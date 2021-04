Si prevede che massicce folle si raduneranno nella città settentrionale dell’India di Haridwar per tutto aprile 2021 per il festival religioso di Kumbh Mela, nonostante il Paese sia alle prese con una pesante ondata di COVID-19.

Il Kumbh Mela è un pellegrinaggio indù che si tiene ogni 12 anni in tirtha sacri, o siti di guadi fluviali, lungo il fiume Gange in India.

Quest’anno il governo prevede che oltre un milione di pellegrini al giorno si bagnino nel fiume sacro. Sono attese oltre 5 milioni di persone al giorno nei giorni più propizi -12, 14 e 21 aprile- per un totale di 100 milioni di celebranti.

Modellato dalla mitologia, dall’astrologia e dalla società nel lungo corso della storia, questo festival è il più grande raduno religioso del suo genere al mondo.

Radicato negli antichi testi teologici dell’induismo, il rituale del bagno è sopravvissuto a guerre, rivoluzioni e carestie, ma la sua più grande minaccia sono state le malattie epidemiche. Le autorità dal governo coloniale britannico del 19 ° secolo al governo indiano oggi hanno dovuto affrontare la sfida di gestire la diffusione del contagio durante questo enorme raduno di persone.

Il festival celebra il mito indù del Samudra manthan -il ribollire dell’oceano cosmologico da parte degli dei e dei demoni per ottenere il nettare dell’immortalità, noto come amrita.

Nella lotta che ne seguì per l’amrita, diverse gocce dell’elisir caddero sulla Terra, santificando le acque dove erano sbarcate. La parola Kumbh si riferisce non solo al vaso di nettare versato nel suo cammino verso i cieli, ma anche al segno zodiacale dell’Acquario, il portatore d’acqua, il momento in cui avviene il Kumbh Mela.

Gli indù credono che fare il bagno nel sacro Gange nei giorni di buon auspicio del festival porti alla salvezza dal ciclo infinito della reincarnazione.

La tradizionale data di inizio del Kumbh, Makara Sankranti, o solstizio d’inverno, è a gennaio. Tuttavia, quest’anno il festival è stato ritardato dal governo indiano a causa dei timori della diffusione del COVID-19.

Il festival è menzionato nei registri coloniali britannici. Nel 1812 gli archivi della British East India Co., una società per azioni che era stata costituita nel 1600 per intrattenere rapporti commerciali con l’India, menzionano una ‘grande’ congregazione di persone alla ‘melah’ che non c’era da 28 anni. Gli storici della religione hanno notato che gli inglesi fondevano un’altra antica fiera, chiamata Magha Mela, con il Kumbh Mela.

A quel tempo,la East India Co. impose una ‘tassa per i pellegrini’ ai partecipanti, anche se non forniva infrastrutture o servizi.

La East India Co. governò l’India per conto della corona britannica dal 1757 e l’alleanza tra la compagnia e la corona durò un secolo fino alla ribellione indiana del 1857. Durante quel periodo l’amministrazione britannica, in collaborazione con la polizia locale e i capi delle organizzazioni di pellegrini, fece tentativi di migliorare l’infrastrutturadel Kumbh Mela, compresa la posa di nuove linee ferroviarie, l’ampliamento delle strade di accesso e la costruzione di piattaforme da bagno più grandi, o ghat. Speravano di aumentare l’accesso, impedire la fuga precipitosa dei pellegrini vicino al bordo dell’acqua e raccogliere migliori entrate.

Inavvertitamente, gli inglesi hanno contribuito a legittimare e rendere popolare il Kumbh Mela come la suprema festa sacra. Allo stesso tempo, credevano che il Kumbh fosse un raduno politico in cui nascono idee rivoluzionarie e nazionaliste.

Fino al 1801, prima del dominio coloniale nello Stato, il Kumbh Mela era controllato e gestito da sette, o ‘akharas’, di asceti militanti che combattevano per il privilegio di fare il bagno prima, dato che il potere e lo status conferivano per primi. Queste erano spesso battaglie violente di portata allarmante in cui migliaia di persone morirono.

Ma gli akharas gestirono abilmente la sfida logistica del massiccio pellegrinaggio e del festival. Hanno organizzato ostelli e cibo, hanno fornito servizi di polizia e hanno supervisionato l’arbitrato delle controversie sulle strutture di vita dei fedeli. Istituirono e riscossero anche le tasse per i pellegrini. Gli asceti degli akharas erano impegnati in discorsi religiosi e conferenze filosofiche. La loro presenza era un’attrazione per i pellegrini ordinari che cercavano il loro pubblico e le benedizioni.

