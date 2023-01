India – Iran: una nuova alleanza all’orizzonte?

Le relazioni India-Iran hanno un profondo background di civiltà e devono essere viste al di fuori del quadro della politica quotidiana e delle tendenze attuali come le proteste antigovernative in Iran, il conflitto India-Pakistan e i costanti riallineamenti geopolitici: l’India mantiene buoni rapporti sia con l’Est che con l’Ovest , e l’Iran è sotto attacco sanzioni occidentali. Per molti aspetti, Iran e India sono paesi speciali che da secoli coltivano relazioni speciali che, nonostante alcuni disaccordi, conservano sempre un carattere positivo.

Contesto storico

Il subcontinente indiano e l’altopiano iraniano sono regioni geografiche vicine, ei regni dell’antica India e dell’antica Persia hanno avuto stretti rapporti durati millenni, sin dalla migrazione dei popoli indo-iraniani nella subregione dell’Asia meridionale. Lo scambio storico tra le antiche terre della Persia e dell’Hindustan è illustrato nientemeno che dagli antenati dello stesso Ayatollah Ruhollah Khomeini, i cui antenati fanno risalire le loro origini alla regione settentrionale dell’India di Awadh, prima di migrare a Najaf, in Iraq. Le lingue indiane e iraniane condividono un ramo comune della famiglia linguistica e appartengono al gruppo linguistico indo-iraniano.

Sin dai tempi antichi ci sono stati legami commerciali tra la Persia e l’Asia meridionale. Durante il Medioevo, ci fu una fusione della cultura medievale persiana e indiana, in particolare dal tempo del Sultanato di Delhi all’Impero Mughal. Nei tempi moderni, dopo la spartizione britannica dell’India nel 1947, la nuova Repubblica dell’India indipendente non era più un paese confinante con l’Iran, poiché il Pakistan si stabilì nel mezzo, ma le relazioni tra le due nazioni rimasero ancora buone.

Sebbene i legami risalgano a millenni fa, l’India e l’Iran come stati indipendenti stabilirono relazioni diplomatiche il 15 marzo 1950. Lo scià iraniano Mohammed Reza Pahlavi visitò l’India nel febbraio-marzo 1956 e il primo ministro indiano Jawaharlal Nehru visitò l’Iran nel settembre 1959. Tuttavia, durante la maggior parte del Freddo Dopo la guerra, i rapporti tra la Repubblica dell’India e l’allora Stato Imperiale dell’Iran sotto il dominio della dinastia Pahlavi furono generalmente scarsi a causa dei loro diversi orientamenti politici: l’India era formalmente il leader del Movimento dei Non Allineati ma coltivava forti legami con l’Unione Sovietica, mentre l’Iran era un membro schietto del blocco occidentale con stretti legami con gli Stati Uniti. Sebbene l’India non abbia sostenuto la rivoluzione islamica dell’Iran nel 1979, le relazioni tra i due paesi si sono rafforzate subito dopo la sua attuazione.

Sono stati stabiliti legami commerciali tangibili, in particolare l’importazione di petrolio greggio in India e l’esportazione di gasolio in Iran. L’Iran ha spesso protestato contro le bozze di risoluzione del Pakistan contro l’India in organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC) e la Commissione per i diritti umani. L’Iran sarebbe esentato dalle condanne pubbliche dell’India in queste organizzazioni Tuttavia, il continuo sostegno dell’Iran al Pakistan nel conflitto indo-pakistano e le strette relazioni dell’India con l’Iraq durante la guerra Iran-Iraq hanno notevolmente peggiorato le relazioni bilaterali. Tra il 1996 e il 2001, Teheran e Nuova Delhi hanno sostenuto una coalizione anti-talebana in Afghanistan chiamata Alleanza del Nord, che ha migliorato le relazioni indo-iraniane. In contrasto,

Legami militari ed economici

L’India e l’Iran hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore della difesa nel dicembre 2002. Nel 2007, l’India ha accolto con favore la decisione di concedere lo status di osservatore all’Iran nell’Associazione dell’Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC). Nel 2010, il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha fatto appello ai musulmani di tutto il mondo per sostenere la lotta per la libertà nella regione del Jammu e del Kashmir. L’India, invece, ha invitato l’ambasciatore iraniano ad interim a Nuova Delhi a presentare una protesta ufficiale. Nell’agosto 2013 nel Golfo Persico l’Iran ha arrestato la nave MT Desh Shanti del più grande transatlantico indiano Shipping Corporation (SCI), che trasportava petrolio greggio dall’Iraq. L’Iran è stato irremovibile e ha insistito sul fatto che la detenzione della petroliera fosse una “questione tecnica e non politica”, ma era chiaro che dietro c’era la politica. A maggio 2016, Il primo ministro Narendra Modi ha effettuato una visita ufficiale in Iran. La visita si è concentrata sul rafforzamento dei legami bilaterali e sui progetti infrastrutturali, sul partenariato energetico e sul commercio. Poco prima della visita di Modi in Israele nel luglio 2017, l’Ayatollah Khamenei ha invitato i musulmani del Kashmir a “cacciare gli oppressori”.

