In preparazione all’offensiva di primavera, l’Ucraina organizza ulteriori brigate d’assalto

Prima del primo anniversario dell’invasione su vasta scala della Russia, il ministero dell’Interno ucraino ha annunciato la creazione di ulteriori brigate d’assalto chiamate ‘Guardia offensiva’, che include le nuove formazioni ‘Azov’, ‘Spartan’, ‘Confine di ferro’, ‘Frontier’ e ‘Fury’, insieme ad altre unità volte a liberare i territori ucraini occupati, compresi il Donbass e la Crimea.

Nelle prime due settimane dopo la loro creazione, si erano arruolati quasi 15.000 volontari, di cui 800 avevano già superato gli esami medici militari ed erano stati schierati nei loro luoghi di servizio militare. Anche se le posizioni precise del loro dispiegamento non sono pubblicamente disponibili, queste forze prenderanno probabilmente parte alle previste operazioni di controffensiva nei territori occupati dell’Ucraina.

Nell’esercito ucraino, le brigate d’assalto sono tradizionalmente composte da attuali ed ex ufficiali militari e delle forze dell’ordine, poiché i volontari possono scegliere in quale sezione preferiscono prestare servizio: Guardia nazionale, Servizio di frontiera statale o Polizia nazionale. Complessivamente, la Guardia Nazionale schiera sei brigate, mentre la Polizia Nazionale e il Servizio di Frontiera di Stato ne schierano una ciascuna.

Innanzitutto, questi volontari sono costituiti da coloro che hanno acquisito esperienza durante la campagna militare (operazione antiterrorismo) nel Donbas nel 2014-2015, nonché da alcuni che hanno già combattuto contro la reinvasione su vasta scala della Russia nel 2022. A partire da L’11 marzo sono pervenute quasi 28.000 domande per queste unità. Tutti i candidati devono superare un esame medico militare che include test psicologici e fisici. Dopo il completamento con successo, le reclute vengono arruolate nella brigata selezionata per l’addestramento, che è previsto per alcuni mesi, prima di essere schierate in prima linea.

Altri vantaggi dell’unirsi a queste brigate includono maggiori benefici di assistenza sociale, migliori prospettive di carriera e l’opportunità di servire insieme a veterani che possiedono una preziosa esperienza militare di combattimento nelle aree urbane. Ad esempio, il reggimento Azov è stato attivamente coinvolto nella difesa di Mariupol e ora sta cercando più reclute per l’imminente controffensiva. Nel frattempo, molti candidati preferiscono prestare servizio con i loro connazionali che provengono dalla stessa regione, il che è reso possibile dalla possibilità dei candidati di scegliere a quale brigata vogliono unirsi.

Tutto sommato, la Guardia Offensiva sarà equipaggiata con le armi moderne recentemente fornite dall’Occidente e da altri donatori internazionali, tra cui veicoli corazzati, carri armati e artiglieria pesante. Questo equipaggiamento aiuterà le forze ucraine a svolgere vari compiti, tra cui il lancio di assalti, lo sminamento e la liberazione del territorio.

I recenti aiuti militari forniti a Kiev includono obici semoventi francesi CAESAR; obici italiani Melara Mod degli anni ’50; i sistemi statunitensi HIMARS e i loro “colleghi” cechi RM-70 con il soprannome di “vampiro”; malte pesanti finlandesi 120 KRH 92; Cannoni antiaerei svedesi Bofors L70 della fine degli anni ’40; “Taxi corazzati” britannici di prima linea spartani; Carri armati antiaerei tedeschi Gepard e motovedette da combattimento fluviali; e i complessi di sminamento croati DOK-ING MV-4 e MV-10.

