Ci sono state molte previsioni su quante persone hanno avuto il COVID-19 e se questo o quel paese ha raggiunto l’immunità di gregge. Lo abbiamo già visto a Manaus, in Brasile e in India. L’ottimismo è purtroppo sempre fuori luogo e occasionalmente usato in modo irresponsabile.

Non c’è dubbio, afferma Michael Head, ricercatore dell’University of Southampton, che in questo momento in India si stia verificando un’emergenza umanitaria. L’India è un esempio catastrofico di una popolazione che non ha certamente raggiunto l’immunità di gregge contro COVID-19: ha registrato 314.000 nuovi casi di contagio il 22 aprile, il conteggio di infezione più alto mai registrato da qualsiasi Paese in un solo giorno.

Molti ospedali in tutto il Paese non sono in grado di far fronte alla domanda senza precedenti di beni di prima necessità. Le storie di un sistema sanitario al collasso sono numerose, con segnalazioni di mancanza di ossigeno per pazienti ricoverati e corpi bruciati su roghi nelle strade. I membri della famiglia si affrettano ad acquistare bombole di ossigeno e farmaci per i loro cari negli ospedali, spesso pagando prezzi esorbitanti nel mercato nero.

In tutto il mondo, diversi Paesi come Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Pakistan hanno imposto nuove restrizioni ai viaggiatori provenienti dall’India, compresi i divieti di volo.

L’India ha vaccini prodotti localmente, che sono in fase di distribuzione, incluso il vaccino AstraZeneca. Ma la proporzione della popolazione immunizzata è ancora molto bassa e ci sono molte persone suscettibili affinché il virus continui a diffondersi.

Anche i numeri, sostiene il ricercatore, sono evidenti. Il tasso di positività del test (la percentuale di persone sottoposte a test per COVID che restituisce un test positivo) in India è alto – circa il 18%. Questo è ben al di sopra della soglia dell’OMS del 10%, suggerendo che molti casi positivi vengono persi a causa della mancanza di capacità di test e di interventi tempestivi.

In effetti, una delle principali preoccupazioni è la mancanza di dati in tempo reale di alta qualità per fornire un quadro informato degli scenari che si stanno sviluppando in India. Il numero di morti sta iniziando a salire su una traiettoria ripida che aumenterà sicuramente ulteriormente nelle prossime settimane.

Quando ci sono state speculazioni su un possibile raggiungimento dell’immunità di gregge, l’India è stata relativamente tranquilla con livelli molto più bassi di COVID-19, i vaccini sono diventati disponibili e una pandemia che sembrava essere sotto controllo nel sud-est asiatico.

Allora cosa ha cambiato tutto questo? C’è stata molta attenzione sulla variante B1617, che è stata rilevata per la prima volta in India. C’è ancora molto da imparare su questa variante, ad esempio se è più trasmissibile e quindi contribuisce a una maggiore trasmissione di comunità. È una teoria plausibile, ma ancora sconosciuta.

Ma è la mescolanza di popolazioni sensibili che alla fine guida la trasmissione delle malattie infettive respiratorie. Ci sono state dichiarazioni audaci da parte di alti esponenti politici, con il ministro della Salute, Harsh Vardhan, che all’inizio di marzo dicevano che l’India era “alla fine della pandemia”.

Da allora, spiega Head, ci sono state riunioni di massa in India. A marzo e aprile, ci sono state elezioni a livello statale in diversi Stati indiani, che sono accompagnate da campagne elettorali e mescolanza di popolazione. I fan hanno assistito alle partite internazionali di cricket tra India e Inghilterra, con stadi pieni e pochi con maschere. E ci sono state diverse grandi feste religiose, come il Kumbh Mela, un evento che si verifica una volta ogni 12 anni ed è frequentato da milioni di persone.

Ci sono esempi recenti in Cina, Arabia Saudita e Israele in cui gli eventi chiave del calendario religioso sono stati cancellati o ridimensionati, per ridurre la mescolanza di persone infettive e suscettibili durante la pandemia. Ciò include l’Hajj e il capodanno cinese.

Il Serum Institute of India è uno degli edifici più importanti al mondo al momento. Sta producendo il vaccino AstraZeneca in gran numero ed è un fornitore chiave in molti paesi, inclusa l’Iniziativa Covax. Tuttavia, le esportazioni dall’India sono diminuite nelle ultime settimane e non sarebbe una sorpresa vedere il governo indiano muoversi per mantenere ancora più preziosi vaccini all’interno dell’India.

Ciò influenzerà l’offerta per altri Paesi a basso reddito. Ci sarà un significativo effetto a catena dalla crisi umanitaria in India che sosterrà la pandemia ancora più a lungo. Questo dimostra come la dipendenza da pochi siti di produzione per prodotti così vitali sia vulnerabile a conseguenze letali.

Ciò evidenzia l’importanza della preparazione globale. Il mondo ha bisogno di tutti i vaccini che può ottenere, quindi fattori come l’equità di distribuzione e la fiducia del pubblico devono essere affrontati per garantire che AstraZeneca e altri vaccini siano disponibili in lungo e in largo e non solo ai paesi ricchi.