Da un punto di vista economico, l’Iran è stato a lungo il secondo o terzo fornitore di greggio dell’India, fornendo più di 425.000 barili al giorno, e l’India è stata uno dei maggiori investitori stranieri nell’industria iraniana del petrolio e del gas. Nel 2011, il commercio bilaterale di petrolio ammontava a 12 miliardi di dollari USA. Sfortunatamente, è stato ridotto a causa delle ampie sanzioni economiche occidentali contro l’Iran a cui ha aderito l’India, costringendo così il governo indiano a rimborsare il proprio debito all’Iran attraverso le banche turche. Nel maggio 2019, dopo che gli Stati Uniti hanno revocato le deroghe che gli consentivano di importare petrolio greggio senza sanzioni, l’India ha smesso di acquistare petrolio dall’Iran. Poco prima del divieto, l’Iran era il terzo fornitore di greggio dell’India. È interessante che l’India abbia poi colmato il vuoto importando petrolio dagli USA, il paese che ha avviato le sanzioni anti-iraniane. Tuttavia, nel corso del 2022, la quota statunitense delle importazioni di petrolio dell’India è stata dimezzata, con la Russia che è diventata il terzo fornitore. La quota della Russia delle importazioni di greggio dall’India è stata vicina al 14% nel 2022, simile all’era dell’URSS. Tuttavia, un balzo dei prezzi internazionali del petrolio, un aumento del consumo locale indiano e con gli Stati Uniti che chiedono sanzioni contro la Russia, l’Iran potrebbe diventare ancora una volta un importante partner petrolifero per l’India.

Scambi commerciali e progetti comuni

Nei primi dieci mesi del 2022 gli scambi tra i due Paesi sono stati di oltre 2 miliardi di dollari. Le principali esportazioni dell’India verso l’Iran includono riso, tè, zucchero, frutta fresca, droghe / prodotti farmaceutici, bevande analcoliche, macchinari industriali, prodotti a base di carne. D’altra parte, le principali esportazioni dell’Iran verso l’India sono mandorle, vari prodotti chimici, butano e propano liquidi, bitume, datteri secchi. Iran e India stanno lavorando insieme su diversi progetti economici, tra cui vale la pena evidenziare: 1) gasdotti: Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI), Iran-Pakistan-India (IPI), Myanmar-Bangladesh-India (MBI ); 2) Giacimento a gas e progetto GNL di South Pars nel Golfo Persico; 3) Progetto terminal container Chabhabar e linea ferroviaria Chahbahar-Zaranj. Compagnie indiane come ESSAR e ONGC Videsh Ltd. sono presenti in Iran.

Determinanti geopolitiche

Da un punto di vista geopolitico, la posizione dell’Iran è strategicamente cruciale per l’India a causa della sua posizione geografica tra il Golfo Persico e il Lago Caspio. Inoltre, l’Iran è importante per l’India in quanto fornisce una rotta alternativa per connettersi con l’Afghanistan e i paesi dell’Asia centrale poiché Nuova Delhi non ha il permesso del Pakistan di utilizzare le rotte terrestri del Pakistan. L’Iran è uno dei paesi con le maggiori riserve di petrolio e gas naturale e l’India ha un fabbisogno energetico grandioso. D’altra parte, per l’Iran, la posizione strategica dell’India è cruciale perché aiuta molto a realizzare l’orientamento asiatico della politica estera di Teheran. L’India è il secondo paese più popoloso del mondo con una popolazione prevalentemente giovane, ha la quinta economia più grande del mondo che attrae Teheran in termini di manodopera, investimenti e commercio.

Interferenza: l’India è buona con Israele e l’Iran lo è con la Cina

Nonostante i due paesi abbiano alcuni interessi strategici comuni, India e Iran differiscono in modo significativo su alcune questioni di politica estera. L’India ha ripetutamente espresso una forte opposizione al programma nucleare iraniano. L’osso nella gola delle relazioni indo-iraniane sono le buone relazioni tra India e Israele e le buone relazioni tra Iran e Cina. C’è anche la questione dello Yemen e la guerra lì, dove l’Iran sostiene gli Houthi e si oppone all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, che sono stretti partner dell’India. È la partnership dell’India con le monarchie del Golfo che tende a creare disagi nei rapporti tra Teheran e New Delhi.

