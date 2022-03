In Ucraina i mercenari di Putin

A poco più di due settimane dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, mentre, secondo gli analisti europei e statunitensi, la Russia sta avendo forti difficoltà militari, il Presidente russo Vladimir Putin ha dato il via libera a 16mila volontari provenienti dal Medio Oriente da schierare insieme ai ribelli sostenuti dalla Russia. Tra gli obiettivi di questa decisione: schierare mercenari provenienti da conflitti come la Siria così da non rischiare ulteriori vittime militari russe. Ciò mentre l’esercito russo si sta riorganizzando a nord-ovest della capitale ucraina, in quella che secondo la Gran Bretagna potrebbe essere la preparazione per un assalto alla città in pochi giorni.

In una riunione di queste ore del Consiglio di sicurezza russo, afferma ‘Reuters’, il Ministro della Difesa, Sergei Shoigu, aveva appunto affermato che in Medio Oriente ci sono 16.000 volontari pronti a venire a combattere a fianco delle forze sostenute dalla Russia nella regione separatista del Donbass.



‘Al-Monitor‘ aveva riferito la scorsa settimana che vi erano prove che il gruppo Wagner -appaltatore militare russo privato-, il governo siriano e il Quinto Corpo sostenuto dalla Russia, stavano reclutando combattenti pro-regime nella Siria orientale per un potenziale dispiegamento in Ucraina. Questi uomini sarebbero funzionali, in particolare, alla guerra urbana, dovrebbero aiutare a prendere Kiev e infliggere un colpo devastante al governo ucraino.

Ci sono precedenti circa il dispiegamenti di mercenari siriani da parte di Russia e Turchia sui fronti opposti della guerra in Libia, e della Turchia nella guerra dell’Azerbaigian del 2020 contro l’Armenia sul Nagorno-Karabakh. In Libia, i mercenari siriani operavano al comando del Gruppo Wagner.

Se siano volontari non pagati o mercenari, magari pagati poco, non è chiaro. E’ una sorta di legione straniera come quella invocata nei giorni scorsi dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Altresì si fa notare che le società di sicurezza private statunitensi hanno cercato di reclutare ex soldati per aiutare a evacuare le persone dall’Ucraina, anche questi sono mercenari.



Syrians for Truth and Justice –organizzazione della società civile indipendente che ha monitorato il conflitto siriano- ha annunciato in un rapporto di aver intervistato almeno due siriani con sede nelle campagne di Damasco che hanno assistito allo sforzo di reclutamento per il servizio al fianco Forze russe in Ucraina.

‘Al Monitor‘ sintetizza i risultati di questa indagine racchiusa nel rapporto finale dell’organizzazione. «“Entrambe le fonti hanno confermato che gli elenchi con i nomi di potenziali reclute sono in fase di compilazione per essere presentati alle forze russe di stanza in Siria per l’approvazione, con l’intenzione di dispiegarli in Ucraina”, si legge nel rapporto. Ciascuna delle fonti ha chiesto l’anonimato per motivi di sicurezza.

“La prima fonte è un combattente che ha registrato il suo nome con i servizi di sicurezza dell’SG [governo siriano]per recarsi in Ucraina e combattere a fianco delle forze russe”, afferma il rapporto. Ha citato l’alto costo della vita in Siria e mancanza di opportunità di lavoro come ragioni per decidere di combattere in Ucraina.

Il rapporto cita anche un funzionario di un cosiddetto comitato di riconciliazione , gli organismi che sono stati istituiti da Damasco nelle aree controllate dal governo per dare ‘amnistia’ a coloro che si sono schierati con l’opposizione contro il regime siriano.

“Ero all’Air Force Intelligence Branch per aiutare un certo numero di ricercati ad arrendersi e ottenere in cambio la grazia”, ha detto la fonte. “Lì, un ufficiale ha iniziato a parlare davanti a me, dicendo che prepareranno liste con i nomi dei combattenti che hanno sufficiente esperienza di combattimento. Questi combattenti saranno sottoposti a un addestramento su piccola scala da parte di ufficiali russi in preparazione per inviarli in Russia e trasportarli a combattere in Ucraina con la parte russa”.

Due funzionari occidentali che hanno parlato in condizione di anonimato hanno detto ad ‘Al-Monitor‘ di non aver sentito parlare di mercenari siriani reclutati per combattere l’Ucraina, ma che non si poteva escludere che ciò fosse avvenuto.

Si vocifera anche di uno sforzo di reclutamento in corso nella Siria orientale. Omar Abu Layla, la cui rete di monitoraggio Deir EzZor 24 copre gli sviluppi nella provincia di Deir ez-Zor, ricca di petrolio, afferma che l’appaltatore militare russo privato Wagner Group sta ristabilendo una presenza nella regione e si è rivolto ai siriani con offerte di modesti salari per combattere in Ucraina.

Abu Layla ha detto: “Wagner sta cercando di offrire a quei ragazzi di unirsi a loro”, e che il gruppo sta dicendo: “Sarai protetto dal [presidente siriano Bashar]al-Assad e dalla milizia iraniana; avrai un futuro”. Un attivista locale dice che il Gruppo Wagner e il Quinto Corpo sostenuto dalla Russia stanno reclutando combattenti pro-regime nella Siria orientale. Alcuni contratti sono già stati firmati tra quelli con una forte esperienza di combattimento, ha detto la fonte. Il presunto sforzo di reclutamento è nelle sue fasi iniziali e non è chiaro se sia stata presa una decisione per il dispiegamento dei siriani». Decisione che a questo punto è stata assunta oggi dal Presidente.

