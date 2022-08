Il 75esimo anniversario dell’indipendenza dell’India dà nuovo peso alla sua pretesa di leadership regionale e globale. L’ascesa dell’India, a differenza della Cina, è stata prevalentemente ben accolta sia dall’Occidente che dall’Oriente, con il preponderante obiettivo di diventare la potenza capace di frenare le crescenti intenzioni di Pechino. La Cina si è trovata di fronte al dilemma di dover fare i conti con il suo vicino imprevedibile, data la sua importanza per la strategia espansiva di Pechino e nell’affrontare la minaccia rappresentata da Nuova Delhi.

Per alcuni nazionalisti a Pechino, l’India è vista come inaffidabile, troppo vicina all’Occidente e che rappresenta una sfida diretta all’intenzione egemonica regionale della Cina. La strategia dei ‘fili di perle’ di circondare e intrappolare l’India con installazioni economiche e militari strategiche e rafforzare i legami con gli attori regionali, è stata una delle tante opzioni su cui Pechino ha puntato per tenere sotto controllo Nuova Delhi. L’Oceano Indiano, insieme alla catena delle isole Nicobare, rimane la prossima frontiera di importanza geostrategica sia per Pechino che ovviamente per Delhi, pronta a mantenere la sua leadership e desiderosa di contrastare il tentativo della Cina di alterare l’ordine marittimo e di sicurezza regionale.

Nell’assicurare il successo della BRI cinese, porti e basi strategiche vengono acquisiti con la sua vasta quantità di capitale e influenza e, in alcuni casi, attraverso presse coercitive e carte economiche. La controstrategia nell’affrontare il contenimento dei ‘fili di perle’ di Pechino sposata da Delhi, la ‘strategia della collana di diamanti’, ha visto contro azioni sagge e tattiche da parte dell’India nel garantire che le sue prese chiave nelle strozzature cruciali non siano influenzate dalla crescente presenza e presa di Pechino. Rimane saggio che l’India costruisca una maggiore influenza sui tradizionali attori regionali, sia militarmente che economicamente, negando il vantaggio di Pechino. Ciò include l’India’s Act East Policy, lanciato come sforzo per integrare l’economia indiana con le nazioni del sud-est asiatico e per intensificare i legami militari nel contrastare la Cina. I porti e le rotte principali vengono rafforzati, implementando le relazioni con i principali attori regionali e offrendo alternative praticabili, consolidando i legami strategici.

Si fa affidamento su accordi militari e strategici con Vietnam, Giappone, Filippine, Corea del Sud e altri per garantire che l’India rimanga in gioco, incluso un porto in acque profonde in Myanmar e sostenere ulteriormente il Bangladesh, in particolare nella modernizzazione del suo porto marittimo a Mongla e nello sviluppo i suoi sistemi radar. Progetti simili di sviluppo radar sono sviluppati nelle Maldive e in Sri Lanka per rafforzare i legami di difesa e per scoraggiare ulteriori incursioni cinesi. Sia lo Sri Lanka che il Bangladesh rimangono cruciali agli occhi di Delhi e Washington per impedire ulteriori incursioni di Pechino, sottolineate dalla corsa per la riaffermazione dell’influenza e dei legami americani in entrambi gli stati. Il Pakistan rimane un dilemma strategico sia per l’India che per la Cina, con Pechino desiderosa di usarlo come un’utile carta strategica contro Delhi.

Il conflitto di confine himalayano sarà al contrario colto da Delhi come un secondo fronte critico e un tempestivo tallone d’Achille per Pechino nel creare un potenziale conflitto su due fronti se le tensioni regionali nell’Asia orientale dovessero infiammarsi, offrendo così alla squadra di contenimento maggiori aperture e opzioni nella spremitura di Pechino.

L’India è anche corteggiata da Pechino, resasi conto che per il successo della BRI e per il rispetto delle sue garanzie di sicurezza regionale, il ruolo di New Delhi è indispensabile. La sua influenza e la sua presa sugli attori regionali, sebbene non così ampia come Pechino gode nella sua stessa periferia, saranno necessarie per garantire gli interessi regionali e globali della Cina. Alcuni prevedono che l’India rimanga un potenziale vantaggio per le proiezioni a lungo termine della Cina, con le complesse manovre della prima per il suo miglior percorso in avanti mature per essere sfruttate a proprio vantaggio.

Delhi è vista da alcuni a Pechino come l’anello più debole del Quad e, con i complessi legami storici con Washington e Mosca, resta vantaggioso che l’India sia corteggiata con variabili diverse. Con il ‘grande complesso di potere’ dell’India e l’imprevedibile orientamento futuro, Pechino si rende conto che le possibilità rimangono aperte ed è meticolosa a non assumere una posizione troppo energica, per paura che maggiori costi gli si ritorgano contro. Pechino ha bisogno di Delhi per realizzare l’intero spettro delle sue ambizioni indo-pacifiche, ma conoscendo i costi sia della sottovalutazione che delle azioni eccessivamente reazionarie rispetto ai veri obiettivi politici di Delhi. Pechino spera che Delhi possa essere saggiamente plasmata fornendo le necessarie coperture economiche e abbassando i fattori scatenanti nazionalistici e le tendenze conflittuali, specialmente sulle controversie sui confini.

Le aperture per il quid pro quo e gli accordi reciprocamente vantaggiosi, compreso il sostegno agli obiettivi dell’India in cambio del sostegno reciproco, sono visti come parte di una nuova strategia per attirare l’India, garantendo al contempo che il livello di minaccia rimanga gestibile in caso di deterioramento dei legami. Le aspirazioni dell’India ad entrare a far parte del Nuclear Suppliers Group, ad esempio, sarebbero sostenute da Pechino in cambio dei maggiori ruoli dell’India e dei contributi reciproci alla BRI.

Se le intenzioni di portare l’India nella cornice più ampia della strategia indo-pacifica di Pechino falliranno, il Dragone sarà quindi obbligato a garantire che Delhi non sia in grado di costituire una minaccia credibile e sostenuta ai suoi obiettivi, attraverso un approccio su più fronti. Ciò potrebbe includere continuare a creare un cuneo tra l’India ei suoi alleati chiave, incluso il Quad, e sfruttare le minacce sistemiche esistenti New Delhi. La Cina assicurerà che Delhi rimanga ai margini del primato regionale, sfruttando ulteriormente il vantaggio di cui gode Pechino nel fare pressione sugli attori della regione affinché soddisfino i suoi bisogni e schiacciando l’India attraverso una combinazione di strumenti economici e non militari.

Altre opzioni includeranno la creazione di nuove narrazioni e l’incoraggiamento di Delhi a mantenere la sua unicità storica di indipendenza di politica estera e autonomia strategica. In questo modo, Pechino spera che la squadra di contenimento venga ulteriormente indebolita e che una sfida diretta al suo primato nella regione da parte dell’India di per sé o del più ampio contenimento occidentale venga ulteriormente frammentata.

Secondo gli indicatori predominanti, l’India è pronta a diventare una futura superpotenza, fornendo un’alternativa e un modello di crescita diversi rispetto alla Cina. Dal futuro vantaggio della forza lavoro al potenziale dominio nei settori dell’alta tecnologia, Delhi offre sia capacità di creazione di conoscenza che capacità di resistenza. Continua inoltre a svolgere un ruolo fondamentale, ora e in futuro, nel controllare le forze assertive e nel fornire stabilità all’ordine regionale e internazionale.