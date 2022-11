Incontro Xi e Biden: servirà loro leadership e coraggio

I Presidenti Joe Biden e Xi Jinping si incontrano oggi al vertice del G20, a Bali, nel loro primo faccia a faccia bilaterale dalla pandemia. Questa è una buona notizia, poiché la speculazione si è trasformata in un’apparente certezza negli ultimi mesi che i due Paesi si scontreranno per Taiwan nel prossimo futuro, incoraggiati dalla politica interna in entrambi.

Sulla base di 20 anni di dialoghi e simulazioni di crisi tra ex funzionari e studiosi statunitensi e cinesi, riteniamo che un conflitto del genere sarebbe disastroso per il popolo di Taiwan e devasterebbe l’economia mondiale. Nel peggiore dei casi potrebbe degenerare in una guerra nucleare.

Le due parti devono mostrare un po’ di vera leadership e coraggio per uscire da questo ciclo -pensino a Michail Gorbaciov e Ronald Reagan a Reykjavik- prima che sia troppo tardi. I due presidenti dovrebbero usare il loro incontro per discutere concretamente quali passi ciascuna parte potrebbe intraprendere per fermare la spirale.

Sia per la Cina che per gli Stati Uniti, la ‘credibilità’ riguardo a Taiwan è centrale nei loro interessi.

Le credenziali nazionaliste del Partito Comunista Cinese si basano sulla difesa dell’integrità territoriale della Cina, che ha fermamente affermato include Taiwan.

Nel 1972, quando il governo degli Stati Uniti stabilì relazioni formali con la Repubblica popolare cinese (RPC), accettò una formulazione ‘One China‘ che riconosceva la RPC come l’unico governo legittimo della Cina, non contestava l’opinione cinese secondo cui Taiwan fa parte della Cina e si è impegnata ad avere solo contatti non ufficiali con il governo di Taiwan.

Nel Taiwan Relations Act, poi, gli Stati Uniti hanno definito qualsiasi tentativo di utilizzare mezzi non pacifici per determinare il futuro di Taiwan come«… una minaccia alla pace e alla sicurezzadell’area occidentale e di grave preoccupazione per gli Stati Uniti». Da parte sua, Pechino ha dichiarato che avrebbe perseguito l’unificazione pacifica con Taiwan come prima priorità, senza, tuttavia, rinunciare al suo diritto sovrano di impiegare la forza su ciò che considera il suo territorio nazionale. Quindi, la credibilità degli Stati Uniti è vincolata nell’impedire alla Cina di prendere Taiwan con la forza, poiché la credibilità cinese è legata alla ricerca dell’unificazione pacifica, se possibile.

Le voci dell’establishment negli Stati Uniti -da entrambe le parti- ora affermano regolarmente,senza prove conclusive, che la Cina ha abbandonato la sua preferenza passata e sta pianificando di costringere o attaccare Taiwan. Spingono per dimostrazioni sempre maggiori di sostegno all’isola, portando le loro controparti in Cina ad affermare che gli Stati Uniti hanno sventrato la politica della Cina unica incoraggiando la sovranità e l’indipendenza di Taiwan.

Entrambe le parti credono che l’altra stia impedendo o rifiutando di intraprendere azioni che stabilizzerebbero la situazione di Taiwan, e nessuna delle due ammette che le proprie azioni stiano contribuendo alla crisi.

Sono necessari passi chiari e autorevoli per tornare indietro da un percorso verso una crisi grave o peggio. Ecco alcune delle azioni che Xi e Biden possono esplorare oggi per testare la buona volontà e l’apertura dell’altra parte su questo tema instabile.

Il Presidente Biden dovrebbe riaffermare inequivocabilmente gli elementi originali della politica USA ‘One China‘ riguardo a Taiwan al Presidente Xi, così come l’opinione di lunga data degli Stati Uniti secondo cui Washington accetterà qualsiasi risoluzione pacifica e non forzata della questione di Taiwan che sia accettabile per entrambe le parti.

Il Presidente Xi dovrebbe impegnarsi di nuovo senza ambiguità a perseguire l’unificazione pacifica come prima priorità e rifiutare esplicitamente la nozione di qualsiasi linea temporale per l’unificazione.

Entrambi i leader dovrebbero anche fare dichiarazioni chiare e rassicuranti sul ruolo che Taiwan gioca o non gioca nella loro posizione di sicurezza.

All’inizio di quest’anno, un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha affermato davanti al Congresso che Taiwan è un nodo strategico fondamentale nella sua difesa generale del Pacifico. Ciò è stato avventato, poiché implicava chiaramente che Taiwan dovesse essere tenuta separata dalla Cina, e quindi fornisce munizioni a quei cinesi che sostengono l’uso della forza per risolvere la questione di Taiwan. Il Presidente Biden dovrebbe chiaramente ripudiare questa idea al Presidente Xi. Allo stesso tempo, Xi dovrebbe chiarire che Pechino non considera la reintegrazione di Taiwan una necessità strategica.

Come ulteriore rassicurazione, entrambe le parti dovrebbero attenuare le loro manifestazioni di proiezione di potere provocatorio. Pechino potrebbe impegnarsi a ridurre le sue incursioni ed esercitazioni militari all’interno o vicino allo Stretto di Taiwan, e Washington potrebbe impegnarsi a ridurre le sue estese presenze navali di ‘libertà di navigazione’ lungo la costa cinese.

Fare questi passi sarà molto difficile per entrambe le parti, ma l’alternativa è peggiore. Solo Biden e Xi possono spezzare l’attuale spirale discendente interattiva sulla questione di Taiwan, e l’incontro del G20 offre loro l’opportunità di iniziare il processo di de-escalation. In assenza del loro sobrio riconoscimento della necessità vitale di creare fiducia attraverso assicurazioni credibili passo dopo passo, gli Stati Uniti, la Cina e il popolo di Taiwan sembrano essere sulla via di una grave crisi diplomatica o di una guerra.