli Stati Uniti di assumere impegni ferrei, come quelli nelle disposizioni sul lavoro ” risposta rapida, struttura specifica ” nell’USMCA, gli si ritorcerà contro.

Gli Stati Uniti devono essere flessibili nei negoziati per concludere l’IPEF e riconsiderare la loro posizione sulle concessioni di accesso al mercato. È già in ritardo rispetto alle priorità geoeconomiche asiatiche poiché la Cina ora guida il partenariato economico globale regionale di 15 membri appena completato e ha presentato domanda per aderire al successore del TPP, l’accordo di partenariato transpacifico globale e progressivo. È giunto il momento per gli Stati Uniti di mettersi al passo.