India: riserve di litio sufficienti per la sua indipendenza energetica?

Nel febbraio 2023, il governo indiano ha annunciato che il Geological Survey of India ha trovato circa 5,9 milioni di tonnellate di riserve di litio nella regione Salal-Haimana di Jammu e Kashmir. Il litio è talvolta definito “oro bianco” per la sua importanza strategica come metallo essenziale nell’elettrificazione. Ma l’India deve affrontare diverse sfide per capitalizzare i suoi depositi di litio.

La scoperta del litio in Jammu e Kashmir espande le note riserve di litio dell’India. Depositi di litio sono stati precedentemente trovati in Karnataka, Kerala e Rajasthan. L’Australia è il più grande produttore di litio al mondo con il 50% delle forniture globali, mentre Cile, Argentina e Cina rappresentano rispettivamente il 23%, 14% e 12% della produzione.

Il litio è utilizzato nell’elettronica portatile, nei veicoli elettrici, nei sistemi di accumulo di energia, nei dispositivi medici e nei satelliti. Le batterie al litio possono consentire il passaggio a fonti energetiche pulite e rinnovabili che porterebbero a riduzioni significative dell’impronta di carbonio dei Paesi.

L’India potrebbe trarre vantaggio strategico dalla propria produzione di litio in diversi modi. L’India potrebbe muoversi verso l’indipendenza energetica, riducendo la sua necessità di importare litio ed eliminando i rischi associati di interruzione della catena di approvvigionamento. L’estrazione domestica di litio potrebbe consentire all’India di sviluppare tecnologie avanzate del futuro come veicoli elettrici e sistemi di accumulo di energia rinnovabile.

A tal fine, il governo indiano ha lanciato diverse iniziative per promuovere la produzione interna di batterie agli ioni di litio. Queste iniziative includono il National Electric Mobility Mission Plan e il programma Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles. La produzione di fonti di energia economiche e sostenibili potrebbe stimolare la crescita economica dell’India. Potrebbero essere creati nuovi posti di lavoro e le entrate derivanti dalle esportazioni di litio potrebbero generare nuovi flussi di entrate.

Ma l’India dovrebbe affrontare una forte concorrenza nel trasformare il litio grezzo in manufatti. La Cina è il più grande produttore mondiale di batterie agli ioni di litio. I produttori cinesi hanno investito molto nella capacità di produzione delle batterie e sono stati in grado di ottenere economie di scala e ridurre i costi di produzione attraverso l’innovazione e l’automazione. Il Cile e l’Argentina possono anche avere un vantaggio comparativo nella produzione di litio a basso costo a causa dei loro bassi costi di estrazione.

Il consumo energetico indiano è cresciuto a un tasso medio annuo di circa il 5% nell’ultimo decennio, trainato dalla crescita della popolazione, dall’urbanizzazione e dall’industrializzazione. L’India è il terzo consumatore mondiale di energia, dopo Cina e Stati Uniti. Ma il mix energetico indiano rimane fortemente dipendente dai combustibili fossili. Il carbone, ad esempio, rappresenta circa i due terzi della produzione di elettricità dell’India. Circa il 2,4% delle famiglie indiane non è ancora elettrificato.

Il governo indiano ha fissato obiettivi ambiziosi per aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico del paese, per raggiungere 450 gigawatt di capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Le grandi città indiane come Delhi, Mumbai, Kolkata e Chennai hanno alti livelli di inquinamento atmosferico, sottolineando il bisogno di energia più pulita. Se l’India può sfruttare le sue riserve di litio per raggiungere questi obiettivi dipenderà dalle decisioni politiche.

Molti paesi con grandi riserve di litio, tra cui Bolivia e Cile, hanno anche dovuto affrontare pressioni politiche interne per mantenere la proprietà della loro ricchezza mineraria. L’India potrebbe dover affrontare pressioni simili mentre apre le miniere di litio.

La democratizzazione della ricchezza mineraria garantisce che i benefici dell’estrazione delle risorse siano condivisi in modo giusto ed equo tra i cittadini. Preziose risorse minerarie, come il litio, possono generare notevoli entrate fiscali e creare opportunità economiche per le comunità locali.

L’India potrebbe aver bisogno di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella sua attività di estrazione del litio, coinvolgere le comunità nei processi decisionali e garantire che i ricavi delle attività minerarie siano distribuiti equamente. Ciò potrebbe contribuire a promuovere pratiche minerarie più sostenibili e responsabili, sostenere lo sviluppo economico locale e ridurre le disuguaglianze sociali.

Potrebbero esserci anche difficoltà nell’estrazione del litio appena scoperto. Circa il 44% del distretto di Reasi è coperto da foreste e circa il 30% dell’area è coltivato. Il suolo nell’area è sedimentario e vulnerabile all’erosione. L’area è anche ecologicamente fragile ed è soggetta a terremoti.

Queste caratteristiche geografiche potrebbero rendere difficile l’estrazione della riserva di litio appena scoperta. L’estrazione del litio comporta il pompaggio di grandi quantità di acqua, che può influire sulla disponibilità di acqua per le comunità locali e la fauna selvatica. La purificazione del minerale di litio produce anche grandi quantità di rifiuti ed emissioni di gas serra. Dovrebbero essere create anche strade e infrastrutture di trasporto. Una valutazione dell’impatto ambientale dovrebbe essere intrapresa prima che il litio appena scoperto venga estratto.

Nel 2021, tuttavia, il primo ministro indiano Narendra Modi ha approvato riforme minerarie volte ad aprire più siti all’estrazione mineraria e creare condizioni di parità per i settori pubblico e privato. Il governo ha promesso che queste riforme ridurranno il danno ambientale causato dalle miniere e renderanno le loro operazioni sostenibili.

Con la produzione interna di batterie agli ioni di litio, la produzione di veicoli elettrici e di energia solare riprenderà. L’indiana Tata Motors produce già la Tata Tiago, uno dei veicoli elettrici più economici sul mercato.

Sebbene l’India debba affrontare diverse sfide per aumentare l’estrazione del litio, un’attenta pianificazione e investimenti in infrastrutture, tecnologia e pratiche sostenibili potrebbero consentirle di sviluppare un’industria mineraria del litio di successo. Le significative riserve di litio dell’India offrono al paese l’opportunità di sviluppare nuove catene di approvvigionamento di energia rinnovabile e potenzialmente raggiungere l’indipendenza energetica. Ciò consentirebbe all’India di diventare un attore del cambiamento nello sviluppo sostenibile.