“Desidero esprimere la mia profonda vicinanza al popolo indiano per le sofferenze provocate dalla nuova ondata della pandemia. L’Italia non farà mancare il proprio sostegno in questo momento di difficoltà. Abbiamo offerto, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, disponibilità all’invio di un sistema di produzione di ossigeno, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, che potrà essere utilizzato per rifornire un ospedale tradizionale o da campo. Invieremo anche una squadra di personale specializzato per garantirne la corretta messa in opera”. Ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi

Le vittime per il Covid in India hanno superato le 200 mila con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 ore. Stando ai dati ufficiali del ministero della Salute i decessi nel Paese a causa della pandemia sono 201.187, ma secondo molti esperti i numeri sarebbero molto più alti. I positivi nel Paese sono circa 18 milioni, 360 mila nelle ultime 24 ore. Solo nel mese di aprile il numero di nuovi casi ha raggiunto i sei milioni.

Da una settimana il bollettino in India è spaventoso, quasi 3mila morti e 350mila contagi ogni giorno. Cifra con ogni probabilità decisamente sottostimata. “È un completo massacro di dati”, ha detto al New York Times Bhramar Mukherjee, epidemiologa dell’Università del Michigan, che sta studiando le preoccupanti curve del subcontinente: “In base a tutti i modelli che abbiamo realizzato, crediamo che il vero numero di morti sia fra le due e le cinque volte superiore a quello ufficiale”.

La variante indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l’Italia, secondo quanto rivelato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo bollettino settimanale sulla pandemia. La mutazione del virus che sta flagellando con un impeto finora sconosciuto l’India, detta anche variante B.1.617, è stata rilevata in oltre 1.200 sequenziamenti caricati sulla banca dati internazionale Gisaid. I Paesi dove è stata rilevata con più frequenza, India, Stati Uniti, Regno Unito e Singapore. ma anche in Belgio, Svizzera, Grecia e Italia.

Con più di 300.000 nuovi casi COVID al giorno e ospedali e crematori che rischiano il collasso, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la situazione in India «oltre lo straziante».

Come afferma Rajib Dasgupta, Docente di Medicina sociale Jawaharlal Nehru University, il governo indiano ha incolpato le persone per non aver seguito le direttive sulla salute pubblica sicura da COVID, ma dati recenti mostrano che l’uso di maschere è diminuito solo di 10 punti percentuali, da un massimo del 71% nell’agosto 2020 a un minimo del 61% entro la fine di febbraio. .

E l’indice di mobilità è aumentato di circa 20 punti percentuali, sebbene la maggior parte dei settori dell’economia e dell’attività si fosse aperta. Si tratta di cambiamenti modesti e non spiegano adeguatamente l’enorme aumento dei casi. Una spiegazione più probabile è l’impatto delle varianti che sono più trasmissibili del virus SARS-CoV-2 originale.

I virus continuano a cambiare e ad adattarsi attraverso le mutazioni e nuove varianti di un virus sono previste e monitorate in una situazione di pandemia come questa.

La variante B.1.617, che ha una serie di “sub-varianti” è stata classificata finora come mutazione “di interesse” ma non ancora “preoccupante”, che l’etichetterebbero come più pericolosa del virus originale in quanto più contagiosa, più letale o resistente ai vaccini.

Il consorzio indiano SARS-CoV-2 Genomics (INSACOG), un gruppo di dieci laboratori nazionali, è stato istituito nel dicembre 2020 per monitorare le variazioni genetiche del coronavirus. I laboratori sono tenuti a sequenziare il 5% dei campioni positivi per COVID provenienti dagli stati e il 100% dei campioni positivi dai viaggiatori internazionali. Il Regno Unito sta attualmente testando circa l’8% dei suoi campioni positivi e gli Stati Uniti circa il 4%. L’India ha testato complessivamente circa l’1%. L’INSACOG ha finora testato 15.133 genomi di SARS-CoV-2. Ciò significa che su 1.000 casi, il Regno Unito ne ha sequenziati 79,5, gli Stati Uniti 8,59 e l’India solo 0,0552.

Nell’ultima settimana di dicembre, l’India ha rilevato sei casi della variante britannica (B.1.1.7) tra i viaggiatori internazionali.

L’attuale seconda ondata, afferma Dasgupta, è iniziata nello stato nord-occidentale del Punjab nella prima metà di febbraio e non si è ancora stabilizzata. Uno dei consiglieri del governo del Punjab ha confermato che oltre l’80% dei casi è stato attribuito alla variante britannica.

È significativo che i distretti più colpiti provengano dalla regione di Doaba, nel Punjab, nota come cintura NRI (non residente indiano). Si stima che il 60-70% delle famiglie in questi distretti abbia parenti all’estero, principalmente nel Regno Unito o in Canada, e un volume elevato di viaggi da e verso questi paesi.

B.1.617, o quella che è stata chiamata la “doppia mutazione indiana”, ha attirato l’attenzione perché contiene due mutazioni (note come E484Q e L452R) che sono state collegate a una maggiore trasmissibilità e alla capacità di eludere il nostro sistema immunitario.

Molti esperti in India ora pensano che questo stia guidando l’impennata. Anche se il 24 marzo il Ministero della Sanità indiano ha annunciato il rilevamento dei mutanti, ha aggiunto: “ Questi non sono stati rilevati in numero sufficiente per stabilire o stabilire relazioni dirette o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni stati.

Il capo dell’Indian Council of Medical Research ha detto che non c’era motivo di panico perché le mutazioni sono sporadiche e non significative. Quel giorno, gli stati del Maharashtra e del Punjab rappresentavano rispettivamente il 62,5% e il 4,5% di 40.715 nuovi casi”.

In tutto il mondo, sono emersi diversi ceppi mutanti chiave grazie alla replicazione del virus in corso negli esseri umani. Sia la capacità di replicare e trasmettere, sia una migliore capacità di sfuggire al nostro sistema immunitario, hanno portato le varianti a stabilirsi come ceppi dominanti in aree geografiche e popolazioni.

La variante UK (B.1.1.7) è almeno il 30% più trasmissibile. In un recente webinar, esperti indiani hanno osservato che il “ceppo indiano” (B.1.617) è trasmissibile in modo simile alla variante britannica, ma finora ci sono poche prove che sia più letale del virus originale.

Secondo l’epidemiologo Adam Kucharski della London School of Hygiene and Tropical Medicine, l’enigma è questo: “[…] Supponiamo che 10.000 persone siano infettate in una città e ciascuna infetti 1,1 altre persone in media, la fascia bassa per il tasso di infezione stimato in Inghilterra. Dopo un mese, 16.000 persone sarebbero state infettate. Se il tasso di mortalità per infezione fosse dello 0,8%, come era in Inghilterra alla fine della prima ondata di infezioni, significherebbe 128 morti. Con una variante del 50% più mortale, quei 16.000 casi provocherebbero 192 morti. Ma con una variante che è il 50% più trasmissibile, anche se non più mortale, ci sarebbero 122.000 casi dopo un mese, portando a 976 morti.

Con ogni probabilità, questo è l’attuale scenario indiano: un numero complessivo di morti più elevato nonostante le varianti non siano più fatali in termini relativi”

La creazione di un sistema di sorveglianza genomica e il test costante del 5% dei campioni positivi è uno strumento costoso ma importante nel trattamento futuro della pandemia.