Perché mentre i Paesi di tutto il mondo stanno a guardare, potremmo facilmente avere la prossima India proprio dietro l’angolo.

Secondo Pradeep Taneja dell’University of Melbourne e Azad Singh Bali dell’Australian National University, la gestione incosciente della crisi da parte del governo, in particolare l’inefficace leadership del primo ministro Narendra Modi nelle ultime settimane è stata molto negativa.

Forse niente lo illustra più chiaramente del discorso televisivo di Modi la scorsa settimana in risposta alla crescente crisi, quando ha cercato di usare il suo appello personale per incoraggiare gli indiani a praticare un comportamento sicuro per il COVID. Ha offerto poco sotto forma di misure concrete per contenere l’ondata di infezioni e ha consigliato ai governi statali di non utilizzare le chiusure.

L’India è stato uno dei primi Paesi a imporre un blocco a livello nazionale quando i tassi di infezione hanno iniziato a salire nel marzo 2020 e questa risposta, insieme alla vigilanza pubblica, è sembrata avere successo nel portare i casi sotto controllo. I nuovi casi hanno raggiunto il picco da quasi 100.000 a metà settembre a meno di 10.000 all’inizio di febbraio.

Con il declino del numero di casi, secondo i ricercatori australiani, la popolarità di Modi è aumentata vertiginosamente. E dalla fine dell’anno scorso, le imprese, gli uffici governativi e la gente comune sono tornati alle loro routine pre-COVID, con molte linee guida sfidanti sull’indossare maschere o praticare l’allontanamento sociale. Alcuni lo hanno fatto per necessità per consentire loro di lavorare, mentre altri semplicemente hanno infranto le norme per arroganza o pura ignoranza. Era come se il COVID-19 non fosse più una delle principali preoccupazioni.

Il compiacimento e la stanchezza evidenti nella società hanno trovato eco nelle azioni del governo Modi. Il governo ha abbassato la guardia e ha iniziato a vantarsi del suo successo nel controllo delle infezioni e del basso tasso di mortalità dell’India rispetto a molti altri Paesi.

In seguito alla vittoria del suo partito alle elezioni nello Stato del Bihar a novembre, Modi ha affermato che i risultati hanno confermato il modo in cui abbiamo affrontato la situazione della crisi del coronavirus nel Paese.

Tuttavia, la situazione nel paese ora sembra sempre più cupa perché il governo non ha preparato il Paese alla possibilità che il COVID-19 tornasse con una maggiore forza.

Nonostante il lancio di una campagna di vaccinazione nazionale, ha fatto poco per rafforzare la capacità degli ospedali di gestire un’improvvisa ondata di infezioni e ricoveri. Ciò ha portato molti ospedali in tutto il Paese al panico, che lottano per soddisfare la crescente domanda di ossigeno.

In secondo luogo, anche se il virus si è diffuso a macchia d’olio, Modi e i suoi ministri hanno continuato a condurre una campagna alle elezioni statali in cinque Stati, affrontando raduni massicci e lodando le folle per essersi ammassate in gran numero.

Ciò, dicono Taneja e Bali, ha provocato messaggi in conflitto. Poco importava al governo che i protocolli pandemici venissero violati da coloro che organizzavano e partecipavano alle manifestazioni. Mentre i casi continuavano ad aumentare, Modi è stato costretto infine a sospendere le manifestazioni elettorali nello Stato del Bengala occidentale.

In terzo luogo, la seconda ondata di infezioni è stata alimentata da uno dei più grandi festival religiosi del mondo, il Kumbh Mela, che si tiene nella città santa di Haridwar ogni 12 anni: dal 10 al 14 aprile, oltre 2.000 persone che hanno partecipato al festival sono risultate positive al virus. Quando Modi ha fatto appello ai leader religiosi in un tweet il 17 aprile per mantenere il Kumbh Mela “simbolico” – ovvero non partecipare di persona – il festival era già in corso da più di due settimane. Anche due eminenti veggenti indù erano morti di COVID. Infine, questa settimana, i leader religiosi hanno deciso di concludere i festeggiamenti.

E il quarto passo falso del governo è stato nella gestione del lancio del vaccino. Mentre quasi il 10% della popolazione indiana ha ricevuto la prima dose, nelle ultime settimane molti centri di distribuzione di vaccini hanno esaurito le scorte.

Ciò è in parte il risultato del fatto che il governo di Modi ha dato la priorità alle sue iniziative di diplomazia sui vaccini piuttosto che vaccinare la propria gente: l’India aveva esportato più vaccini (60 milioni di dosi in 76 Paesi) alla fine di marzo di quanti ne avesse somministrati ai propri cittadini (52 milioni di dosi).

Poiché l’India è uno dei maggiori produttori mondiali di vaccini, sottolineano i ricercatori, avrebbe potuto sfruttare questa opportunità per vaccinare una quota maggiore della sua popolazione, affrontando contemporaneamente i problemi all’interno del sistema sanitario che sono state esposte dalla seconda ondata di infezioni. Ma il governo non ha adottato questo approccio e ora l’India ne sta pagando le conseguenze.