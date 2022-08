L’Europa ha combattuto una guerra persa nel riaffermare la sua posizione nell’Indo-pacifico, ulteriormente aggravata dalla limitata capacità economica e militare nel garantire i propri interessi nella regione. Le conseguenze delle due grandi guerre hanno visto un programma obbligato di ripensamento e ricostruzione, con capacità limitate nel riorientare le sue strategie sulle sue ex colonie. La presa radicata della Cina e l’intenzione di dettare la sicurezza della regione minacciano le fondamenta storiche dell’Occidente, in cui la dipendenza dai soli Stati Uniti per contenere la Cina è sempre più eccessiva. Gran Bretagna e Francia hanno cercato di colmare il divario, ma sono state ostacolate dalla coerenza e dalla portata, sebbene viste come una rappresentanza europea tanto necessaria per inviare un messaggio chiaro alla Cina.

L’orientamento militare europeo impostato sulla difensiva ha consentito il riallineamento e le aperture per l’avanzamento non militare che ha contribuito alla leadership integrale della Germania in aree tra cui la creazione di conoscenza e il progresso scientifico. Il deciso cambiamento di Mosca sull’ordine basato sulle regole e l’intenzione simile di Pechino rappresentano una minaccia diretta a questa architettura che Berlino ha contribuito a mantenere, facendo sobbalzare i tedeschi.

Gli ultimi sforzi della Germania per unirsi alla ‘mischia’ attraverso il suo volo inaugurale di 24 ore per la maratona in Asia con i suoi jet Eurofighter per unirsi all’esercitazione Pitch Black, oltre al dispiegamento di sette mesi della sua fregata Bayern all’inizio di quest’anno nell’Indo Pacific che ha segnato una svolta dopo due decenni, ha un quadruplice obiettivo.

In primo luogo, intende segnalare a Pechino che è pronta per una minore dipendenza strategica e per una posizione rafforzata nel proteggere i suoi maggiori calcoli economici e geostrategici nella regione. In secondo luogo, per mettere in guardia Mosca e i futuri avversari, che Berlino intende uscire dal suo confinamento di concentrarsi sulle periferie economiche e basate sui valori verso una che sia orientata alla sicurezza con un graduale passaggio a una posizione difensiva più assertiva. Questo rapido dispiegamento del volo a lungo raggio mira a dimostrare l’agilità e la rapida capacità della Germania di diffondere la sua potenza aerea in una lontana località di potenziale conflitto, fungendo da punto critico necessario per un pronto intervento chirurgico per proteggere i suoi interessi all’estero o per scoraggiare intenzioni aggressive nonostante la mancanza di una portaerei.

In terzo luogo, desiderare una maggiore leadership nella forza di resistenza e contenimento dell’Occidente, svolgendo un ruolo più profondo in cambio di una fiducia più consolidata e di un sostegno reciproco per le sue esigenze difensive al di fuori della sfera della NATO e nell’anticipare le minacce più forti provenienti dall’Indo-Pacifico. In quarto luogo, il cambiamento di intenti da comunicare alla popolazione locale nello spingere per un maggiore sostegno pubblico e l’accettazione di una nuova statura nelle risorse di sicurezza, quindi la volontà di superare le attuali sfide interne e di sollecitare una maggiore unità nazionale e vittorie politiche.

I ritorni strategici derivati ​​da questa mossa hanno rassicurato i timorosi attori regionali che desiderano una risposta e un sostegno occidentale uniti e coerenti. Al contrario, offre nuove barriere a Pechino, Pyongyang e Mosca per fermare l’espansione della squadra di contenimento occidentale. Serve anche come pretesto per entrambi per giustificare le loro indurite tattiche di spargimento di paura e per mostrare carte e strumenti più grandi nelle loro contromisure tattiche. Le narrazioni convenzionali sulla descrizione ingiusta e mirata dell’Occidente con provocazioni sistemiche saranno sfruttate da Pechino e Pyongyang nell’incolpare la colpa, indicando le maggiori misure per circondare la Cina attraverso esercitazioni militari strategiche.