All’inizio di marzo 2023, gli alleati occidentali hanno anche annunciato che fino a 14 carri armati britannici Challenger 2, più di 60 veicoli da combattimento di fanteria M2 Bradley e almeno 100 carri armati Leopard 1A5 e Leopard 2A6 sarebbero stati forniti alle forze armate ucraine. Inoltre, la Slovacchia ha recentemente consegnato a Kiev i primi quattro caccia sovietici MiG-29, mentre i restanti nove dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Secondo il capo della direzione principale dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, tali misure si stanno svolgendo tra le ostilità attive intorno a Bakhmut e nel Donbas, che determineranno il futuro corso della guerra. I prossimi tre mesi saranno decisivi, afferma Budanov, poiché alcuni media riportano che, ora, più di 320.000 truppe russe si trovano sul suolo ucraino, il doppio di quanto Mosca ha utilizzato durante l’inizio della sua invasione su vasta scala lo scorso anno.

Secondo il Presidente ceco Petr Pavel, le forze armate ucraine hanno solo una possibilità di condurre una controffensiva di successo a causa dei limiti dell’assistenza militare occidentale combinati con la carenza di manodopera ucraina. Inoltre, alcuni politici negli Stati Uniti hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo a un’ulteriore assistenza militare a Kiev, con molti membri del Congresso che si sono opposti a un “assegno in bianco” per l’Ucraina.

Inoltre, la creazione di compagnie militari private (PMC) sta proliferando in Russia (ad esempio, Wagner Group, Redut, Patriot e Slavonic Corps), e queste forze vengono utilizzate sempre più nei tentativi di rompere le linee difensive ucraine vicino a Bakhmut, Avdiivka, Marynka e Vuhledar. Il loro obiettivo finale è raggiungere i confini degli oblast di Donetsk e Luhansk, poiché il presidente russo Vladimir Putin ha dato l’ordine di impadronirsi di tutto il Donbass entro la fine di marzo 2023. Tuttavia, le forze armate russe stanno soffrendo per la manodopera e sono alla disperata ricerca di fanteria leggera unità, attrezzature e altri rifornimenti necessari.

Da parte sua, oltre a carri armati, aerei, artiglieria pesante e proiettili da 152 e 155 millimetri (mm), l’esercito ucraino ha bisogno di più mortai leggeri di calibro 60 mm, nonché di più lanciagranate, automatici e manuali, da 30 e 40 mm. mm, lanciagranate anticarro e lanciagranate termobarici.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo e il leader del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin si stanno dirigendo verso una grave collisione, poiché Priogzhin ha accusato i vertici russi di tentativi di eliminare le forze di Wagner non fornendo loro munizioni vitali, proiettili e altre armi. Tale conflitto potrebbe seriamente minare l’annunciata offensiva di primavera del Cremlino e potrebbe portare a perdite significative, simili a quanto osservato di recente intorno a Vuhledar, dove i russi hanno perso almeno 130 veicoli corazzati e molte più truppe in pochi giorni di combattimenti. L’addetto stampa delle forze di difesa ucraine, Oleksiy Dmitrashkovsky, ha dichiarato solo nella direzione di Vuhledar, ogni giorno vengono uccisi da 150 a 300 marines russi e 36 carri armati sono stati distrutti in una sola settimana.

Mentre Mosca sta cercando di “sistematizzare” le PMC con la loro scarsa motivazione e resistenza al Ministero della Difesa russo, bilanciandosi tra dozzine di signori della guerra, Kiev sta usando questo periodo per rafforzare ulteriori brigate d’assalto con combattenti esperti e armi moderne in arrivo dall’Occidente.

Per padroneggiare tutto questo equipaggiamento occidentale, Kiev ha lanciato una campagna di leva dell’esercito senza precedenti e la società ucraina ha raccolto l’appello. Le brigate d’assalto recentemente organizzate, dotate di attrezzature moderne e addestramento standardizzato occidentale, servono come prova dei preparativi attivi per l’imminente controffensiva ucraina su vasta scala prevista per questa primavera. E cresce la speranza che questa particolare controffensiva possa superare i risultati della controffensiva dello scorso anno, quando le forze ucraine liberarono 6.000 chilometri quadrati di territorio occupato dai russi.