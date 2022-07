La decisione della Reserve Bank of India (RBI) di consentire la rupia nel commercio globale è un precursore per farne una valuta internazionale. La RBI ha affermato che la mossa è volta a «sostenere il crescente interesse delle società commerciali globali». Sebbene la convertibilità sia limitata al conto corrente, il che significa convertibilità parziale, il tentativo della RBI dimostra la disponibilità dell’India a muoversi verso la piena convertibilità.

Anche se la decisione è stata presa in mezzo all’allarmante calo della rupia rispetto al dollaro USA, la decisione della RBI è una sfida, dato che i solidi fondamentali macroeconomici isolano la rupia. Il forte rimbalzo dell’economia con la crescita di ripresa più rapida al mondo è un esempio calzante. Si prevede che il PIL dell’India aumenterà dell’8% nel 2022-23, dopo un calo del 7% nel 2021-22. Si prevede che l’India eccellerà nella crescita cinese, prevista al 4% nello stesso periodo.

Il paradosso della caduta della rupia rispetto al dollaro USA è che si è apprezzata rispetto a tutte le altre principali valute, come lo yen giapponese,l’euro e la sterlina britannica. In altre parole, significa che la caduta della rupia non è dovuta alla debole salute dell’economia. La realtà sta nella fuga di capitali da parte di investitori USA in FPI a causa degli alti tassi di interesse da parte della Federal Bank. Tra febbraio e giugno 2022, la rupia è scesa di oltre il 4% rispetto al dollaro USA. Al contrario, si è apprezzata del 2,8 per cento contro l’euro, del 10,4 per cento contro lo yen giapponese e del 3,3 per cento contro la sterlina.

La de-dollarizzazione è emersa come una nuova ondata nel commercio globale dopo che è stato affermato che gli Stati Uniti stavano usando come arma il dollaro per esercitare un’influenza nel panorama politico mondiale.

Gli analisti commerciali hanno affermato che l’imposizione di sanzioni e l’esclusione di SWIFT (Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali) della Russia, hanno innescato l’ondata.

Attualmente, il 70 per cento del commercio mondiale è instradato attraverso il dollaro USA e il 60 per cento della riserva valutaria mondiale è accumulata in dollari USA.

La de-dollarizzazione è una sfida contro il dominio degli Stati Uniti nell’influenza guidata dalla valuta. I cinesi hanno sostenuto che il dollaro USA conferisce un potere sproporzionato per esercitare un’influenza nell’economia globale. Alla fine, il potere del dollaro USA è stato utilizzato per scaricare l’economia dei Paesi ostili degli Stati Uniti. I media cinesi Xinhua hanno deriso: «L’egemonia finanziaria degli Stati Uniti si ritorce contro poiché i Paesi optano per la de-dollarizzazione».

Di conseguenza, la quota del dollaro USA nelle riserve valutarie globali si è ridotta. L’economista del FMI, Desmond Lachman, in un articolo ha scritto, «la quota di attività in dollari USA tra le riserve valutarie è scesa al minimo di 25 anni»

La caduta dell’importanza del dollaro USA ha portato Nazioni ostili come Cina e Russia ad adottare alternative al dollaro. Il governo cinese ha fatto pressioni sui partner commerciali, inclusa la Russia, per denominare alcuni scambi in RMB(Renminbi, una valuta cinese). Ha istituito un centro commerciale di RMB a Hong Kong, Singapore e in Europa e ha creato un programma di connessione alla borsa valori transfrontaliera che ha denominato alcuni scambi e investimenti in RMB. Nel 2016, il FMI ha incluso il RMB nei DSP (Special Drawing Rights) dell’FMI, con la Cina che è diventata un importante partner commerciale globale.

Seguendo l’esempio, la Russia ha accelerato la sua mossa di de-dollarizzazione nel 2014, quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Russia per l’annessione della Crimea all’Ucraina. Ci sono tre modi in cui la Russia ha ridotto la sua dipendenza dal dollaro. In primo luogo, la banca centrale russa ha tagliato le riserve del dollaro USA di oltre la metà tra il 2013 e il 2020. In secondo luogo, la Russia ha tenuto diverse discussioni con Cina, India, Turchia e membri dell’Unione economica eurasiatica(Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan) per privilegiare il commercio in valute nazionali. Nel quarto trimestre del 2020, le esportazioni russe verso i BRICS, fatturate in dollari USA, sono diminuite al 10% nel 2020 dal 95% nel 2013.

La Russia ha sviluppato il proprio sistema di trasferimento finanziario SPFS (System for Transfer of Financial Messages) -per consentire agli alleati statunitensi di pagare petrolio e gas, dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto la disconnessione delle banche russe da Swift.

Una vista ravvicinata rivela che una rupia convertibile può guadagnare forza per volere della de-dollarizzazione. Poiché la Cina, uno dei due principali partner commerciali dell’India, tende alla de-dollarizzazione e la Russia sta emergendo come un importante fornitore di petrolio greggio dopo l’attuale shock petrolifero, l’ondata di de-dollarizzazione sfrutta la nuova opportunità per rafforzare la rupia.

Oltre a ciò, dalla convertibilità in rupia possono derivare numerosi vantaggi.

In primo luogo, l’internazionalizzazione della rupia accelererà le esportazioni. Le esportazioni diventano più redditizie grazie alla convertibilità. Questo perché, poiché il tasso della rupia sarà deciso dal tasso di cambio del mercato e non dall’intervento del governo, il tasso di mercato è generalmente superiore al tasso di cambio ufficiale fissato in precedenza. Detto questo, gli esportatori possono ottenere più rupie rispetto alle valute estere, ad esempio il dollaro USA, fissato ufficialmente prima.

In secondo luogo, la fatturazione in rupia nel commercio isola i rischi di cambio. L’importazione di greggio è un esempio calzante. L’impennata delle importazioni di greggio, uno dei maggiori oneri di importazione, è dovuta all’aumento senza precedenti dei prezzi del petrolio e alla fluttuazione del dollaro USA. Nel 2021-22, l’importazione di petrolio greggio dall’India è aumentata del 93,5% in valore. Ma, in quantità, è aumentato solo del 7,8 per cento.

Terzo, fornisce incentivi alle NRI per le rimesse. Alla fine, aiuta ad aumentare le riserve di valuta estera.

Il lavoro è avanti avanti, la rupia potrebbe muoversi verso la piena convertibilità. Piena convertibilità significa piena convertibilità del conto capitale nella bilancia dei pagamenti. Questo apre il mercato a investitori stranieri, uomini d’affari e partner commerciali. Incoraggia il flusso di IDE e il libero flusso di capitali. Le imprese locali avranno facile accesso al mercato dei capitali esteri per prestiti a tassi relativamente inferiori.

Tuttavia, c’è un problema. La rupia potrebbe essere eclissata dalla volatilità globale dei mercati valutari. In tal caso, può anche agire per aumentare il debito estero.