Quando il Presidente russo Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, ha stabilito un indicatore per una massa critica di leader mondiali che, come lui, pensano in termini di civiltà piuttosto che nazionali.

Nella mente di questi leader, la posta in gioco in Ucraina è molto più del futuro di un’ex repubblica sovietica o del rifacimento dell’architettura di sicurezza europea.

Proprio come l’ambizione di Putin di stabilire un mondo russo che sia definito dalla geografia dei russofoni e dai seguaci della cultura russa piuttosto che dai confini riconosciuti a livello internazionale, uomini come il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi immaginano un ordine mondiale del 21° secolo in cui le aspirazioni civilistiche prevalgono sulla sovranità nazionale, sulle libertà e sui diritti delle minoranze.

Per loro, la creazione di un ordine mondiale del 21° secolo implica la coercizione e potenzialmente, se necessario, l’uso della forza militare per ridisegnare le mappe in base alle loro aspirazioni, a volte minimizzate.

Viene a scapito dell’indipendenza di paesi come l’Ucraina, dei diritti degli stati litoranei nel Mar Cinese Meridionale e delle minoranze etniche e religiose come i musulmani turchi indiani e cinesi e potenzialmente gran parte dell’Asia meridionale non indiana.

Senza dubbio Xi e Modi stanno osservando da vicino l’Ucraina per le lezioni apprese. Putin ha attraversato un Rubicone con enormi costi umani, politici ed economici senza un’immediata potenziale inversione.

Xi ha altri pesci immediati da friggere. È improbabile che attraversi presto un Rubicone simile per realizzare le sue ambizioni nel Mar Cinese Meridionale e la politica di Pechino One China che vede Taiwan come parte integrante della terraferma.

Nemmeno Modi, la cui casa ideologica abbraccia il concetto di Akhand Bharat o un’India che si estende dall’Afghanistan al Myanmar e comprende il Pakistan dotato di armi nucleari, nonché Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka e Maldive.

I diplomatici statunitensi ed europei sono incoraggiati dal fatto che da quando è diventato primo ministro nel 2014, Modi si è astenuto dal fare pubblicamente riferimento alle ambizioni geopolitiche nazionaliste indù. Apparentemente l’ultima volta che ha parlato pubblicamente di quelle ambizioni in un’intervista nel 2012, quando, in qualità di Primo Ministro del Gujarat, ha suggerito che “Hindustan, Pakistan e Bangladesh dovrebbero rientrare”.

Tuttavia, una lezione che offre la guerra in Ucraina è che gli Stati Uniti, l’Europa e i loro alleati asiatici, a loro rischio e pericolo, prendono alla leggera le aspirazioni civilistiche.

Nonostante gli avvertimenti dell’intelligence statunitense e le dichiarazioni di voci di civilizzazioni, nazionaliste e di estrema destra nell’immediato entourage di Putin, molti credevano erroneamente che il leader russo stesse bluffando prima dell’invasione ma non avrebbe inviato truppe in Ucraina.

“Sebbene la nozione di Hindu Rashtra (nazione indù) possa sembrare inverosimile oggi, lo stesso si diceva delle ambizioni espansionistiche di Putin fino a poco tempo fa”, ha affermato il politologo e giornalista Sushant Singh.

Sei settimane dopo l’invasione dell’Ucraina, un importante militante nazionalista indù con stretti legami con Modi ha predetto, nella prima indicazione di una linea temporale, che le aspirazioni della nazione indù potrebbero essere realizzate nei prossimi 15 anni.

“Hai parlato di 20-25 anni, ma se aumentiamo la nostra velocità, dico 10-15 anni… non ho affatto il potere… è con le persone. Hanno il controllo. Quando sono pronti, il comportamento di tutti cambia. Li stiamo preparando… Cammineremo insieme come esempio, senza paura. Parleremo di non violenza, ma cammineremo con un bastone. E quel bastone sarà pesante”, ha affermato Mohan Bhagwat, il leader di Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

L’RSS, con circa sei milioni di membri, è la culla politica di Modi che ha dato vita al suo Bharatiya Janata Party (BJP) al potere. Fondata quasi un secolo fa, l’RSS è un’organizzazione di volontariato paramilitare nazionalista indù militante di destra.

