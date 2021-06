Mentre Israele si preparava a rimuovere le famiglie palestinesi per far posto ai coloni a Gerusalemme Est e lanciava attacchi aerei su Gaza che demolivano case e uccidevano centinaia di palestinesi, tra cui decine di bambini, i Democratici a Washington hanno sperimentato quello che un sondaggista ha definito un cambiamento ‘tettonico’. Rappresentanti neoeletti come Cori Bush e Marie Newman hanno richiamato l’attenzione sulla complicità americana nelle pratiche israeliane. Senatori ancora più tradizionalmente filo-israeliani, come Bob Menendez e Chris Coons, ha offerto critiche insolite, con Menendez che ha detto di essere «profondamente turbato dai rapporti sulle azioni militari israeliane». Per una generazione, i Democratici erano rimasti, quasi all’unanimità e incondizionatamente, dietro Israele; ora,all’improvviso, anche alcuni dei sostenitori più affidabili hanno esistato.

Il Presidente Joe Biden, da parte sua, ha indicato questo contesto affermando che “palestinesi e israeliani meritano ugualmente di vivere in modo sicuro e protetto”. Ma in ogni momento, è rimasto fedele al suo supporto di lunga data e quasi indiscusso per Israele: ha difeso le azioni militari israeliane, dicendo che gli attacchi aerei non erano una ” reazione eccessiva significativa “; ha rifiutato di chiedere pubblicamente un cessate il fuoco immediato; e si è impegnato a ricostituire il sistema di difesa aerea di Israele. (In risposta, oltre 500 alunni della campagna di Biden hanno pubblicato una lettera chiedendogli di fare di più per proteggere i palestinesi e ritenere Israele responsabile).

Questo è un segno di una tendenza più ampia: anche se Biden ha virato a sinistra sulle questioni interne, il suo approccio di politica estera è in gran parte intrappolato in un consenso obsoleto. Nonostante le crisi globali e gli infiniti conflitti che hanno travolto la politica americana negli ultimi due decenni, Biden sta riciclando i giudizi passati su alleanze, esigenze di sicurezza e dominio generale, non solo su Israele ma anche su Cina, Russia, Iran, Corea del Nord, Venezuela , Cuba, e l’elenco potrebbe continuare. Quando Biden dichiara che «l’ America è tornata» e «pronto a guidare il mondo», sta segnalando un cambiamento di tono, non di sostanza. La visione manichea e preesistente degli Stati Uniti del globo, con i suoi alleati ‘incrollabili’ e gli stati ‘canaglia’, rimane radicata. Il problema è che questa visione aggrava proprio le crisi che Biden ora immagina possano essere risolte semplicemente tornando al pozzo.

A causa del puro sollievo per l’uscita di Trump, i commentatori hanno avuto la tendenza a trattare la politica estera di Biden come un nuovo inizio. In particolare, due delle sue mosse distintive di politica estera sono state presentate come punti di svolta. Ad aprile, quando ha dichiarato che avrebbe ritirato 2.500 soldati dall’Afghanistan, gli analisti l’hanno interpretata come una rottura storica rispetto agli impegni americani. (I centristi si sono persino opposti al ritiro, sostenendo che un presunto ritiro ‘precipitoso’ potrebbe portare a un secondo Vietnam.) In verità, la mossa non è né un ripudio della logica della guerra senza fine, né un ritiro dalle politiche basate sul primato americano. Biden sta realizzando un desiderio di vecchia data di Beltway di orientare le risorse su altri conflitti e rivalità, una strategia che i tre precedenti presidenti avevano tutti avallato.

Gli Stati Uniti hanno smesso di considerare l’Afghanistan come una priorità strategica trainante fin dall’invasione dell’Iraq di George W. Bush, quando l’Afghanistan è diventato un teatro di combattimento sempre più periferico in una ‘guerra al terrorismo’ centrata sul Medio Oriente. Nel 2011, l’Amministrazione Obama aveva annunciato un piano di ritiro, ma la data è stata spostata ripetutamente e Barack Obama ha lasciato la questione del prelievo finale al suo successore. Trump aveva pianificato di finalizzare un ritiro completo entro il 2021. Biden ha ereditato questa cronologia, insieme al consenso sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero allontanarsi dall’Afghanistan per concentrarsi sulle rivalità con Cina e Russia e sui conflitti con altre potenze, come Iran e Corea del Nord.

L’altro presunto punto di svolta di Biden è avvenuto ancor prima che entrasse in carica. Durante la campagna, ha sbandierato il suo sostegno al multilateralismo. I capisaldi di questo approccio includono l’alleanza della NATO, le partnership con le Nazioni dell’Unione Europea e le relazioni chiave in Asia e Oceania, come quelle con Australia, Giappone e Corea del Sud, oltre al rientro nell’accordo sul clima di Parigi. Una volta che Biden è stato in carica, il suo primo importante discorso di politica estera, simbolicamente pronunciato al Dipartimento di Stato, dichiarò un impegno per «la diplomazia radicata nei valori democratici più cari d’America». Il commento della Beltway e gli ex diplomatici sono stati accolti il discorso come un «balsamo per coloro che si disperavano» negli anni di Trump e un «reset essenziale» che incarnava la «chiarezza morale».

