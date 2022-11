India: nessun vincitore nella corsa presidenziale del Congresso nazionale

Il grande vecchio partito indiano, l’Indian National Congress (INC), ha eletto un nuovo presidente. Questa non dovrebbe essere una grande novità, ma è la prima elezione contestata in due decenni e solo la sesta nella storia dell’INC. È anche la prima volta dal 1998 che qualcuno che non si chiama Gandhi ha ricoperto l’incarico. Ma le prospettive di questo esercizio di democrazia di partito che fa rivivere l’INC sono scarse.

Come chiariscono il tortuoso processo e l’esito prevedibile, l’INC non ha ancora superato la sua dipendenza da una dinastia regnante. Le sue difficoltà sono profondamente radicate nella sua storia e nella pratica di elevare un singolo leader a una posizione di autorità carismatica al di là della responsabilità democratica. Questa pratica ha origine nella leadership che il “Mahatma” Mohandas Karamchand Gandhi (nessuna relazione con l’odierna dinastia Gandhi) esercitò sul movimento per l’indipendenza e persiste in parte perché la diversità regionale dell’India rende difficile per la maggior parte dei leader fare appello a livello nazionale.

Con la morte di Gandhi, il manto carismatico passò prima a Jawaharlal Nehru, primo primo ministro, e poi a Indira Gandhi, terzo primo ministro e figlia di Nehru. Entrambi hanno goduto di una popolarità personale e di un successo elettorale senza eguali fino agli ultimi anni.

Ma la continua autorità carismatica di cui godono i discendenti di Indira Gandhi, o forse a cui sono stati affidati, deve meno alla loro popolarità, che è in costante declino, e più alle dinamiche interne dell’INC. L’esistenza di un “leader supremo” carismatico ha permesso a lungo perdere fazioni nelle unità regionali per fare appello contro leader regionali più popolari. Questi appelli sono di solito rivolti a una leadership nazionale che spesso è essa stessa poco più di una confraternita attorno al leader supremo. Ciò ha portato i leader regionali scontenti con una significativa base popolare a lasciare il partito, lasciando a guidare le unità statali solo coloro la cui sopravvivenza politica dipende dal sostegno dell’unico leader centrale. Entrambi i fattori erano in mostra nel recente concorso.

Lo slancio verso le recenti elezioni è iniziato quando il precedente presidente del partito Rahul Gandhi, nipote di Indira Gandhi, si è dimesso in seguito alla disastrosa prestazione dell’INC alle elezioni del 2019. Rahul è stato sostituito da sua madre Sonia come presidente ad interim, che era stata lei stessa presidente dal 1998 al 2017. Ma una lettera del 2020 firmata da 23 alti dirigenti che chiedevano elezioni interne al partito è stata vista come una sfida diretta ai Gandhi. Senza nessuno dei due disposti a candidarsi, i lealisti della famiglia Gandhi dovettero accettare un concorso che non volevano.

Quando Shashi Tharoor, firmatario della lettera del 2020, annunciò la sua candidatura, i lealisti di Gandhi iniziarono freneticamente a cercare un’alternativa. La loro prima scelta, il primo ministro del Rajasthan Ashok Gehlot, si è ritirato quando la sua fazione nella legislatura statale ha rifiutato di sostenere il suo rivale e vice, Sachin Pilot, come primo ministro. I lealisti di Gandhi si stabilirono quindi su Mallikarjun Kharge, un leader dalit veterano. Kharge ha invitato Tharoor a ritirarsi per consentire un “candidato al consenso”. In vista del voto finale del 17 ottobre, molte unità statali e singoli legislatori hanno chiesto pubblicamente che Rahul fosse presidente o Sonia per sceglierne uno.

Alla fine, la schiacciante vittoria di Kharge era una conclusione scontata. Con la maggior parte degli autori di lettere del 2020 a sostegno di Kharge , è stata tanto una testimonianza della dipendenza del partito dalla dinastia Gandhi quanto una dimostrazione di democrazia all’interno del partito.

Dopo l’indipendenza, il rapporto tra il presidente organizzativo del Congresso e il suo principale leader politico è cambiato più volte. Sotto Nehru, dopo una lotta iniziale, il presidente dell’INC era chiaramente subordinato al leader politico e legislativo del partito, il primo ministro. Dopo la morte di Nehru, potenti leader regionali ottennero per alcuni anni il controllo dell’organizzazione e la presidenza. Ma alla fine furono sconfitti da Indira Gandhi, che scisse il partito nel 1969 e ripristinò la supremazia del leader del partito sul presidente del partito.

Dopo la sua sconfitta nel 1977, Indira Gandhi prese lei stessa la presidenza del partito. Questa pratica, in cui il leader del partito deteneva la presidenza dell’organizzazione, è rimasta lo schema fino al 1998. Dopo le successive sconfitte nel 1996 e nel 1998, il partito ha eletto presidente una riluttante Sonia Gandhi, vedova di origine italiana dell’ex primo ministro Rajiv Gandhi.

La leadership di Sonia Gandhi ha imposto un nuovo modello. Poiché le sue origini italiane la rendevano inaccettabile come primo ministro per molti, il presidente dell’organizzazione ora esercitava la supremazia sul leader legislativo. Quando l’INC ha formato un governo di coalizione dal 2004 al 2014, il primo ministro è andato a un tecnocrate politicamente debole, Manmohan Singh, mentre Sonia Gandhi ha esercitato influenza dall’esterno del governo.

Con l’INC ora fuori dal potere e la famiglia Nehru-Gandhi che ha rinunciato alla presidenza organizzativa ea tutti i posti di leadership legislativa, la loro continua egemonia sembra aver portato l’INC al punto di partenza. Il principale centro di potere è ora completamente separato da qualsiasi posizione di leadership formale nel partito.

L’INC continua ad aggrapparsi a un modello carismatico di leadership legato a un’unica dinastia che ha cessato da tempo di portare la vittoria. Il risultato è stato lo svuotamento dell’INC in diversi stati poiché gli elettori che avrebbero potuto sostenere l’INC si sono invece rivolti a fazioni rinnegate dell’INC – in particolare il Congresso Trinamool del Bengala occidentale, il Congresso YSR dell’Andhra Pradesh e il Partito del Congresso nazionalista del Maharashtra.

Dalla morte di Indira Gandhi, nessun leader dell’INC ha dimostrato lo stesso fascino e la stessa capacità di ottenere voti. La perpetuazione dell’autorità suprema, extra-organizzativa della famiglia Nehru-Gandhi – anche contro i loro stessi desideri apparenti – impedisce qualsiasi leader nazionale alternativo. Resta da vedere se l’elezione di un nuovo presidente dell’organizzazione cambierà .