Singh ha osservato che le scuole RSS in tutta l’India insegnano il concetto di Akhand Bharat. Inoltre, un editore RSS produce una mappa della “terra santa” dell’India che include Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka e Tibet.

Le politiche di Modi, inclusa la sua legge sulla cittadinanza modificata del 2019 che fornisce un percorso per la cittadinanza agli indù di Afghanistan, Bangladesh e Pakistan ma non ai musulmani, così come l’eliminazione in quell’anno dell’autonomia di Jammu e Kashmir, l’unica maggioranza musulmana dell’India stato, sembrava essere un cenno verso Akhand Bharat.

I musulmani dell’India costituiscono la terza comunità musulmana più grande del mondo e rappresentano il 14% degli 1,4 miliardi di abitanti dell’India.

Potrebbe essere un tiro lungo, ma Modi potrebbe essere l’unico grande leader civilizzato con cui l’impegno ha la possibilità di contenere, se non domare, qualunque istinto irredentista possa avere. Questi istinti probabilmente costituiscono una delle ragioni per cui l’India ha cercato di percorrere una via di mezzo nella crisi ucraina.

Contrariamente a Russia e Cina, con le quali sono state o sono state tracciate linee di battaglia, l’impegno con l’India da parte di Stati Uniti, Europa, Giappone, Corea del Sud e altri stati asiatici si basa in buona parte su un percepito interesse geopolitico condiviso per contrastare l’ascesa della Cina nell’Indo-Pacifico.

In un ampliamento dell’impegno che va oltre gli stretti legami economici e politici esistenti, compreso il Quadrilateral Security Dialogue o Quad, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato il sig. Modi a partecipare a un vertice a giugno del Gruppo dei 7 (G-7) nel Alpi Bavaresi.

Il Quad è un dialogo strategico sulla sicurezza tra Australia, India, Giappone e Stati Uniti, mentre il G-7 raggruppa Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti.

In un altro segno positivo di impegno, i leader religiosi indù e musulmani e i nazionalisti religiosi stanno esplorando in silenzio se possono trovare un terreno comune in valori umanitari condivisi.

Ram Madhav, membro del comitato esecutivo dell’RSS ed ex segretario generale del BJP, ha dichiarato in un’intervista la scorsa settimana a questo scrittore che “le civiltà orientali (e) le religioni orientali condividono tutte lo stesso sistema di valori della civiltà”. Il signor Madhav ha fatto riferimento all’induismo, al buddismo, al sikhismo, al giainismo e a “un Islam con un sistema di valori orientale come l’Islam indonesiano”.”

Madhav, ampiamente considerato un moderato tra i nazionalisti indù, si riferiva a un concetto di Islam umanitario proposto da Nahdlatul Ulama, il più grande movimento della società civile musulmana del mondo e dell’Indonesia.

Nahdlatul Ulama sostiene la riforma di quelli che definisce elementi “obsoleti” e “problematici” della legge islamica, compresi quelli che incoraggiano la segregazione, la discriminazione e/o la violenza nei confronti di chiunque sia percepito come non musulmano. Accetta inoltre senza riserve la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e prevede relazioni interreligiose basate su valori comuni condivisi.

Madhav ha parlato alla vigilia della sua seconda visita in Indonesia in due anni per colloqui con Nahdlatul Ulama.

“Forse tutti possiamo alzarci in piedi e parlare di questi valori… impegnarci a rispettare quei valori tra cui il rispetto per il pluralismo, l’inclusività e l’impegno per l’idea di stato-nazione, (e) il patriottismo… Se qualcosa può essere elaborato insieme, saremmo decisamente felice di farlo”, ha detto Madhav.

Nella mente di Madhav, la visione dell’RSS del nazionalismo indù o Hindutava incorpora già i principi dell’umanitarismo come articolato da Nahdlatul Ulama.

I critici del movimento respingono tale affermazione. Inoltre, la presunta associazione dell’RSS con la diffusa violenza tra le comunità e la percepita discriminazione dei musulmani indiani lo mette in discussione.