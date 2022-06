Numerosi esperti militari non danno più all’esercito russo molte possibilità di sconfiggere l’Ucraina. Le agenzie di intelligence e i politici occidentali offrono persino la prospettiva di una vittoria sul campo per le forze ucraine sulle truppe di Mosca.

Le ragioni sono ben note: l’esercito russo si mostra ampiamente superato nella strategia e nella potenza delle armi, i soldati non sono motivati e le linee di rifornimento funzionano solo in misura limitata. Manca un’interazione efficiente tra i diversi rami delle forze armate, la superiorità aerea dell’aviazione russa è solo parziale e le tattiche in stile guerrigliero inflitte dagli ucraini hanno causato pesanti perdite con anticarro e contraerea a spallamento missili. Il Pentagono e l’intelligence britannica ritengono che l’esercito russo sia abbastanza vicino a dover combattere l’incapacità e fallirà senza una mobilitazione generale.

Queste osservazioni sono certamente corrette, ma tralasciano una cosa. Con l’offensiva del Donbass, la guerra in Ucraina è cambiata e la Russia ha corretto in modo significativo la sua strategia originale.

Come nella guerra in Siria, Mosca sta ora scomponendo le forze avversarie in Ucraina in piccoli ‘bocconcini‘. A quel tempo, ciò significava che la Russia ha convertito le enclavi jihadiste, come Dumayr o Ghouta orientale, in ‘zone di de-escalation’ da cui non erano più consentiti attacchi all’esercito siriano. Da quel momento in poi, l’esercito siriano e i suoi sostenitori russi non hanno più dovuto combattere numerosi obiettivi contemporaneamente, ma hanno gradualmente sollevato le zone di de-escalation e le hanno eliminate una ad una. Nella guerra in corso contro l’Ucraina, la Russia, ritiratasi dall’Ucraina nord-orientale, si sta ora concentrando sul Donbass,

L’esercito russo sta ora applicando anche la strategia attraverso la quale Mosca tradizionalmente vede il suo particolare punto di forza, e che è stata attuata anche in Siria: l’uso dei famigerati ‘barrel bomb‘ (barili bomba). Il direttore del Museo delle forze di difesa aerea Yuri Knutov mette questa strategia in una formula semplice: mordere – schiacciare – andare avanti.

Questo perché, come in Khan Shaykhun o Mariupol,i combattimenti nel Dombass si svolgono in un’area urbana o relativamente densamente popolata. Per almeno sei anni, l’esercito ucraino è stato in grado di scavare posizioni e trasformare luoghi in fortezze. Ecco perché l’offensiva del Donbass non ha più come obiettivo un rapido successo. Le fortificazioni ucraine vengono indebolite in preparazione per un attacco. Poco prima del completo accerchiamento, i soldati ucraini si ritirano sulla linea di difesa successiva, dove a loro volta cercano di tenere a bada le truppe russe il più a lungo possibile.

Inoltre, Mosca sta cercando di costruire due attacchi a tenaglia. Una tenaglia esterna sta attualmente facendo piccoli progressi a est di Slovyansk e Kramatorsk, mentre una tenaglia interna sta emergendo vicino a Severodonesk e Lysichansk. Qui l’esercito russo è già riuscito a raggiungere la periferia di Severodonesk e una testa di ponte vicino a Popasna si sta spingendo verso Bakhmut e Lysichansk. All’interno di quest’area, il viceministro dell’Interno della Repubblica popolare di Luhansk” (LPR) ha dichiarato a ‘Channel One‘ di sospettarefino a 16.000 soldati ucraini. Il numero dei difensori ucraini nella sola Severodonesk è stato valutato dal comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, a circa 2.000 uomini.

Quindi, nel complesso, la valutazione degli esperti occidentali è che la Russia non avrà la forza di prendere completamente l’Ucraina nelle circostanze attuali, e che sarà difficile per la Russia mantenere permanentemente anche i territori precedentemente conquistati. Tuttavia, la lentezza dei progressi dell’esercito russo non va attualmente interpretata come un segno di pura debolezza,quanto piuttosto come parte della strategia che Mosca ha messo in atto dall’inizio dell’offensiva del Donbass. Questo cambierà nel Donbass solo quando una nuova fase della guerra lo richiederà.