La potenziale manovra di volo vicino a Taiwan durante il viaggio di ritorno per i jet tedeschi sarà colta da Pechino in particolare per dare la colpa a Berlino e all’Occidente in generale per l’inutile provocazione in mezzo a tensioni già in peggioramento. La manovra, unita all’incrollabile coerenza a sostegno di Taiwan attraverso la successiva delegazione statunitense di alto profilo a Taiwan dopo il viaggio di Pelosi, potrebbe fornire nuove ripetute assicurazioni di sostegno e impegno per la libertà di passaggio e un ordine regionale basato su regole. Rafforza il richiamo a Pechino che una forza di deterrenza impegnata e combinata è ancora potente e imperterrita, ma i rischi di spingere ulteriormente Pechino in un angolo già stretto che inviterà errori più rischiosi ed errori di calcolo nelle sue ritorsioni sono stati ben considerati dalla squadra di contenimento .

Qualsiasi potenziale linea superata dalle contro-azioni di Pechino verrà utilizzata a vantaggio occidentale e la Cina è abbastanza intelligente da non essere coinvolta nel gioco mentale tattico dall’Occidente. Tuttavia, la maggior parte della rabbia repressa sarà incanalata verso gli immediati destinatari regionali, con Taipei, Seoul e Tokyo che subiranno l’impatto di una maggiore diffusione della paura nella zona grigia e degli affronti coercitivi come parte del nuovo gioco di Pechino e Pyongyang di testare i limiti e la risposta strategie e capacità per questi giocatori colpiti.

La stessa tattica di ‘provocazione strategica sistemica’ impiegata contro di loro, verrà ora utilizzata sui loro avversari nella speranza che Tokyo e Taipei in particolare si impegnino in primi passi falsi che saranno rapidamente giustificati dalla necessità di risposte potenzialmente sproporzionate. Un dilemma di sicurezza già in peggioramento e un tintinnio di sciabole forniranno sia costi che opportunità, e alcune parti, saggiamente o meno, trarranno vantaggio da tutte le opzioni disponibili per garantire il successo delle loro manovre tattiche. Un gioco del gatto e del topo potrebbe non produrre una chiara vittoria per entrambi, ma entrambe le parti sono obbligate ad agire per garantire i propri interessi e bisogni, e che una vittoria nei giochi tattici e mentali, almeno, renderà giustizia a loro orgoglio nazionale e scopo collettivo.

Per la Cina, solo una vittoria assoluta e completa sull’Occidente, sia nelle sue aspirazioni geopolitiche nella regione e nel mondo, sia nel suo soft power e dominio culturale, giustificherà la sua maratona di 100 anni entro il 2049 e nel riscattare il suo orgoglio intaccato dal secolo dell’umiliazione . Il maggiore allineamento e le forze combinate della squadra di contenimento guidata dall’Occidente cercheranno di garantire che l’ordine e le norme internazionali storicamente predominanti, stabili e collaudati basati su regole perseverino contro gli assalti di Pechino.

È iniziato un nuovo, lungo e potenzialmente brutto gioco mentale e fisico di natura tattica, ingannevole e strategica, in cui la potenza di fuoco convenzionale e solitaria da sola non garantirebbe il successo e l’accettazione a lungo termine. La fiducia sistemica, il predominio nei valori e negli scopi morali e le garanzie prevalenti di uguaglianza e trasparenza basate su leggi e regole, fondate sulla libertà e sul rispetto dei diritti, sono ciò che è necessario per un trionfo strutturale e sistemico. In termini storici, l’Occidente potrebbe semplicemente avere sia la volontà che la capacità combinata di garantire che rimangano trionfanti in questo conflitto ancora una volta, questa volta per un nuovo corso in seguito.