Gli iraniani amano gli indiani perché rispettano i diritti sciiti

Secondo un sondaggio della BBC del 2005, il 71% degli iraniani vede l’influenza dell’India positivamente e solo il 21% negativamente, la valutazione più favorevole dell’India di qualsiasi paese del mondo. Sembra che la popolazione iraniana sia fortemente filo-indiana. Un numero crescente di studenti iraniani si sta iscrivendo alle università in India, soprattutto a Pune e Bangalore. Il fatto è che i territori moderni dell’Iran e dell’India sono separati dal Pakistan, ferocemente segnato dal conflitto sunnita-sciita. Lì, la maggioranza sunnita discrimina e perseguita sistematicamente la minoranza sciita, il che porta al fatto che la Teheran ufficiale, così come la popolazione iraniana, guarda all’India molto favorevolmente, perché lì i diritti sciiti sono rispettati, a differenza del Pakistan. Il governo islamico di Teheran si considera il protettore degli sciiti nel mondo. Gli sciiti indiani godono del sostegno del loro paese, motivo per cui viene riconosciuta la festa nazionale di Muharram. Lucknow, la capitale dell’Uttar Pradesh, rimane il principale centro della cultura sciita e degli studi persiani nel subcontinente indiano.

Entrambi vogliono la pace in Afghanistan

L’Afghanistan inquieto è un’altra area che unisce i popoli indiano e iraniano e incoraggia la cooperazione. Per entrambi, l’Afghanistan è un paese vicino di transito e culturalmente importante con il quale vogliono intrattenere buoni rapporti e vogliono che vi regnino pace e ordine. Nuova Delhi ha spesso faticato a spiegare e contestualizzare agli americani la sua relazione unica con Teheran, mentre Washington ufficiale ha inviato severi avvertimenti che tale comportamento non è accettabile. Nel suo modo misurato, il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso preoccupazione per la risoluzione unilaterale dell’accordo nucleare iraniano da parte dell’amministrazione Trump, anche se sapeva che avrebbe potuto danneggiare le relazioni del suo paese con l’America. Con l’avvento al potere di una nuova amministrazione guidata da Joe Biden, che si è personalmente impegnato a prendere in considerazione la possibilità di ristabilire l’accordo sul nucleare iraniano,

Modi si oppone alle sanzioni anti-iraniane

Nel settembre dello scorso anno, è stato riferito che Modi aveva incontrato il presidente iraniano Ebrahim Raisi a margine del 22esimo vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Samarcanda, in Uzbekistan. Potrebbe essere un annuncio di ristrutturazione delle relazioni indo-iraniane. Il presidente iraniano ha affermato che Teheran e Nuova Delhi potrebbero migliorare ed espandere la cooperazione sfruttando le capacità esistenti di petrolio, gas e trasporti, in particolare la rotta Chabahar-Asia centrale che collega l’Oceano Indiano con l’Asia centrale, ma anche migliorare la cooperazione nelle questioni regionali e internazionali in cui condividono punti di vista comuni. Da parte sua, Modi ha espresso la sua inequivocabile contrarietà alle sanzioni contro l’Iran, ha indicato l’importanza dei collegamenti stradali e delle vie di trasporto, e quanto sia importante cooperare sulla questione dell’Afghanistan.

Inoltre, in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione a dicembre, il rappresentante permanente dell’India Ruchira Kamboj ha presentato la posizione dell’India sul programma nucleare iraniano sulla base di un’analisi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), in contrasto con affermazioni non verificate. L’India sostiene la piena ed effettiva attuazione della risoluzione ONU 2231 (2015), che abroga la risoluzione ONU sulla politica nucleare iraniana, e incoraggia le parti interessate a proseguire il dialogo e la diplomazia per risolvere le divergenze e tornare alla piena attuazione del piano d’azione globale congiunto di azione (JCPOA). In altre parole, l’India è contraria alle sanzioni e favorevole alla risoluzione diplomatica delle questioni in sospeso con l’Iran.