Ma nel 1858 la Corona britannica controllava tutta l’India e tentò di assumere la logistica e le regole per il Kumbh Mela, in particolare per il movimento dei pellegrini sul sito, per evitare le fughe precipitose e migliorare le condizioni sanitarie. All’epoca accordi legali sull’ordine di balneazione assicurarono la fine della violenza tra gli akharas.

Gli inglesi consentirono e istituirono un ordine per gli asceti di 14 akharas di fare il bagno nei tre giorni di balneazione propizi del Mela. Dopo l’indipendenza indiana, anche i successivi governi indiani hanno cercato di controllare la folla e di organizzare il programma dei bagni degli akharas.

Il primo riferimento britannico che menzionava specificamente il Kumbh Mela fu fatto in un rapporto del 1868 che affermava la necessità dicontrolli igienico-sanitari maggiori e più severi alla ‘fiera di Coomb‘ che si terrà nel gennaio 1870. Riconoscendo la minaccia di una rapida diffusione del contagio tra le folle, il governo britannico ha tentato di disinfettare e controllare le centinaia di migliaia di pellegrini al Kumbh.

Nel 1870 il quotidiano Pioneer, la voce degli inglesi nella città settentrionale di Allahabad, disse che il controllo dell’affollamento era visto come ‘un’attività ben diretta a scongiurare, o comunque mitigare, le devastazioni della malattia‘ tra i pellegrini. La diffusione della malattia è stata vista come una minaccia per la possibile riscossione di tasse e governance.

Tra il 1892 e il 1908, quando nell’India britannica scoppiarono gravi carestie, colera e epidemie di peste, il governo coloniale controllò l’ingresso nel Kumbh, citando preoccupazioni per l’igiene. I pellegrini sono scesi a un minimo di circa 300.000 come riportato dall’Imperial Gazetteer. Nel 1941, il governo britannico vietò la vendita di biglietti tra le voci secondo cui il Giappone, prima di entrare nella seconda guerra mondiale, avrebbe bombardato Allahabad dove era previsto che avrebbe avuto luogo il Kumbh.

Nel secolo scorso il Kumbh è diventato così popolare che le versioni ‘mezze’ – Ardh Kumbh – si tengono ogni sei anni.

Il drammatico arrivo degli akharas –che include 14 sette di asceti indù e sikh, nonché monaci guerrierispesso illustrati con fotografie esotiche- è diventato l’elemento visivo caratteristico del Kumbh.

Queste decine di migliaia di asceti, alcuni vestiti con abiti color zafferano, altri nudi e ricoperti di cenere, con i dreadlock selvaggi, vengono a cavallo o su sedili dorati su elefanti. Le processioni sono accompagnate da forti tamburi, conchiglie e suoni di gong mentre entrano nell’acqua sacra, in ondate di umanità.

L’evento di quest’anno si svolge tra i timori che un enorme raduno come questo possa rivelarsi un evento favorevole alla diffusione del COVID-19. Secondo la Johns Hopkins University, entro il 1 aprile 2021, l’inizio del Kumbh Mela, l’India aveva segnalato 12 milioni di casi e 162.900 morti.

Il governo indiano ha emesso diverse direttive per controllare la diffusione della malattia: sono stati istituiti punti di controllo per lo screening termico e si stanno compiendo sforzi per disinfettare tutti i bagni e le zone notte. Sono stati emanati protocolli rigidi per la partecipazione al Kumbh, incluso un periodo di tempo limitato di mezz’ora per ogni akhara per fare il bagno. Inoltre, il governo ha dichiarato che dopo il 1 ° aprile tutti i visitatori del Kumbh devono produrre prove di un recente test COVID-19 negativo.

Tuttavia, anche prima dell’inizio del Kumbh, la città e le aree limitrofe erano già emerse come punti caldi del COVID-19 . All’inizio del festival, sette santi indù viventi nella città di Haridwar sono risultati positivi e 300 pellegrini sono stati trovati positivi durante i primi giorni del festival.

Le immagini che emergono da Haridwar di milioni di fedeli, che pregano, mangiano e fanno il bagno, spesso senza maschera e in stretta vicinanza l’uno con l’altro, sollevano timori su come il desiderio del nettare divino dell’immortalità potrebbe rivelarsi in un anno di pandemia.