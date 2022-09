La riconciliazione della Turchia con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Israele sta facendo ben poco per riportare il Paese alla politica ‘zero problemi con i nostri vicini‘ dichiarata più di un decennio fa.

A dire il vero, sebbene fragile, la Turchia ha levigato le piume con gli Stati del Golfo arruffati quando il Presidente Recep Tayyip Erdogan ha effettivamente abbandonato la politica sostenendo le rivolte popolari arabe del 2011 e i Fratelli musulmani, venendo in aiuto del Qatardurante gli oltre 3 anni di boicottaggio diplomatico ed economico guidato dall’Arabia Saudita, e con l’imputazione all’Arabia Saudita per l’uccisione, nel 2018, del giornalista Jamal Khashoggi, nel consolato del regno a Istanbul.

Più di recente, la Turchia ha ristabilito le relazioni diplomatiche con Israele dopo oltre un decennio di tensioni, scoppiate nel 2010, quando un commando israeliano hanno ucciso 10 attivisti turchi a bordo di una nave umanitaria turca, la Mavi Marmara, nel tentativo di rompere il blocco marittimo israeliano di Gaza.

Tuttavia, con i timori crescenti di un’escalation della violenza sulla Cisgiordania occupata da Israele, la questione palestinese irrisolta costituisce una bomba a orologeria nelle relazioni tra Israele e Turchia. La Turchia ha insistito sul fatto che ripristinare i legami con Israele non significa che abbia abbandonato il suo sostegno ai palestinesi.

Il problema della Turchia è che ha migliorato le relazioni con le potenze regionali, nessuna delle quali confina con la Turchia.

Al contrario, le relazioni con quattro degli otto vicini con cui condivide i confini terrestri -Iraq, Siria, curdi e Grecia- sono in una spirale discendente, con lo spettro del conflitto armato nell’aria.

Allo stesso tempo, l’invasione russa dell’Ucraina ha trasformato il Mar Nero in una zona di guerra. Allo stesso modo, una potenziale offensiva turca nel nord della Siria creerebbe un’altra zona di guerra in cui la Turchia rischia di combattere i ribelli curdi, le truppe siriane e le milizie sostenute dall’Iran.

Finora, la Turchia ha insistito sul suo diritto di intervenire militarmente ancora una volta nel nord della Siria, ma ha evitato di lanciare una nuova offensiva a causa dell’opposizione russa e iraniana.

Invece, la Turchia sta esplorando, sotto gli auspici russi, un modus vivendi con il Presidente siriano Bashar al-Assad, la cui fine politica il signor Erdogan ha chiesto dall’inizio della guerra civile siriana, 11 anni fa.

Tuttavia, la riconciliazione a condizioni accettabili per Erdogan potrebbe equivalere a tirare fuori un coniglio dal cappello, dato l’ampio divario negli approcci turco e siriano verso il controllo dei gruppi curdi e di altri ribelli nel nord della Siria.

Alle tese relazioni della Turchia con i suoi vicini si aggiunge una disputa finora gestita con cura tra Turchia e NATO sull’adesione di Svezia e Finlandia all’alleanza transatlantica, che minaccia le relazioni già travagliate con gli Stati Uniti.

La Turchia chiede l’estradizione da parte degli Stati nordici di decine di curdi etnici e presunti seguaci del religioso in esilio Fethullah Gulen in cambio della ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia da parte del Parlamento turco. La Turchia ritiene Gulen responsabile del fallito colpo di Stato militare del 2016.

Invece di allentare la tensione, Erdogan e i suoi collaboratori hanno alimentato gli incendi.

L’ultima dichiarazione del Ministro dell’Interno di Erdogan, Suleyman Soylu, suonava come se stesse facendo eco all’Iran, che per decenni ha cercato di forzare il ritiro degli Stati Uniti dal Medio Oriente.

Soylu ha accusato il Partito turco per la democrazia popolare (HDP) pro-curdo, il cui leader è dietro le sbarre con l’accusa di terrorismo, insieme al Partito dei lavoratori curdi (PKK) fuorilegge, di aver condotto una guerra a bassa intensità lunga quattro decenni, con i curdi del sud-est del Paese creature degli Stati Uniti.

Nei giorni scorsi, il PKK e il Ministero della Difesa turco hanno discusso sul motivo della perdita di un elicottero turco Sikorsky nel Kurdistan iracheno, dove l’esercito turco ha preso di mira le basi ribelli curde. Le operazioni turche hanno messo a dura prova i rapporti con il governo iracheno di Baghdad.

Il PKK ha affermato di aver abbattuto l’elicottero come rappresaglia per l’uccisione da parte della Turchia di uno dei suoi comandanti, mentre la Turchia ha affermato che si era schiantato ‘a causa di problemi tecnici’.

A complicare le cose, Turchia, Iran e Israele stanno combattendo una guerra segreta a bassa intensità nel nord dell’Iraq, alle spalle dei curdi iracheni.

«Non abbiamo bisogno degli Stati Uniti. Non abbiamo bisogno di un’Europa che ci vuole divisi ed è indifferente alla nostra religione, cultura e credenze…. Mentre smantelliamo l’organizzazione terroristica, vogliamo anche spazzare via gli Stati Uniti da qui», ha detto Soylu, riferendosi al PKK e ai suoi rami in Siria, nonché alla presenza militare degli Stati Uniti nel Paese dilaniato dalla guerra.

Non è chiaro se Soylu si riferisse all’Unione Europea nel suo insieme o solo a Svezia e Finlandia che, secondo la Turchia, sono in stallo sugli accordi presi alla vigilia dell’accettazione da parte della NATO della domanda di adesione degli Stati nordici.

Allo stesso modo, la scorsa settimana Erdogan si è scagliato contro la Grecia, membro della NATO, dopo che la Turchia ha accusato la Grecia di molestare i jet turchi in una missione di ricognizione con un sistema di difesa aerea S-300 di fabbricazione russa. «Ehi Grecia, dai un’occhiata alla storia. Se andrai oltre, pagherai un prezzo pesante», ha detto Erdogan, riferendosi apparentemente alla pulizia etnica nel 1923 quando i greci furono costretti a lasciare la Turchia e i turchi furono espulsi dalla Grecia in quello che viene eufemisticamente descritto come uno ‘scambio di popolazione’.

Quelli in Turchia disposti a rischiare l’ira di un sempre più autocratico signor Erdogan scherzano sul fatto che, se fosse stato Presidente durante la seconda guerra mondiale, la Turchia avrebbe combattuto contemporaneamente tedeschi, britannici e russi.