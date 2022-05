Rapporti commerciali Russia-India in via di sviluppo, mentre il conflitto ucraino è visto dall’Asia sempre più come un problema europeo da risolvere.

India e Russia stanno negoziando circa 20 milioni di barili di greggio russo da Rosneft a prezzi fortemente scontati. Le trattative si stanno concentrando sui meccanismi di pagamento alternativi.

La domanda di energia in India è acuta e aumenta durante i mesi estivi a causa del caldo e della necessità di dispositivi di raffreddamento. Il consumo di energia è cresciuto dell’8,9% a marzo rispetto a febbraio di quest’anno e ha raggiunto il record storico di 199,58 GW l’8 aprile. Ci si può aspettare che tale record di utilizzo venga costantemente rivisto al rialzo.

L’India ha scartato le questioni europee rispetto all’Ucraina, vedendole sempre più come un problema europeo verso il quale nulla può l’India. Il Ministero dell’Energia indiano ha costantemente affermato che il suo obiettivo è stabilizzare il suo impegno economico con la Russia anche se esiste la possibilità che le sanzioni occidentali contro la Russia possano avere un impatto sull’India.

Lo ha detto il portavoce del Ministero Arindam Bagchi. «Il nostro obiettivo era vedere come possiamo stabilizzare le transazioni economiche o l’impegno economico che stiamo assumendo con la Russia nel contesto attuale. C’è la possibilità che queste sanzioni possano avere un impatto su di noi, è per questo che stiamo avendo discussioni interministeriali e altre conversazioni per vedere come possiamo mantenere le nostre interazioni economiche con la Russia stabilizzate e come possiamo garantire che i nostri interessi non siano pregiudicati».

Le richieste occidentali di un’azione asiatica contro la Russia si stanno rivelando problematiche,, e perchè lpoiché le Nazioni asiatiche sentono che la vicenda della guerra ucraina non le riguarda e loro strategie energetiche hanno incluso da tempo la Russia.

L’India, ad esempio, importa gas dai giacimenti russi nell’Artico. A causa del commercio di energia della Russia con gli Stati Uniti e l’UE, Rosneft ha diversi intermediari e società commerciali non sanzionati che sono in trattative di forniture legittime e non sanzionate con società indiane.

L’India ha anche mostrato interesse per il potenziale delle attività di costruzione navale a Vladivostok e Gujarat nell’India occidentale per la progettazione e la costruzione della prossima generazione di petroliere e gasiere.

Il primo ministro Modi è stato il primo ministro del Gujarat dal 2001 al 2014, l’area ha cantieri navali che tengono d’occhio non solo il trasporto marittimo in grado di soddisfare le esigenze dell’Artico, ma anche per soddisfare i requisiti del corridoio di trasporto internazionale nord-sud (INSTC). L’INSTC è una rotta alternativa del Canale di Suez che va da Mumbai all’Iran, quindi multimodale a nord attraverso l’Iran e ai porti del Mar Caspio verso l’Asia centrale, il Caucaso e l’Europa. È probabile che questa rotta ‘meridionale’ si dimostri ‘popolare’ in quanto consente il transito di merci dall’UE all’Asia senza la necessità di transitare attraverso la Russia.

L’India ha anche mostrato interesse per l’approvvigionamento di fertilizzanti organici dalla Russia, uno sviluppo interessante in considerazione del fatto che Nuova Delhi ha dichiarato l’intenzione che l’India si sviluppi come un importante esportatore di grano causa le interruzioni della catena di approvvigionamento globale create dal conflitto in Ucraina -Russia e Ucraina sono i principali fornitori di grano. L’India sta implementando misure nel 2022 per cercare di trarne vantaggio, tra cui la garanzia che i laboratori approvati dal governo testino adeguatamente la qualità delle esportazioni, la messa a disposizione di vagoni ferroviari aggiuntivi e la collaborazione con le autorità portuali per dare priorità alle esportazioni di grano. L’India è avvantaggiata dalle scorte in eccedenza in patria e da un forte aumento dei prezzi globali. Finora, l’organizzazione sembra essere sulla buona strada. Le esportazioni di grano indiano sono aumentate nel 2021 fino a raggiungere 6,12 milioni di tonnellate, da 12 milioni di tonnellate l’anno precedente. Si ritiene che un obiettivo per il 2022 sia l’esportazione di 10 milioni di tonnellate di grano dopo il raccolto della nuova stagione di giugno/luglio.

La strategia dell’India per quanto riguarda la conservazione della sua credibilità energetica prevede, insieme ad altre Nazioni asiatiche come la Cina, l’acquisto di petrolio greggio russo a prezzi fortemente scontatidalla russa SOE Rosneft, che gestisce anche la seconda raffineria più grande dell’India. L’India è anche desiderosa di colmare il vuoto nel settore delle merci dopo il ritiro delle società europee dal mercato russo e sta cercando di aumentare il commercio di 2 miliardi di dollari all’anno. Delhi sta negoziando un accordo di libero scambio con l’Unione economica eurasiatica e ci si può aspettare che ciò progredirà ulteriormente una volta risolta la situazione in Ucraina.