«Elizabeth Tsurkov, ricercatrice di spicco sul conflitto siriano con una vasta rete di contatti locali in tutta la Siria, afferma che ci sono prove di persone nei territori controllati dal regime che si registrano con individui coinvolti nei processi di riconciliazione e collegati a unità sostenute dalla Russia” per andare in Ucraina. Tsurkov ha detto di non avere conferme del coinvolgimento diretto russo e che “potrebbe essere un’iniziativa di emergenza da parte di funzionari siriani nel caso i russi lo chiedessero”. Una delle fonti citate da Syrians for Truth and Justice ha affermato che la partecipazione dei siriani non era altro che un “gesto simbolico di lealtà alla Russia”».

Il ragionamento tra i funzionari del governo siriano, afferma il quotidiano, è che «l’esperienza dei combattenti siriani nei combattimenti urbani in luoghi come Aleppo, Hama e Homs, servirà molto in Ucraina. Tuttavia, molti analisti respingono l’idea. Aaron Stein, direttore della ricerca presso il Foreign Policy Research Institute, un think tank con sede a Filadelfia, ha detto ad ‘Al-Monitor’: “Non riesco a immaginare per cosa abbiano bisogno dei [mercenari]siriani. Sono scarsamente addestrati e piuttosto inutili». Stein ha aggiunto: «Forse la Russia ha bisogno di corpi su cui stare e farsi sparare, per un’occupazione».

Finora la Russia ha fatto affidamento sui mercenari nelle sue guerre per procura, ma l’Ucraina è diversa, poiché le sue stesse forze hanno apertamente invaso il Paese. Il problema per la Russia non è la mancanza di stivali a terra, ma una serie di errori di calcolo, con l’Ucraina che resiste molto più ferocemente di quanto inizialmente previsto. Tuttavia, con migliaia di russi uccisi e Putin apparentemente determinato a proseguire, il Cremlino potrebbe rivolgersi ai mercenari in preda alla disperazione mentre la guerra si trascina.

Rob Lee, uno studente di dottorato che ricerca la politica di difesa russa presso il Dipartimento di studi sulla guerra del King’s College di Londra e un visiting fellow presso il think tank russo Center for Analysis of Strategies and Technologies, sta monitorando da vicino il conflitto in Ucraina. Sostiene che la Russia ha già bisogno di più forze, dicendo ad ‘Al-Monitor’: “È chiaro che la Russia ha bisogno di più truppe per l’Ucraina. Apparentemente stanno usando coscritti che non dovrebbero essere usati in combattimento. Quindi non sarei sorpresi se stessero usando Wagner o altri appaltatori militari privati per aumentare il loro numero”.

Marc Pierini, ex ambasciatore dell’UE che ha prestato servizio in Siria, Libia e Turchia ed è visiting scholar presso Carnegie Europe, ha dichiarato: “Che si tratti della NATO o dell’UE, il dispiegamento di mercenari siriani in Ucraina da parte della Russia aggraverebbe ulteriormente la spaccatura tra Mosca e l’Occidente”. Pierini ha aggiunto: “Mentre parliamo, sembra, tuttavia, che la Russia stia optando per un assalto massiccio come quello visto a Grozny o ad Aleppo. Abbiamo visto questo metodo all’opera, radere al suolo tutto, parlare in seguito alle condizioni della Russia”.

I media russi controllati dallo Stato, hanno diffuso accuse secondo cui la Turchia si sta preparando a portare mercenari siriani in Ucraina, così come in Libia e Nagorno-Karabakh. È comprensibile il motivo per cui i siriani che vivono nelle aree controllate dall’opposizione e che continuano a essere presi di mira dagli attacchi aerei russi , vorrebbero combattere i russi in Ucraina. Tuttavia, gli analisti concordano sul fatto che ciò sia altamente improbabile per diversi motivi. Dal punto di vista della reputazione, sarebbe disastroso. I combattenti siriani sostenuti dalla Turchia sono noti per stupri, torture e furti nelle aree della Siria occupate dai turchi. Gli abusi sono stati descritti come crimini di guerra dalle Nazioni Unite. “Ovviamente c’è una grande motivazione per andare a combattere i russi. L’odio per la Russia è immenso. Le persone andranno e combatteranno gratuitamente”, ha osservato Tsurkov. Ma queste sono solo voci diffuse tra i gruppi WhatsApp. Non ci sono legami istituzionali tra l’Ucraina e l’opposizione siriana e la Turchia, diffidente nel provocare la Russia, mantiene una posizione neutrale». Infatti, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe negato tale operazione, e, secondo STJ, le autorità turche avrebbero sottolineando che la Turchia non è disposta a inviare combattenti a partecipare ufficialmente a combattimenti accanto all’Ucraina, come hanno fatto in Libia e Azerbaigian.

«La Turchia è stata ferma sulla questione e le direttive inviate a diversi comandanti di gruppi armati di opposizione indicano chiaramente che la Turchia non sponsorizzerà, né finanzierà ufficialmente il dispiegamento di alcun combattente in Ucraina. Tuttavia, i combattenti sono già stati registrati per essere inviati in Ucraina, attraverso iniziative guidate da alcuni comandanti di fazione o individui.

“L’Ucraina ha molti volontari disposti a combattere, che parlano la lingua locale, che conoscono bene la zona. Quello che sembra mancare all’Ucraina sono le armi, non un gruppo di persone che servirebbero da carne da cannone e saccheggiatori. Danneggerebbe la reputazione dell’Ucraina senza alcun tipo di beneficio”, ha concluso Tsurkov».