L’Iran ha offerto all’India un accordo di cooperazione strategica

A metà dicembre, è stato riferito che l’Iran aveva offerto all’India un accordo di cooperazione strategica simile a quello firmato con la Cina nel 2021. Ciò non sorprende poiché l’Iran è stato colpito dalle sanzioni occidentali e sta cercando di attirare investimenti stranieri nella sua energia e settori delle infrastrutture. I dettagli dell’accordo Iran-Cina sono rimasti (semi) segreti. I media scrivono che, in conformità con l’accordo di cooperazione di 25 anni, Pechino investirà quasi 400 miliardi di dollari nel settore delle infrastrutture e dell’energia dell’Iran. In cambio, Teheran fornirà a Pechino una fornitura costante di petrolio a prezzi inferiori a quelli di mercato. L’accordo rappresenta un’espansione dell’influenza cinese nell’Asia occidentale ed è il tentativo dell’Iran di attrarre importanti investitori stranieri da paesi che non seguono i dettami di Washington. Così, L’Iran ha offerto un accordo simile all’India per attrarre investimenti indiani nelle sue infrastrutture di trasporto ed energetiche, come confermato dal viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri durante la sua visita a Nuova Delhi a novembre. I dettagli della proposta di accordo India-Iran non sono ancora pubblici.

Se un tale accordo dovesse essere realizzato, sarebbe di grande importanza considerando che l’India era tra i maggiori acquirenti di petrolio iraniano fino all’entrata in vigore delle sanzioni occidentali. Un nuovo accordo con l’Iran ricco di petrolio aiuterebbe l’India, il terzo consumatore mondiale di petrolio, a far fronte agli alti prezzi dell’energia. Teheran ha più volte ribadito la disponibilità a rifornire l’India di petrolio e ha persino assicurato a New Delhi che potrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno energetico del Paese nell’instabilità della guerra russo-ucraina. Le compagnie petrolifere statali indiane (ONGC e Oil India) hanno esplorato congiuntamente petrolio e gas in quell’Iran. Un consorzio indiano ha scoperto il giacimento di gas Farzad-B nel Golfo Persico. Anche New Delhi ha svolto un ruolo importante nella costruzione delle infrastrutture iraniane. Durante la visita di Bagheri in novembre,

Un simile accordo sarebbe più che benvenuto a Teheran in quanto contribuirebbe a migliorare le relazioni con le potenze asiatiche dopo che le tensioni sul programma nucleare iraniano con gli Stati Uniti ei suoi alleati europei hanno portato all’imposizione di sanzioni. Inoltre, le proteste degli ultimi mesi del 2022 per la morte di Mahsa Amini sotto custodia della polizia hanno intensificato il processo di ritiro dei capitali occidentali dall’Iran, che ha portato alla svalutazione della moneta nazionale, il rial iraniano. Per ripristinare i rapporti con l’Iran, la cosa più importante è che l’India segua il proprio percorso di politica estera. Dal momento che ha rapporti abbastanza buoni con i ricchi stati del Golfo come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti e con Israele, non deve condizionarli o collegarli alle sue relazioni con l’Iran.

Concetto prospettico di ‘autonomia strategica’

L’India è riuscita a manovrare bene diplomaticamente per quanto riguarda la guerra ucraina, sottolineando ripetutamente l’inutilità della guerra, continuando allo stesso tempo a commerciare con la Russia e astenendosi per lo più dal voto alle Nazioni Unite. Il concetto di “autonomia strategica” che Modi sta perseguendo con la Russia potrebbe essere esteso anche all’Iran, dove possono esserci legittime divergenze e preoccupazioni su alcuni temi specifici, ma va mantenuta la fiducia reciproca. Con il visibile ritiro di USA e Russia dalla regione del Medio Oriente e il crescente riempimento del vuoto da parte della Cina, i tempi sono maturi per un ruolo più credibile e più forte per l’India, che potrebbe entrare nella regione e offrire un modello alternativo di buoni rapporti con tutti gli stati in conflitto come l’Iran, Israele e le monarchie del Golfo. Ovviamente,

L’India e l’Iran possono ottenere molto insieme. La diplomazia assertiva praticata dall’amministrazione Modi, l’approfondimento di buone relazioni con i paesi amici e l’attenzione al soddisfacimento dei propri interessi nazionali, è una strategia benvenuta. Se l’India può estendere la stessa visione all’Iran, potrebbe aprire un enorme potenziale di cooperazione tra queste due grandi nazioni e civiltà. È un momento più che opportuno per ristrutturare le relazioni indo-iraniane al fine di utilizzare il potenziale delle due nazioni, ma anche per allentare notevolmente la situazione nelle regioni costantemente tese del Medio Oriente e dell’Asia meridionale.