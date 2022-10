Inchinarsi al ricatto nucleare di Putin renderà più probabile una guerra nucleare

Con i suoi eserciti in ritirata e la sua invasione dell’Ucraina in rapido disfacimento, il Presidente russo Vladimir Putin ha recentemente fatto ricorso al tintinnio della sciabola nucleare. Ciò ha causato un diffuso allarme internazionale e sta alimentando crescenti richieste all’Ucraina di raggiungere un compromesso con il Cremlino per scongiurare la terza guerra mondiale.

L’attuale corsa per placare Mosca è profondamente snervante e riflette una miope incapacità di apprezzare le spaventose implicazioni sulla sicurezza dell’inchinarsi alle intimidazioni russe. Cedere al ricatto nucleare di Putin non porrebbe fine alla guerra in Ucraina. Ciò che farebbe è creare un precedente disastroso che rende molto più probabile una futura guerra nucleare incoraggiando al contempo dozzine di Paesi ad acquisire i propri arsenali nucleari.

Putin ha sollevato per la prima volta la prospettiva di un’escalation nucleare in un discorso del 21 settembre che lo ha visto annunciare piani per annettere vaste aree del territorio ucraino occupato e lanciare la prima mobilitazione della Russia dalla seconda guerra mondiale. “Non sto bluffando“, ha dichiarato il sovrano russo. La settimana successiva, ha accusato gli Stati Uniti di “aver creato un precedente” lanciando bombe atomiche sul Giappone nel 1945 e ha promesso di utilizzare “tutti i mezzi a nostra disposizione” per difendere le regioni ucraine annesse alla Russia.

La risposta occidentale è stata mista. Funzionari statunitensi hanno informato il Cremlino che la Russia subirebbe “conseguenze catastrofiche” se si muovesse per usare armi nucleari in Ucraina, mentre il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha avvertito Mosca che qualsiasi attacco nucleare sarebbe accolto con “una risposta così potente che l’esercito russo sarà annientato”.

Altri sono stati meno schietti, con il Presidente francese Emmanuel Macron in particolare che è stato preso di mira per aver escluso unilateralmente l’uso di armi nucleari in risposta a un attacco nucleare russo contro l’Ucraina. Nel frattempo, il miliardario della tecnologia Elon Musk è stato una delle numerose figure di alto profilo a promuovere piani di pace favorevoli al Cremlino, sostenendo che il mondo dovrà affrontare una possibile apocalisse nucleare a meno che l’Ucraina non ceda terre (e milioni di cittadini) alla Russia.

Ciò che verrà dopo determinerà il ruolo futuro delle armi nucleari nelle relazioni internazionali e modellerà il clima di sicurezza per i decenni a venire. Se le minacce nucleari della Russia avranno successo e l’Ucraina sarà costretta ad accettare una spartizione parziale, l’intera dottrina della distruzione reciprocamente assicurata (MAD), che ha servito così bene durante la Guerra Fredda, sarà distrutta e inizierà una nuova era di instabilità.

La MAD ha funzionato perché le due superpotenze dell’era della Guerra Fredda si bilanciavano a vicenda. L’invasione russa dell’Ucraina è completamente diversa. Attualmente stiamo assistendo a una superpotenza nucleare che minaccia uno stato non nucleare proprio perché non è riuscito a vincere una guerra con i mezzi militari convenzionali. Il messaggio di Mosca è al tempo stesso minaccioso e inequivocabile: i Paesi con armi nucleari non possono essere sconfitti da quelli che non ne hanno. Questa è una ricetta per la proliferazione nucleare.

Se Putin è in grado di salvare la sua invasione fallita e raggiungere i suoi obiettivi militari attraverso l’uso del ricatto nucleare, si accenderà una corsa agli armamenti nucleari di proporzioni senza precedenti. Un lungo elenco di paesi, compresi tutti, dall’Iran e dall’Arabia Saudita alla Nigeria e alla Corea del Sud, prenderanno atto delle nuove regole stabilite in Ucraina e si affretteranno a unirsi al club nucleare. Alla fine, la mancanza di armi nucleari potrebbe essere vista come un invito all’invasione.

Questo sarebbe amaramente ironico poiché l’Ucraina una volta era una sorta di manifesto per la non proliferazione nucleare. Nel 1994, l’Ucraina ha accettato di consegnare quello che all’epoca era il terzo arsenale nucleare più grande del mondo in cambio di ‘garanzie di sicurezza’ da Russia, Stati Uniti e Regno Unito. Il Memorandum di Budapest è ormai ampiamente riconosciuto come uno dei più famigerati errori diplomatici dell’era moderna. È un errore che pochi sono desiderosi di ripetere. In effetti, data l’attuale situazione dell’Ucraina, perché un Paese dovrebbe abbandonare le proprie aspirazioni nucleari in cambio di vuote assicurazioni?

L’unico modo per impedire al mondo di precipitare in un futuro oscuro di scontro nucleare vertiginoso è assicurarsi che Putin fallisca. Le sue minacce nucleari richiedono una risposta schiacciante che spieghi che qualsiasi aggressione atomica in Ucraina significherebbe sconfitta e rovina per la Russia. Non c’è più spazio per ambiguità strategiche o per parlare di ritorsioni proporzionali; Putin deve capire personalmente che né lui né il suo regime sopravvivrebbero se scegliesse di oltrepassare la linea rossa del nucleare.

Molti Stati membri della NATO saranno senza dubbio profondamente a disagio all’idea di affrontare direttamente il Cremlino in questo modo. Altri avvertiranno che un simile atteggiamento potrebbe facilmente innescare una terza guerra mondiale. Queste sono preoccupazioni valide, ma non sono più disponibili opzioni prive di rischi. A meno che la comunità internazionale non resista ora a Putin, il mondo intero sarà immerso in una nuova era pericolosa definita dalla costante minaccia della guerra nucleare.

La versione originale di questo intervento è qui.