Questi impegni, tuttavia, sono meglio compresi come parte del logoro copione della rivalità tra grandi poteri. Biden sta rafforzando le alleanze tradizionali per contenere e persino affrontare Russia e Cina. E mentre ha promesso di ‘ricalibrare’ le relazioni con regimi autoritari come l’Arabia Saudita, ha continuato il grosso delle vendite di armi che Trump ha negoziato con tali Paesi, una scelta che difficilmente suggerisce un nuovo approccio basato sui valori. Come il blocco ripetuto di una dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul bombardamenti israeliano di Gaza. Il sostegno degli Stati Uniti per il multilateralismo è limitata a quelle arene in cui il resto del mondo è preparato ad allinearsi con prerogative americane.

Tutto ciò indica la vacuità delle affermazioni secondo cui Biden sta supervisionando una nuova direzione nella politica estera. Voci progressiste hanno certamente fatto pressione su Biden sia sul fronte della politica interna che su quella estera. Questi gruppi, da Black Lives Matter e Democratic Socialists of America alla Grassroots Global Justice Alliance e al Sunrise Movement, hanno collegato i loro programmi in patria e all’estero. Gli attivisti per la giustizia razziale hanno condannato il potere di polizia statale e le pratiche discriminatorie non solo nelle città degli Stati Uniti ma anche all’estero, includendo esplicitamente Israele e Palestina nelle loro critiche. In effetti, gli attivisti si sono concentrati su questioni come il cambiamento climatico e il controllo del potere aziendale apprezzano notevolmente la dimensione globale di queste sfide. Ma mentre l’amministrazione si è guadagnata lodi sulla razza e sull’economia da figure di sinistra come il rappresentante Jamaal Bowman e Robert Reich, quando si tratta di politica estera, è una questione molto diversa. Lì, Biden ha tenuto la linea contro la pressione degli attivisti.

In parole povere, la leadership del partito così com’è attualmente mostra poco interesse a ripensare e tanto meno ad alterare fondamentalmente le ipotesi di politica estera. Ciò è in parte dovuto al fatto che Biden si è circondato di figure dell’establishment. Il suo Segretario di Stato, Antony Blinken, ha prestato servizio nei Dipartimenti di Stato di Clinton e Obama; sotto Bush, è stato il direttore democratico della Commissione per le relazioni estere del Senato, che ha supervisionato l’ approvazione del Congresso della guerra in Iraq. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, ha lavorato alla Casa Bianca di Obama e alla campagna 2016 di Hillary Clinton. Entrambi gli uomini hanno svolto un ruolo centrale nel plasmare un approccio democratico imperfetto e interventista nei confronti del Medio Oriente. E mentre Bernie Sanders ha esercitato una vera influenza sulle questioni interne, e Biden ha accolto nella sua amministrazione i membri dello staff della campagna di Elizabeth Warren, comprese molte donne e persone di colore, questo cambio della guardia interna non ha eguali dal punto di vista della politica estera.

C’è un ampio banco di esperti di relazioni estere regionali e di sinistra. Scrivono per ‘Foreign Affairs‘ o per il ‘New York Times‘, ma restano relegati all’accademia perché le carriere in politica estera hanno richiesto di operare in circoli centristi. In effetti, una significativa attività di lobbying per le nomine di quei pochi che hanno ottenuto un riconoscimento di Beltway e si sono distinti dal Blob, come il consigliere di Sanders Matt Duss, è ampiamente fallita. Tutto ciò produce un livello prevedibile di pensiero di gruppo.

La mancanza di voci progressiste in politica estera all’interno dell’Amministrazione è indicativa di un problema più profondo che il Paese deve affrontare, problema che è fin troppo visibile nell’approccio di Biden nei confronti di Israele. Proprio come le ipotesi interne passate incentrate sull’austerità e l’incarcerazione di massa sono giustamente viste oggi come fallimentari, la saggezza convenzionale della politica estera dovrebbe affrontare un destino simile. L’esaurimento popolare con l’eccesso di responsabilità ha contribuito ad alimentare l’ascesa di Trump alla presidenza. Se l’Amministrazione Biden persegue cambiamenti tattici o si concentra su nuove priorità, come il cambiamento climatico, potrebbe alterare alcune dinamiche. Tuttavia, questo da solo non interromperà un vecchio consenso.

Ciò solleva la questione del perché abbiamo visto più movimento sul fronte interno e quale potenziale potrebbe esserci di cambiamento nella politica estera. Sulle questioni interne, l’ascesa e la risposta di Trump ai movimenti per la giustizia razziale hanno reso sempre più impossibile anche ai democratici centristi negare la discriminazione strutturale e in corso. I democratici hanno anche creduto che la risposta di Obama alla crisi finanziaria globale non fosse stata all’altezza, con la pandemia che richiedeva un approccio più energico. In ambito di politica estera, il dibattito sulla violenza di Stato israeliana potrebbe, allo stesso modo, costringere a fare i conti sul modo in cui operano gli Stati Uniti nel mondo. Che l’Amministrazione Biden cambi o meno il suo approccio, il comportamento di Israele continua ad attirare critici, dentro e fuori il governo, sempre più scettici nei confronti dell’impegno un tempo sacrosanto per il primato globale americano.

In definitiva, gli interessi americani non sono ben serviti dalle partnership geopolitiche esistenti, da un vasto arcipelago di basi militari e dalla continua ricerca della supremazia armata. Ma rivedere i principi fondamentali del primato americano richiederà trasformazioni democratiche simili a quelle che abbiamo iniziato a vedere sul fronte interno. A meno che non vengano introdotti nuovi pensatori nell’establishment della politica estera del partito,Biden e i suoi successori inevitabilmente spacciano un modello di leadership statunitense del ventesimo secolo, sempre più in contrasto con la base e inadatto alle sfide globali del ventunesimo secolo.