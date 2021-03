Els lectors que hagin gaudit amb les obres de Amin Maalouf (‘Les Croades vistes pels àrabs‘) o Walter Scott (‘El Talismà‘) sentiran una fascinació comprensible per la història de Síria. De fet, tots els pobles del Mediterrani som deutors d’aquelles terres des dels temps dels fenicis, no endebades gràcies als seus mariners i comerciants vam descobrir les monedes i l’escriptura. Sens dubte, Síria és un dels bressols de la civilització europea.

Des de fa deu anys Síria està passant un calvari. El març del 2011 la població es va aixecar contra el seu president, Baixar al-Àssad. Aquest home, que de jove s’havia especialitzat en oftalmologia i havia cursat estudis superiors a Londres, en heretar la presidència es va convertir en el pal de paller d’un sistema corrupte i pervers. La mobilització popular contra el règim produí allò que s’anomenà la Primavera Àrab. A partir de llavors, Baixar al-Àssad ha reprimit duríssimament l’oposició, ha titllat de terrorista qualsevol activista dissident, ha torturat sense compassió els seus enemics i ha bombardejat despietadament els seus propis súbdits, sense respectar ni hospitals ni escoles. L’exèrcit de Baixar al-Àssad va arribar a encerclar poblacions senceres per matar-les de gana.

Davant d’aquests evidents crims de lesa humanitat, ni la Unió Europea, ni els Estats Units ni cap altre país ha fet res per intentar protegir la població siriana. Alguns periodistes valents ho han denunciat reiteradament, com l’espanyola Mónica García Prieto, però cap dirigent polític ha fet seva la causa del poble sirià. Quan la cruel guerra civil en què s’havia convertit el conflicte entre Al-Àssad i el seu poble va arribar als 400.000 morts, l’ONU va deixar de portar-ne el compte; això va passar el 2016.

Tampoc no hem sabut fer res pels 5 milions de refugiats sirians que malviuen en condicions infrahumanes en països veïns, molts amb l’aspiració d’arribar a Europa; en el trajecte, són incomptables els homes, les dones i les criatures que han acabat ofegats al Mediterrani, aquest mar que era solcat pels seus vaixells, els dels fenicis,tres mil anys enrere.

Avui, Europa ha esdevingut una terra insolidària, incapaç d’adonar-se que els Drets Humans haurien de ser això, humans: per a tota la humanitat, i no només pels europeus; i tanca les seves fronteres a l’arribada d’immigrants, mentre l’extrema dreta xenòfoba guanya adeptes.

Potser caldria recordar als ciutadans de la UE que si tanquéssim les fronteres a l’entrada de mercaderies (energia, medicaments, pesca, materials per a produir ordinadors i telèfons mòbils) com les tanquem a l’entrada de persones, Europa no aguantaria ni tres mesos.

Al-Àssad és un criminal, sí; però Europa no hauria de presumir mai més dels ‘valors occidentals‘ que tan ufanament proclama. La seva indiferència és culpable.